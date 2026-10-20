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Магнітна буря 20 жовтня: яка її потужність
Наразі геомагнітна обстановка спокійна, але швидкісний потік сонячного вітру може її посилити.
Сьогодні, 20 жовтня, очікується магнітна буря середньої потужності. Це — з К-індекс 4,7 (жовтий рівень).
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Наразі сонячний вітер перебуває на фоновому рівні, а тому сьогодні геомагнітна обстановка очікується спокійною.
Однак 20 жовтня до Землі має дістатися швидкісний потік сонячного вітру з південної корональної діри. Це може посилити геомагнітну активність і спричинити слабку магнітну бурю рівня G1.
У наступні дні можливі періоди підвищеної геомагнітної активності, однак у міру ослаблення впливу корональної діри ситуація поступово стабілізуватиметься.
Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів магнітних збурень повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.