Вчені визначили час, коли вибухне Сонце

Сонце може вибухнути і погубити сусідні планети.

Вчені прогнозують, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

Про це пише видання express.co.uk.

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Вчені підрахували, що "життя" Сонця у його нинішній стадії еволюції, відомій як головна послідовність, закінчиться приблизно через 5 млрд років. У своїй нинішній стадії ядерний синтез водню всередині Сонця дозволяє йому випромінювати енергію та створювати достатній тиск, щоб зірка не руйнувалася під дією власної маси.

Як зазначила Паола Теста, астрофізикиня зі Смітсонівської астрофізичної обсерваторії та Гарвардської обсерваторії, вік нашої зірки становить менше ніж 5 млрд років. За мірками Всесвіту, це зірка середнього віку. Її період існування триватиме близько 10 млрд років.

Після того, як Сонце спалить більшу частину водню у своєму ядрі, воно перейде до наступної стадії — перетворення на червоного гіганта. Втративши можливість виробляти енергію, ядро почне руйнуватися і стане набагато гарячіше. Тим не менш, за його межами буде все ще доступний водень, тому горіння водню продовжиться в оболонці, що оточує ядро.

Все більш гаряче ядро почне виштовхувати назовні зовнішні шари зірки, змушуючи їх розширюватися і охолоджуватися, перетворюючи зірку на червоний гігант. Газ, що розширюється, поступово поглине сусідні з Сонцем планети - Меркурій і Венеру.

Цей газ посилить сонячні вітри настільки, що вони зруйнують магнітне поле Землі та її атмосферу, знищивши все живе на планеті.

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Раніше стало відомо, що за прогнозами метеорологів з Метеорологічної служби Великої Британії, середня температура на планеті буде приблизно на 1,09 градус за Цельсієм вище за доіндустріальні показники. Хоча середня температура буде трохи нижчою, ніж у деякі роки, починаючи від 2015 року, це буде восьмий рік поспіль, коли показники перевищать доіндустріальні рівні на 1 градус.