Сонце в Стрільці: що на нас чекає в цей період

Сонце в Стрільці: що на нас чекає в цей період

23 листопада Сонце увійшло у вогненний знак Стрільця, де пробуде до 21 грудня. Таке небесне становище безпосередньо вплине життя на Землі.

Що принесе нам знак Стрільця? Про це розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Кармічне завдання знака Стрільця

Стрілець – знак загасаючого та ласкавого вогню, який зазвичай дає згасального в каміні вугілля: він світить і гріє, але вже не обпалює, як це роблять інші вогняні знаки – Овен та Лев.

У Стрільця – як, втім, і будь-якого іншого зодіакального знака – є своє кармічне завдання: він поширює свою енергію, ентузіазм, оптимізм і талан на весь світ. Стрілець – найзахищеніший знак зодіаку, оскільки скрізь – як на енергетичному, так і на психологічному рівні – відчуває підтримку свого небесного покровителя – всесильного Юпітера. У побутовому сенсі панування Стрільця – це свята, застілля, тости, а також авантюри, легковажне ставлення до життя і прагнення свободи та справедливості.

З'єднання Сонця та Юпітера

Знак Стрільця – це завжди поєднання на небі Сонця та Юпітера, що приносить нам радість та подарунки, глінтвейн та полум'я в каміні, ялинку та катання на санках з гори, любов до чужинців та романтику циганських пісень. Це також час сильної енергетики, коли в людях – попри все! – прокидається оптимізм, радість життя та почуття гумору.

Сонце у Стрільці згладжує гострі кути

Чим буде відзначений період цього знака нинішнього – 2021 року? Вже від 25 листопада Сонце в Стрільці почне створювати позитивний аспект до Хірона в Овні, що принесе порозуміння між людьми – останнім часом ми відчуваємо його найсильніший дефіцит. На цей час можна призначати переговори будь-якого рівня від професійних до особистих. Опонентам, навіть якщо вони раніше не могли досягти консенсусу, цього разу вдасться зрозуміти одне одного і вирішити, як, об'єднавши зусилля, діяти далі.

Єдине, що може внести ложку дьогтю в бочку меду, – це сонячне затемнення, яке відбудеться 4 грудня. Але оптимістичне та доброзичливе Сонце у Стрільці і тут згладить гострі кути: дасть підстави для надії – пообіцяє щасливі події у найближчому майбутньому, запросить у подорожі та розширить моральні горизонти. Загалом же, під впливом Сонця в знаку Стрільця воно завжди несе з собою ідеалізацію навколишнього світу – незважаючи на почуття незадоволеності, яке він викликає у нас останнім часом, він здасться нам трохи кращим, ніж є насправді.

Грудень – завжди свято

Незважаючи на точний напружений аспект Сонця до Нептуна і транзитного Місяця, який утворюється в середині місяця і може стати причиною розчарувань в людях, що перебувають поруч, вже ближче до Повні – 19 грудня – Сонце створить життєствердний аспект до Юпітера, що стане причиною очікування та передчуття. до якого домішуватимуться аромати мандаринів та новорічної ялинки.

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