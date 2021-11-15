Різдвяний піст 2021: коли починається, скільки триває і як підготуватися

Різдвяний піст 2021: коли починається, скільки триває і як підготуватися

Це другий найважливіший піст після Великого посту.

28 листопада 2021 року православна церква розпочинає Різдвяний піст, який завершиться 7 січня - святом Різдва Христового. Це другий найважливіший піст після Великого посту.

Різдвяний піст триває 40 днів, але через те, що благословляється їсти рибу, його вважають менш суворим, ніж Великий піст.

Як правильно підготуватися до Різдвяного посту та взагалі - для чого саме треба постувати напередодні Різдва - читайте на сайті ТСН.ua.

Загальні правила підготовки до посту

Будь-який піст - це головна духовна практика православних християн. У духовному плані це намагання підготувати тіло й душу до смерті та воскресіння.

У піст людина духовно “вмирає” для розваг та тілесних насолод, самозвеличення. Щоб його витримати повністю, церква починає готувати своїх вірян за декілька тижнів.

Підготовка до посту - це передовсім налаштування струн нашої душі на світле, добре та милосердне.

Чему треба налаштувати свою душу для посту

Душа людини схожа на інструмент. Її треба постійно налаштовувати, перевіряти, очищати - тобто опікуватися нею. Коли інструмент погано налаштований, він не зможе красиво грати.

Так і душа - вона може красиво грати, якщо про неї дбати. Духовний камертон цього налаштування - молитва та читання духовних книг, прослуховування недільної проповіді.

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Ці правила допоможуть заспокоїтися, уповільнити ритм життя та усамітнитися в глибини свого серця.

Спочатку треба заспокоїти свій розум

Будь-яка духовна практика не буде працювати, поки людина не заспокоїть свій розум. Православний піст - не виняток. Щоб увійти в нього з користю, треба правильно налаштуватися:

зменшити кількість думок (особливо некорисних, дратівливих);

зменшити кількість переживань та іншої внутрішньої метушні.

Спокій думок: що допоможе?

У першу чергу - це інформація, яка потрапляє у ваш розум. Її треба ретельно перевіряти, не допускати ганебної та руйнівної.

Руйнівна інформація забарвлена занадто емоційними словами та фразами: “скандал”, “шалений”, “невгамовний”, “страшенний”, “такого ще не бачив світ!” тощо.

Ганебна інформація - та, що налаштовує на негатив, осуд, сперечання. Її треба максимально уникати.

Налатувати спокій думок допоможе читання та прослуховування проповідей, інтерв’ю зі священиками.

Корисне читання класичних духовних книг православних авторів, як Ігнатій Брянчанінов, Авва Дорофей, Амвросій Оптинський, Іоанн Лествічник тощо.

pixabay.com

Все це у великому спектрі зараз є в Інтернеті, або в іконних лавках завжди продається православна література, яку можна придбати.

Спокій душі: що допоможе?

Досягнути спокій душі допоможуть:

прогулянки на природі у тиші та спокої;

класична музика;

глибока внутрішня молитва.

Корисні класичні твори - Йоганна Себастьяна Баха, Моцарта, Генделя, Бортнянського тощо.

Для тих, хто вже довго ходить до церкви та звик до церковних співів, дуже корисними буде прослуховування знаменного та інших співів ченців з монастирів, або читання псалтирі, які можна знайти на YouTube.

Молитви можна читати будь-які з православного молитвослову. З часом ви відчуєте, яку саме вашій душе треба читати. На загал, перед будь-якою справою, як і перед початком Посту, читають “Молитви перед початком будь-якої справи”.

Молитва перед початком будь-якої справи

Коротко: Господи, благослови.

Господи Ісусе Христе, Сину Єдинородний Безначального Твого Отця, Ти сказав Пречистими Устами Своїми: без Мене не можете робити нічого. Господи, Боже мій, вірою приймаючи в душу і серце слова Твої, припадаю до Твоєї благості: допоможи мені грішному цю справу, що я починаю, як для Тебе Самого робити, в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва після скінчення будь-якої доброї справи

Всемогутній Боже, Милосердний Отче! Я знаю, що я негідний приносити мою подяку Тобі. Ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед Тобою. Але Ти дав мені ласкаво Твою заповідь приносити Тобі славословлення і подяку мого вдячного серця.

Великий Боже, Милосердний Отче! Яку, достойну величности Твоєї, подяку можу скласти Тобі я, бідний і нікчемний грішник? Все ж, віруючи у Твою милість до мене, грішного, у Твою всепрощальну любов, я приношу Тобі в ім’я Сина Твого, нашого Спасителя і Визволителя, жертву хваління, жертву славословлення мого відданого Тобі і вдячного серця. Ти благословляєш мене у кожній хвилині життя мого, Ти настановляєш мене на все добре, чисте і святе. Ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі Твоїй, Ти приводиш мене терпляче до вічного блаженства у Твоїм Небеснім Царстві, прощаючи з любов’ю мої провини.

Нехай же слава, честь і поклоніння Тобі, Богу Вічному, ніколи не замовкнуть у серці моїм, нехай воно славить Тебе, Бога Милосердного, в Тройці Святій Єдиного, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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