Церковні свята у листопаді 2021: православний календар на місяць

Яке завтра церковне свято? Які дні в листопаді 2021 є пісними? Відповіді в церковному календарі за днями на листопад 2021 року.

На останній місяць осені припадають декілька значних свят та важливих дат. Зокрема, наприкінці листопада розпочинається багатоденний Різдвяний піст, який традиційно завершується вже на початку наступного року - напередодні Різдва Христового.

Крім того, на листопад припадають такі великі церковні свята, як святкування Казанської ікони Божої Матері та Собор архистратига Михаїла. Кожного дня церква вшановує пам'ять якогось святого.

Православний календар на листопад 2021 – перелік свят

1 листопада – пророка Йоіла, перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського

– пророка Йоіла, перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського 2 листопада – великомученика Артемія, праведного отрока Артемія Веркольського

– великомученика Артемія, праведного отрока Артемія Веркольського 3 листопада – преподобного Іларіона Великого, перенесення мощей Святого Іларіона, преподобного Феофіла та Якова Омучських

– преподобного Іларіона Великого, перенесення мощей Святого Іларіона, преподобного Феофіла та Якова Омучських 4 листопада – святкування Казанської ікони Божої Матері, день пам’яті рівноапостольного Аверкія чудотворця, мучеників Олександра єпископа, Іраклія воїна і дружин Анни, Єлисавети, Феодотії та Гликерії

– святкування Казанської ікони Божої Матері, день пам’яті рівноапостольного Аверкія чудотворця, мучеників Олександра єпископа, Іраклія воїна і дружин Анни, Єлисавети, Феодотії та Гликерії 5 листопада – апостола Якова, брата Господнього по плоті, преподобного Єлисея Лавришевського, перенесення мощей праведного Якова Боровичського

– апостола Якова, брата Господнього по плоті, преподобного Єлисея Лавришевського, перенесення мощей праведного Якова Боровичського 6 листопада – ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість, преподобного Зосими Верховського, мученика Арефи і з ним 4299 мучеників

– ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість, преподобного Зосими Верховського, мученика Арефи і з ним 4299 мучеників 7 листопада – мучеників Маркіяна та Мартирія, преподобної Матрони Власової

– мучеників Маркіяна та Мартирія, преподобної Матрони Власової 8 листопада – великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Печерського, мученика Лупа

– великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Печерського, мученика Лупа 9 листопада – мученика Нестора Солунського, мучениць Капітоліни та Еротіїди, преподобномученика Сергія Чернухина

– мученика Нестора Солунського, мучениць Капітоліни та Еротіїди, преподобномученика Сергія Чернухина 10 листопада – великомучениці Параскеви, преподобного Стефана Савваіта, святого Димитрія

– великомучениці Параскеви, преподобного Стефана Савваіта, святого Димитрія 11 листопада – преподобномучениці Анастасії Римлянки, преподобного Аврамія Затворника і блаженної Марії, преподобної Анни, священномученика Іоанна Рудинського

– преподобномучениці Анастасії Римлянки, преподобного Аврамія Затворника і блаженної Марії, преподобної Анни, священномученика Іоанна Рудинського 12 листопада – священномученика Зиновія, апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста і Артеми, священномученика Маркіяна

– священномученика Зиновія, апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста і Артеми, священномученика Маркіяна 13 листопада – мученика Епімаха, апостола від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апеллія і Арістовула, преподобного Спиридона та Никодима

– мученика Епімаха, апостола від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апеллія і Арістовула, преподобного Спиридона та Никодима 14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських і матері їхньої, священномучеників Іоанна єпископа і Якова пресвітера, мучениць Кірієни та Іуліанії

– безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських і матері їхньої, священномучеників Іоанна єпископа і Якова пресвітера, мучениць Кірієни та Іуліанії 15 листопада – преподобного Маркіяна Киринейського, Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері

– преподобного Маркіяна Киринейського, Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері 16 листопада – мучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітера і Аіфала диякона, преподобного Акепсіма, праведного Снандулії

– мучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітера і Аіфала диякона, преподобного Акепсіма, праведного Снандулії 17 листопада – преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Ермея пресвітера, блаженного Симона

– преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Ермея пресвітера, блаженного Симона 18 листопада – мучеників Галактіона і Єпистимії, апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Ліна, Гаія, Філолога

– мучеників Галактіона і Єпистимії, апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Ліна, Гаія, Філолога 19 листопада – преподобного Варлаама Хутинського, священномученика Василя Крилова пресвітера

– преподобного Варлаама Хутинського, священномученика Василя Крилова пресвітера 20 листопада – ікони Божої Матері Взграння, преподобного Лазаря Галісійського, мучеників Авкта, Тавріона і Фессалоніки

– ікони Божої Матері Взграння, преподобного Лазаря Галісійського, мучеників Авкта, Тавріона і Фессалоніки 21 листопада – Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїла, Ієгуділа, Варахіїла і Єреміїла

– Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїла, Ієгуділа, Варахіїла і Єреміїла 22 листопада – мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної Матрони, ікони Божої Матері Скоропослушниця

– мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної Матрони, ікони Божої Матері Скоропослушниця 23 листопада – апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта і Тертія, мученика Ореста лікаря, колесування великомученика Георгія

– апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта і Тертія, мученика Ореста лікаря, колесування великомученика Георгія 24 листопада – великомученика Міни, мученика Вікентія, преподобного Мартирія Зеленецького

– великомученика Міни, мученика Вікентія, преподобного Мартирія Зеленецького 25 листопада – святого Іоанна Милостивого, ікони Божої Матері Милостива, преподобного Ніла Постника

– святого Іоанна Милостивого, ікони Божої Матері Милостива, преподобного Ніла Постника 26 листопада – мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи

– мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи 27 листопада – апостола Пилипа, священномученика Феодора Грудакова пресвітера

– апостола Пилипа, священномученика Феодора Грудакова пресвітера 28 листопада – початок Різдвяного посту, мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського

– початок Різдвяного посту, мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського 29 листопада – Різдвяний піст, апостола і євангеліста Матвія, священномученика Філумена Святогробця

– Різдвяний піст, апостола і євангеліста Матвія, священномученика Філумена Святогробця 30 листопада – Різдвяний піст, святого Григорія Чудотворця, мучеників Аціскла і Вікторії Кордувійських

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