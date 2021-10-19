Вихідні і державні свята в листопаді: скільки будемо відпочивати

Вихідні і державні свята в листопаді: скільки будемо відпочивати

Держаних вихідних у листопаді не передбачається. Коли та скільки будемо відпочивати, розповідає ТСН.ua.

У листопаді 2021 року 30 календарних днів, з яких 22 робочих та 8 вихідних. Державних вихідних у третій місяць осені не передбачається, проте цього місяця є безліч професійних та міжнародних свят. Хоча в листопаді цього року українці не отримають додаткових днів для відпочинку, привід для привітань все одно знайдеться.

Свята та пам’ятні дати у листопаді 2021

1 листопада - Міжнародний день вегана, День народження Європейського союзу;

2 листопада - Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, Вшанування пам'яті всіх померлих в католицькій церкві;

3 листопада - День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України;

4 листопада - День залізничника України, Міжнародний день добра;

6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, День Визволення Києва;

7 листопада - День працівника соціальної сфери України;

8 листопада - Всесвітній день містобудування (урбанізму), Міжнародний день радіології;

9 листопада - Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму, День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;

10 листопада - Всесвітній день науки, Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтера;

11 листопада - Всесвітній день шопінгу;

12 листопада - Всесвітній день боротьби з пневмонією;

13 листопада - Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих;

14 листопада - День виноградаря і винороба, Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, Міжнародний день логопеда;

16 листопада - Всесвітній День ґудзиків, Міжнародний день толерантності, Міжнародний день боротьби з анорексією, День працівників радіо, телебачення та зв'язку України;

17 листопада - Міжнародний день студентів, День студента в Україні, Всесвітній день недоношених дітей;

18 листопада - День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день філософії (ЮНЕСКО), Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства;

19 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Всесвітній день запобігання насильству над дітьми, Всесвітній день туалету, Міжнародний день відмови від паління, Міжнародний день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби України та День скловиробника України;

20 листопада - Всесвітній день дитини, Свято III Універсалу (День проголошення УНР, 1917, неофіційно);

21 листопада - День працівників сільського господарства України, День Гідності та Свободи України, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день привітань;

22 листопада - Міжнародний день сина;

23 листопада - Міжнародний день акварелі;

24 листопада - Міжнародний день еволюції;

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, День подяки;

26 листопада - Чорна п'ятниця;

28 листопада - День пам'яті жертв голодоморів; День працівника системи фінансового моніторингу України;

30 листопада - Міжнародний день захисту інформації, День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, що нардепи хочуть скасувати перенесення робочих днів через свята.

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