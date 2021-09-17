Привітання з Днем народження колезі — вітання в прозі, віршах, картинках

Привітайте колег з їхнім особливим днем добрими словами та теплими поздоровленнями.

День народження - одна з найприємніших подій року: привітання, подарунки, безліч теплих слів і побажань від близьких, друзів, родини та просто добрих знайомих. Не варто забувати і про колег та надсилати вітання у їхній особливий день, піднімати їі настрій та підтримувати добрі стосунки. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках!

Найкращі привітання з днем ​​народження у віршах

З днем народження! Достатку!

Цього бажаю для початку.

Здоров’я зичу, рівноваги,

Креативності, наснаги.



Життя хай завжди дає шанс,

Свого роду — це аванс.

Від людей — добро й повага,

Менше стресів, тільки блага!

***

Нехай робота надихає,

Приносить гроші та комфорт.

Любов близьких хай зігріває,

Життя триває, мов курорт!



Здоров’я міцного, наснаги,

Життєвих благ та доброти.

Нехай зусилля досягають

До заповітної мети!

***

Вітаєм колегу зі святом!

Бажаємо щастя багато,

Міцного здоров’я, людського тепла,

У справах натхнення, в житті — лиш добра,

Яскравих емоцій, дарунків від долі,

Дарує життя хай достатку доволі!

***

Шановний колего, Вас щиро вітаю!

Міцного здоров’я та щастя бажаю.

Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,

Побільше зарплату, поменше турботи.



Бажаю Вам сил прокидатись зранку,

Духмяної кави, смачного сніданку.

Цікавих проектів, відпусток цілющих,

Колег по роботі у всьому тямущих.



Бажаю колего, кар’єрного росту,

Щоб все "як по маслу" — і легко, і просто.

Бажаю печалі і горя не знати,

А тільки рости і завжди процвітати.

***

З днем народження, зі святом

Вас дозвольте привітати,

Побажати позитиву!

Ви — опора колективу.



У роботі й відпочинку

Всім приємно поруч з Вами.

Допоможете, як треба,

Ви й порадою й ділами.



Вам бажаю вірних друзів,

Успіхів міцних в усьому,

Затишку й тепла в родині,

Радості в роботі й вдома!

Привітання колезі жінці

З днем народження! Бажаю вам щастя, здоров’я, підвищення в посаді і, звичайно ж, фінансового благополуччя!

***

Колега, кохана, з Днем народження! Знайте, що нашу повагу до Вас безмежно. Ви повністю віддаєтеся праці, при цьому зберігаючи позитивний настрій, товариськість і ласкаву усмішку, а краса Ваша висвітлює весь колектив. Бажаємо процвітання, всіх благ і виконання бажань!

***

Дорога моя колега! З Днем народження! Вітаю Вас з цим радісним і чудовим святом! Бажаю, щоб Вас оточували тільки розуміють, чуйні, добрі, чуйні і щедрі на душевне тепло люди! І Ви завжди самі залишайтеся такою ж! Нехай у Вашому житті буде якомога більше радості і світла!

***

Від усієї душі вітаю з Днем народження! Бажаю величезного щастя, неймовірної любові, неймовірних подорожей, життєрадісних посмішок і метеликів в животі! Нехай небо над головою буде чистим, а сонце – яскравим, нехай здійсняться найсміливіші бажання, а життя заграє веселковими барвами!

Привітання колезі чоловіку

Вітаємо тебе, дорогий. Залишайся таким же мужнім, відповідальним і відданою своїй справі людиною. Зірка удачі нехай тобі завжди посміхається, а успіх переслідує і ходить по п’ятах.

***

Дорогий колего, прийміть найщиріші вітання та побажання в Ваш урочистий свято — день народження! Бажаю приємних премій і зарплат, легких трудових буднів, кар’єрного зростання! Нехай Ангел береже Вас, обдаровує опікою і благополуччям!

***

Дорогий наш друже, шановний колего і надійний товариш! Бажаємо успіху у будь-якій справі, щоб у роботі ти не знав собі рівних. Бажаємо, щоб життя було стабільної, заможної і доброю. І нехай часу і сил вистачає не тільки на добування грошей, але і на прекрасне проведення часу в колі улюблених людей. З днем народження!

***

Дорогий ти мій колега, вітаю з днем народження. Бажаю, щоб твоя сила і мужність сприяла вчиненню відважних вчинків, нехай твоє здоров’я буде міцним, серце добрим, а розум ясним. Нових перемог і високих досягнень тобі, щастя, любові, достатку та успіху.

Привітання начальнику

Дорогий начальник, цього дня день хочемо привітати вас з днем народження. Від імені всіх підлеглих хочу сказати вам, що начальник – це вчитель. Вам необхідно не тільки проконтролювати роботу, але й налагодити її, навчити всьому необхідному. Ви дуже розумний, мудрий, успішна людина, і до того ж уважний і ввічливий наставник.

***

Від щирого серця бажаєм здоров'я

Без нього не милі всі добрі діла,

В здоров'ї - багатство, і радість, і сила

А більшого щастя на світі нема.



А Ваша енергія, мудрість та сила,

Нехай не згасають ніколи з літами.

Душа ж Ваша чиста, велика й красива

Та посмішка щира хай буде між нами.



Здоров'ям міцніти, життям радіти,

Хай радість приносять онуки і діти.

Хай Ваша родина росте розквітає,

На добрі діла хай Господь наставляє!

***

Бути начальником - мистецтво і щоденна складна робота. Ви справляєтеся з цим стратегічним і тактичним справою! З днем народження, дорогий Бос! Щастя і здоров'я від усіх співробітників! А ще цього дня ми всім колективом хочемо сказати Вам найприємніші слова: ... Зарплата! Премія! Обід! Вихідні! Відпустка!

Привітання з днем народження у картинках і листівках

Привітання з Днем народження

З Днем народження, колего!

Привітання з Днем народження

Привітання з Днем народження

З Днем народження

Привітання з днем народження колеги у прозі

З днем народження, колего! Бажаю з радістю та посмішкою зустрічати кожен день, обов’язково досягати всього, чого бажає твоє серце. Нехай у діяльності завжди буде море гідних ідей та перспектив, нехай у житті завжди на тебе чекає безліч радощів, приємних зустрічей та цікавих подій!

***

Дорогий мій колего, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю багато-багато здоров’я і щастя, бажаю професійних успіхів, бажаю тобі любові та незабутніх емоцій. Нехай усі цілі досягаються, а бажання і мрії стають реальністю.

***

З днем народження, колего! Бажаю тобі вдалих злетів, великих досягнень, цікавих подій та гідних проявів себе у цьому житті. Бажаю, щоб поруч були вірні друзі. Бажаю, щоб робота була відмінною можливістю генерування особистих ідей та забезпечення власного достатку. Бажаю кохання та успіхів у будь-яких справах.

***

Колего, зі святом! Бажаю Вам досягати всіх поставлених цілей, отримувати насолоду і матеріальну винагороду за вашу працю, мати час на себе та на сім’ю. Будьте щасливі у роботі та особистому житті. Хай Вам завжди щастить!

***

Шановний колега! Прийміть мої вітання від усієї душі з Днем народження! Бажаю Вам міцного здоров’я, гарного настрою, бадьорості і процвітання. Нехай Бог оберігає від бід і негараздів! Хай доля дарує приємні сюрпризи та незабутні моменти.

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