Привітання з Днем народження колезі — вітання в прозі, віршах, картинках

Привітайте колег з їхнім особливим днем добрими словами та теплими поздоровленнями.
День народження - одна з найприємніших подій року: привітання, подарунки, безліч теплих слів і побажань від близьких, друзів, родини та просто добрих знайомих. Не варто забувати і про колег та надсилати вітання у їхній особливий день, піднімати їі настрій та підтримувати добрі стосунки. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках!
Найкращі привітання з днем народження у віршах
З днем народження! Достатку!
Цього бажаю для початку.
Здоров’я зичу, рівноваги,
Креативності, наснаги.
Життя хай завжди дає шанс,
Свого роду — це аванс.
Від людей — добро й повага,
Менше стресів, тільки блага!
***
Нехай робота надихає,
Приносить гроші та комфорт.
Любов близьких хай зігріває,
Життя триває, мов курорт!
Здоров’я міцного, наснаги,
Життєвих благ та доброти.
Нехай зусилля досягають
До заповітної мети!
***
Вітаєм колегу зі святом!
Бажаємо щастя багато,
Міцного здоров’я, людського тепла,
У справах натхнення, в житті — лиш добра,
Яскравих емоцій, дарунків від долі,
Дарує життя хай достатку доволі!
***
Шановний колего, Вас щиро вітаю!
Міцного здоров’я та щастя бажаю.
Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,
Побільше зарплату, поменше турботи.
Бажаю Вам сил прокидатись зранку,
Духмяної кави, смачного сніданку.
Цікавих проектів, відпусток цілющих,
Колег по роботі у всьому тямущих.
Бажаю колего, кар’єрного росту,
Щоб все "як по маслу" — і легко, і просто.
Бажаю печалі і горя не знати,
А тільки рости і завжди процвітати.
***
З днем народження, зі святом
Вас дозвольте привітати,
Побажати позитиву!
Ви — опора колективу.
У роботі й відпочинку
Всім приємно поруч з Вами.
Допоможете, як треба,
Ви й порадою й ділами.
Вам бажаю вірних друзів,
Успіхів міцних в усьому,
Затишку й тепла в родині,
Радості в роботі й вдома!
Привітання колезі жінці
З днем народження! Бажаю вам щастя, здоров’я, підвищення в посаді і, звичайно ж, фінансового благополуччя!
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Колега, кохана, з Днем народження! Знайте, що нашу повагу до Вас безмежно. Ви повністю віддаєтеся праці, при цьому зберігаючи позитивний настрій, товариськість і ласкаву усмішку, а краса Ваша висвітлює весь колектив. Бажаємо процвітання, всіх благ і виконання бажань!
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Дорога моя колега! З Днем народження! Вітаю Вас з цим радісним і чудовим святом! Бажаю, щоб Вас оточували тільки розуміють, чуйні, добрі, чуйні і щедрі на душевне тепло люди! І Ви завжди самі залишайтеся такою ж! Нехай у Вашому житті буде якомога більше радості і світла!
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Від усієї душі вітаю з Днем народження! Бажаю величезного щастя, неймовірної любові, неймовірних подорожей, життєрадісних посмішок і метеликів в животі! Нехай небо над головою буде чистим, а сонце – яскравим, нехай здійсняться найсміливіші бажання, а життя заграє веселковими барвами!
Привітання колезі чоловіку
Вітаємо тебе, дорогий. Залишайся таким же мужнім, відповідальним і відданою своїй справі людиною. Зірка удачі нехай тобі завжди посміхається, а успіх переслідує і ходить по п’ятах.
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Дорогий колего, прийміть найщиріші вітання та побажання в Ваш урочистий свято — день народження! Бажаю приємних премій і зарплат, легких трудових буднів, кар’єрного зростання! Нехай Ангел береже Вас, обдаровує опікою і благополуччям!
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Дорогий наш друже, шановний колего і надійний товариш! Бажаємо успіху у будь-якій справі, щоб у роботі ти не знав собі рівних. Бажаємо, щоб життя було стабільної, заможної і доброю. І нехай часу і сил вистачає не тільки на добування грошей, але і на прекрасне проведення часу в колі улюблених людей. З днем народження!
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Дорогий ти мій колега, вітаю з днем народження. Бажаю, щоб твоя сила і мужність сприяла вчиненню відважних вчинків, нехай твоє здоров’я буде міцним, серце добрим, а розум ясним. Нових перемог і високих досягнень тобі, щастя, любові, достатку та успіху.
Привітання начальнику
Дорогий начальник, цього дня день хочемо привітати вас з днем народження. Від імені всіх підлеглих хочу сказати вам, що начальник – це вчитель. Вам необхідно не тільки проконтролювати роботу, але й налагодити її, навчити всьому необхідному. Ви дуже розумний, мудрий, успішна людина, і до того ж уважний і ввічливий наставник.
***
Від щирого серця бажаєм здоров'я
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров'ї - багатство, і радість, і сила
А більшого щастя на світі нема.
А Ваша енергія, мудрість та сила,
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами.
Здоров'ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти.
Хай Ваша родина росте розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!
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Бути начальником - мистецтво і щоденна складна робота. Ви справляєтеся з цим стратегічним і тактичним справою! З днем народження, дорогий Бос! Щастя і здоров'я від усіх співробітників! А ще цього дня ми всім колективом хочемо сказати Вам найприємніші слова: ... Зарплата! Премія! Обід! Вихідні! Відпустка!
Привітання з днем народження у картинках і листівках
Привітання з днем народження колеги у прозі
З днем народження, колего! Бажаю з радістю та посмішкою зустрічати кожен день, обов’язково досягати всього, чого бажає твоє серце. Нехай у діяльності завжди буде море гідних ідей та перспектив, нехай у житті завжди на тебе чекає безліч радощів, приємних зустрічей та цікавих подій!
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Дорогий мій колего, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю багато-багато здоров’я і щастя, бажаю професійних успіхів, бажаю тобі любові та незабутніх емоцій. Нехай усі цілі досягаються, а бажання і мрії стають реальністю.
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З днем народження, колего! Бажаю тобі вдалих злетів, великих досягнень, цікавих подій та гідних проявів себе у цьому житті. Бажаю, щоб поруч були вірні друзі. Бажаю, щоб робота була відмінною можливістю генерування особистих ідей та забезпечення власного достатку. Бажаю кохання та успіхів у будь-яких справах.
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Колего, зі святом! Бажаю Вам досягати всіх поставлених цілей, отримувати насолоду і матеріальну винагороду за вашу працю, мати час на себе та на сім’ю. Будьте щасливі у роботі та особистому житті. Хай Вам завжди щастить!
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Шановний колега! Прийміть мої вітання від усієї душі з Днем народження! Бажаю Вам міцного здоров’я, гарного настрою, бадьорості і процвітання. Нехай Бог оберігає від бід і негараздів! Хай доля дарує приємні сюрпризи та незабутні моменти.
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