Выходные и праздники в ноябре: сколько будем отдыхать

Выходные и праздники в ноябре: сколько будем отдыхать

Государственных выходных в ноябре не предвидится. Когда и сколько будем отдыхать, рассказывает ТСН.ua.

В ноябре 2021 года всего насчитывается 30 календарных дней, из которых 22 рабочих и 8 выходных. Государственных выходных в третьем месяце осени не предвидится, однако в этом месяце есть множество профессиональных и международных праздников. Хотя в ноябре этого года украинцы не получат дополнительных дней для отдыха, повод для поздравлений все равно найдется.

Праздники и памятные даты в ноябре 2021

1 ноября — Международный день вегана, День рождения Европейского союза;

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Памяти всех погибших в католической церкви;

3 ноября — День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины;

4 ноября — День железнодорожника Украины, Международный день добра;

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, День Освобождения Киева;

7 ноября — День работника социальной сферы Украины;

8 ноября — Всемирный день градостроительства (урбанизма), Международный день радиологии;

9 ноября — Международный день против фашизма и антисемитизма, День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

10 ноября — Всемирный день науки, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтера;

11 ноября — Всемирный день шоппинга;

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией;

13 ноября — Всемирный день доброты, Международный день слепых;

14 ноября — День виноградаря и винодела, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, Международный день логопеда;

16 ноября — Всемирный День пуговиц, Международный день толерантности, Международный день борьбы с анорексией, День работников радио, телевидения и связи Украины;

17 ноября — Международный день студентов, День студента в Украине, Всемирный день недоношенных детей;

18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день философии (ЮНЕСКО), Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия;

19 ноября — Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, Всемирный день предотвращения насилия над детьми, Всемирный день туалета, Международный день отказа от курения, Международный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы Украины и День стеклопроизводителя Украины;

20 ноября — Всемирный день ребенка, Праздник III Универсала (День провозглашения УНР, 1917, неофициально)

21 ноября — День работников сельского хозяйства Украины, День Достоинства и Свободы Украины, День десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий;

22 ноября — Международный день сына;

23 ноября — Международный день акварели;

24 ноября — Международный день эволюции;

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, День благодарения;

26 ноября — Черная пятница;

28 ноя — День памяти жертв голодоморов; День работника системы финансового мониторинга Украины;

30 ноября — Международный день защиты информации, День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что нардепы хотят отменить перенос рабочих дней из-за праздников.

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