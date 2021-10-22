Церковные праздники в ноябре 2021: православный календарь на месяц

Какой завтра церковный праздник? Какие дни в ноябре 2021 являются постными? Ответы в церковном календаре по дням на ноябрь 2021 года.

На последний месяц осени приходится несколько значительных праздников и важных дат. В частности, в конце ноября начинается многодневный Рождественский пост, который традиционно завершается уже в начале следующего года — накануне Рождества Христова.

Кроме того, на ноябрь приходятся такие большие церковные праздники, как празднование Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила. Каждый день церковь почитает какого-либо святого.

Православный календарь на ноябрь 2021 — перечень праздников

1 ноября — пророка Иоиля, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского

— пророка Иоиля, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского 2 ноября — великомученика Артемия, праведного отрока Артемия Веркольского

— великомученика Артемия, праведного отрока Артемия Веркольского 3 ноября — преподобного Илариона Великого, перенесение мощей Святого Илариона, преподобного Феофила и Иакова Омучських

— преподобного Илариона Великого, перенесение мощей Святого Илариона, преподобного Феофила и Иакова Омучських 4 ноября — празднование Казанской иконы Божьей Матери, день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии

— празднование Казанской иконы Божьей Матери, день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии 5 ноября — апостола Иакова, брата Господня по плоти, преподобного Елисея Лавришевського, перенесение мощей праведного Иакова Боровичский

— апостола Иакова, брата Господня по плоти, преподобного Елисея Лавришевського, перенесение мощей праведного Иакова Боровичский 6 ноября — иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, преподобного Зосимы Верховского, мученика Арефы и с ним 4299 мучеников

— иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, преподобного Зосимы Верховского, мученика Арефы и с ним 4299 мучеников 7 ноября — мучеников Маркиана и Мартирия, преподобной Матроны Власовой

— мучеников Маркиана и Мартирия, преподобной Матроны Власовой 8 ноября — великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Печерского, мученика Лупа

— великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Печерского, мученика Лупа 9 ноября — мученика Нестора Солунского, мучениц Капитолины и Еротииды, преподобномученика Сергея Чернухина

— мученика Нестора Солунского, мучениц Капитолины и Еротииды, преподобномученика Сергея Чернухина 10 ноября — великомученицы Параскевы, святого Стефана Савваита, святого Димитрия

— великомученицы Параскевы, святого Стефана Савваита, святого Димитрия 11 ноября — преподобномученицы Анастасии Римляныни, преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, преподобной Анны, святого Иоанна Рудинского

— преподобномученицы Анастасии Римляныни, преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, преподобной Анны, святого Иоанна Рудинского 12 ноября — священномученика Зиновия, апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Юста и Артемы, священномученика Маркиана

— священномученика Зиновия, апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Юста и Артемы, священномученика Маркиана 13 ноября — мученика Эпимаха, апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовул, преподобного Спиридона и Никодима

— мученика Эпимаха, апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовул, преподобного Спиридона и Никодима 14 ноября — бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их, священномучеников Иоанна епископа Иакова пресвитера, мучениц Кириены и Иулиании

— бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их, священномучеников Иоанна епископа Иакова пресвитера, мучениц Кириены и Иулиании 15 ноября — преподобного Маркиана Киринейского, Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери

— преподобного Маркиана Киринейского, Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 16 ноября — мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобного Акепсима, праведного Снандулии

— мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобного Акепсима, праведного Снандулии 17 ноября — преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Эрме пресвитера, блаженного Симона

— преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Эрме пресвитера, блаженного Симона 18 ноября — мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога

— мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога 19 ноября — преподобного Варлаама Хутынского, священномученика Василия Крылова пресвитера

— преподобного Варлаама Хутынского, священномученика Василия Крылова пресвитера 20 ноября — иконы Божией Матери Взграння, преподобного Лазаря галисийский, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоники

— иконы Божией Матери Взграння, преподобного Лазаря галисийский, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоники 21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиил, Иегудила, Варахиила и Еремиила

— Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиил, Иегудила, Варахиила и Еремиила 22 ноября — мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница

— мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница 23 ноября — апостолов от 70-ти Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарт и Тертия, мученика Ореста врача, колесование великомученика Георгия

— апостолов от 70-ти Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарт и Тертия, мученика Ореста врача, колесование великомученика Георгия 24 ноября — великомученика Мины, мученика Викентия, преподобного Мартирия Зеленецкого

— великомученика Мины, мученика Викентия, преподобного Мартирия Зеленецкого 25 ноября — святого Иоанна Милостивого, иконы Божией Матери Милостивая, преподобного Нила Постника

— святого Иоанна Милостивого, иконы Божией Матери Милостивая, преподобного Нила Постника 26 ноября — мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы

— мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы 27 ноября — апостола Филиппа, святого Феодора Грудакова пресвитера

— апостола Филиппа, святого Феодора Грудакова пресвитера 28 ноя — начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского

— начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского 29 ноября — Рождественский пост, апостола и евангелиста Матфея, священномученика Филумена Святогробця

— Рождественский пост, апостола и евангелиста Матфея, священномученика Филумена Святогробця 30 ноября — Рождественский пост, святого Григория Чудотворца, мучеников Ацискла и Виктории Кордувийских

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