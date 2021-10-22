Церковные праздники в ноябре 2021: православный календарь на месяц

Какой завтра церковный праздник? Какие дни в ноябре 2021 являются постными? Ответы в церковном календаре по дням на ноябрь 2021 года.
На последний месяц осени приходится несколько значительных праздников и важных дат. В частности, в конце ноября начинается многодневный Рождественский пост, который традиционно завершается уже в начале следующего года — накануне Рождества Христова.
Кроме того, на ноябрь приходятся такие большие церковные праздники, как празднование Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила. Каждый день церковь почитает какого-либо святого.
Православный календарь на ноябрь 2021 — перечень праздников
- 1 ноября — пророка Иоиля, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского
- 2 ноября — великомученика Артемия, праведного отрока Артемия Веркольского
- 3 ноября — преподобного Илариона Великого, перенесение мощей Святого Илариона, преподобного Феофила и Иакова Омучських
- 4 ноября — празднование Казанской иконы Божьей Матери, день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии
- 5 ноября — апостола Иакова, брата Господня по плоти, преподобного Елисея Лавришевського, перенесение мощей праведного Иакова Боровичский
- 6 ноября — иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, преподобного Зосимы Верховского, мученика Арефы и с ним 4299 мучеников
- 7 ноября — мучеников Маркиана и Мартирия, преподобной Матроны Власовой
- 8 ноября — великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Печерского, мученика Лупа
- 9 ноября — мученика Нестора Солунского, мучениц Капитолины и Еротииды, преподобномученика Сергея Чернухина
- 10 ноября — великомученицы Параскевы, святого Стефана Савваита, святого Димитрия
- 11 ноября — преподобномученицы Анастасии Римляныни, преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, преподобной Анны, святого Иоанна Рудинского
- 12 ноября — священномученика Зиновия, апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Юста и Артемы, священномученика Маркиана
- 13 ноября — мученика Эпимаха, апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовул, преподобного Спиридона и Никодима
- 14 ноября — бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их, священномучеников Иоанна епископа Иакова пресвитера, мучениц Кириены и Иулиании
- 15 ноября — преподобного Маркиана Киринейского, Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери
- 16 ноября — мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобного Акепсима, праведного Снандулии
- 17 ноября — преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Эрме пресвитера, блаженного Симона
- 18 ноября — мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога
- 19 ноября — преподобного Варлаама Хутынского, священномученика Василия Крылова пресвитера
- 20 ноября — иконы Божией Матери Взграння, преподобного Лазаря галисийский, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоники
- 21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиил, Иегудила, Варахиила и Еремиила
- 22 ноября — мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница
- 23 ноября — апостолов от 70-ти Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарт и Тертия, мученика Ореста врача, колесование великомученика Георгия
- 24 ноября — великомученика Мины, мученика Викентия, преподобного Мартирия Зеленецкого
- 25 ноября — святого Иоанна Милостивого, иконы Божией Матери Милостивая, преподобного Нила Постника
- 26 ноября — мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы
- 27 ноября — апостола Филиппа, святого Феодора Грудакова пресвитера
- 28 ноя — начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского
- 29 ноября — Рождественский пост, апостола и евангелиста Матфея, священномученика Филумена Святогробця
- 30 ноября — Рождественский пост, святого Григория Чудотворца, мучеников Ацискла и Виктории Кордувийских
Читайте также:
- Доброе утро: пожелания доброго утра в прозе, своими словами, в картинках
- Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия
- Выходные и праздники в ноябре: сколько будем отдыхать