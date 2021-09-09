Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия

В Украине переводят часы на летнее и зимнее время уже 40 лет подряд. Нужно ли переводить часы этой осенью, разбираемся в нашем материале.

Переход на зимнее время

В Украине зимнее и летнее время было введено в 1981 году. Данная процедура проводится для того, чтобы сэкономить электроэнергию, примерно на 1-3%. Поэтому осенью стрелки часов переводят на зимнее время — на час назад, а весной — на летнее, на час вперед.

Переход на зимнее время / Associated Press

В Украине уже неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Последняя попытка была весной этого года. В частности, 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении. Этим проектом закона предусматривается установить и закрепить на территории Украины единственное киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Однако Рада не смогла принять проект закона во втором чтении и отправила документ на доработку.

Когда переводят часы на зимнее время

Поэтому в 2021 году украинцы снова переведут стрелки часов на час назад, обычно это происходит в последнее воскресенье октября. В этом году этот день приходится на 4 утра 31 октября. Это позволит в выходной, воскресенье, спать на час дольше и продолжит сутки на один час.

Перевод часов на зимнее время / pixabay.com

А как в мире? Все ли страны переводят часы

В современном мире — 239 стран. Из них летнее время используют 78, то есть — 32,6% от общего количества.

Латинская Америка попыталась ввести переход на зимнее и летнее время, но в итоге, признала абсолютно бесполезным, поскольку большая часть этой зоны расположена в экваториальном поясе и не имеет больших сезонных различий в продолжительности дня.

В Северной Корее перевод часов произошел во время празднования 70-летия независимости страны. Стрелки были переведены на 30 минут назад — страна таким образом вернулась в часовой пояс, в котором она была до японской оккупации. Государственное агентство новостей КНДР заявило, что это было сделано для того, чтобы "искоренить наследие японского колониального периода".

Также читайте Перевод часов: почему некоторые украинцы не хотят переходить на летнее время

В сентябре 1999 года Израиль перешел на зимнее время. А в Палестине он не изменился. Группа террористов подготовила бомбы с часовыми механизмами и передала сообщникам — израильским арабам. Однако, установленные на палестинское время, все бомбы детонировали за час до запланированного израильского времени взрыва, убив трех террористов, а не пассажиров автобусов, для которых они были предназначены.

За и против перевода часов

Хотя и перевод часов применяется из-за якобы энергосбережения, на сегодня экономическая выгода от этого календарного рудимента довольно эфемерная. В Украине за время независимости вообще не исследовали есть ли экономическая выгода от такого положения вещей. Но даже в Европе, где также переводят часы, эти цифры — мизерные.

Изменение времени не только экономически неэффективно, но и влияет на физическое состояние человека. Во-первых, самая большая сложность — это перестройка организма к новому графику жизни. Ученые из Американской академии сна утверждают, что перевод часов существенно ухудшает здоровье людей: вызывает инфаркты, депрессии и увеличивает количество медицинских ошибок.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку