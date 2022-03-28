Интересные загадки о Пасхе: для малышей и не только

Интересные загадки о Пасхе: для малышей и не только

ТСН.ua подобрал для вас и ваших детей интересные загадки о Пасхе (с ответами). Они помогут поднять настроение в этот светлый праздник, а еще узнать что-нибудь новое о нем.

Пасха – один из самых больших церковных праздников. Празднуют его обычно с семьей. Загадки о Пасхе помогут развлечь малышей и весело провести время.

Загадки о Пасхе

Загадки о самом празднике Пасхи / Pexels

К нам пришел праздник из праздников лучше,

Самое главное, любимое, напевное,

Радуйтесь же, люди! Все вместе

Принимайте следующее известие:

Воскрес Христос! Это не сказка!

Вот она, долгожданная…!

(Пасха)

***

Весть летит во все концы:

Сурят ангелы-гонцы,

В небесах поют Христа:

Он от тления восстал!

Это не выдумка, не сказка,

Главный праздник – наша…!

(Пасха)

***

Мы выкрасили яички

Желтым, синим, красным.

Мама испекла палочку,

Она с изюмом, с маслом.

Вот какая вкусность!

Вот какая красота!

Светлый праздник – …

(Пасха)

***

Светлый день смотрит в окошко.

Радостно, как в сказке.

И ласкает землю солнце.

Наступило…

(Пасха)

***

Писанки разрисовали,

Пасхи хорошие напекли.

Дом хорошо всю убрали

Какого праздника мы ждем?

(Пасха)

***

Религиозный праздник в честь воскресения Христа?

(Пасха)

***

Писанки разрисовали,

Пасхи хорошие напекли.

Дом хорошо всю убрали

Какого праздника мы ждем?

(Пасха)

***

Светлый день заглядывает в окошко.

Радостно, как говорит "Добрый день".

И ласкает землю яркое солнце.

Наступил...

(Пасха)

***

Почему всем людям радость?

Потому что празднуем сегодня Христово…

(воскресение)

***

И звенят колокола:

«Пасха, Пасха к нам пришла!»

С весенней радостью

Христова…

(воскресения)

Загадки о пасхальных яйцах (крашенки и писанки)

Загадки о пасхальных яйцах / Pexels

Божья коровка играет, и щебечут птички,

Украшение стола – ...

(яички)

***

Красочное яйцо

По столу катилось.

С колбасой подружилось,

У хрена покрутилось

И в храме освятилось.

(Писанка)

***

В доме на солнце

Сяду на скамейке.

Сяду я краюшку –

Распишу...

(яичко)

***

Бывают царапания,

Бывают рисованные,

Бывают капания,

И даже золотые!

(Пасхальные яйца)

***

Разрисованное яйцо на Пасху.

(Писанка)

Загадки о пасхальном столе и куличе

Загадки о пасхальном столе / pixabay.com

Ни пирог, ни кекс, ни торт

На Пасху ни при чем.

Аппетитной горкой сдобной

Подадим ее к столу.

(Паска)

***

Напекли хозяйки к празднику в печи

Пышные румяные, чудо...

(куличи)

***

Что пекут на Пасху?

(Куличи)

***

Эту сдобную вкусность

Все пекут только раз в год.

В воскресенье, в светлый праздник

Подают его на стол.

(Паска)

***

Мешано, квашено, валяно, в праздник на стол поставлен.

(Паска)

***

Напекли хозяюшки у печи

Пышные, румяные чудеса – …

(куличи)

***

Продукт из мяса,

Без которого нет праздника.

(Колбаса)

***

Поздним вечером, в тишине

Закрыв все двери,

Собрались ученики

На Тайную…

(Вечерю)

***

Когда в церковь святить кулич идешь,

У него все складываешь и с собой берешь.

(Пасхальная корзина)

Пасхальные загадки

Большой перед Пасхой.

(Пост)

***

Весть о Воскресении поведав, подарила

Яичко – символ жизни – Мария…

(Магдалина)

***

Искупил нас из могилы

Потому что так любил.

Очищаясь, я спасусь:

За меня распят…

(Иисус)

***

Протянулся мост на семь верст, а в конце моста золотая верста.

(Пасхальная неделя)

***

Кто добровольно шел на крест

И Сам понес Свой крест?

Кто был распят, воскрес?

Конечно же,…

(Христос)

***

Намощен мост

На семь верст.

Под конец моста

Красная гора.

(Великий пост и Пасха)

***

Он был рожден человеком

И Он был крещен водою.

А когда пошел на небо,

Послал на землю Дух…

(Святой)

Пасхальные загадки / Pexels

***

Бог всех людей полюбил

Большой любовью.

Иисус грехи искупил все

Своей Святой…

(кровью)

***

Что символизирует красный цвет пасхального яйца?

(кровь Христа)

***

Общее моление,

Бога восхваления,

С нами вместе все Святые,

Вот, что значит…!

(Литургия)

***

Семь бумажных листов,

А восьмой – золотой.

(Пасхальная неделя)

***

Даже очевидность чуда

Видеть не хотел...

(Иуда)

***

Почему для всех людей радость и веселье? –

Потому что празднуем сегодня Христово...

(воскресение)

***

В этот день порядок в доме,

Дружно весь народ наводит,

Убирают и стирают,

Все от старья очищают!

Ванную до рассвета принимают.

(Чистый четверг)

***

Когда ее засветят под образами –

Она заплачет тихими слезами.

Слеза ее светлая и горячая, как печка…

Это белая пасха...

(Свеча)

***

"Христос воскрес!" – где-то прозвучало,

И на душе празднично стало.

Несут в церковь с ремнями.

Праздничные корзины из …

(полотенцами)

***

Котики ивовые! Нежные и пушистые...

Лички прикоснулись... Ой, какое это счастье!

Веткой вербицы ударю я слегка,

Чтобы были здоровы все мои родные...

О чем говорится?

(Вербное воскресенье)

***

Ангелы трубят о чуде

От земли и до небес.

Радуйтесь, радуйтесь, люди,

Знайте же: Христос...

(Воскрес)

***

Вот снова по всей земле, радость и везение,

Бурно радуемся все Христову...

(воскресению)

***

Чтобы молитва воспылала,

Пусть потрудится и тело,

И должно не полениться

Право рука …

(Креститься)

***

К нам снова спешит весна,

Будет снова веселье.

И несет она

Праздник…

(воскресение)

***

Почему всем людям радость?

Потому что празднуем сегодня Христово…

(воскресение)

***

Ангел белоснежный, вид его – как пламя,

Приступил к Гробу, чтобы отвалить…

(Каминь)

***

И звенят колокола:

"Пасха, Пасха к нам пришла!"

С весенней радостью

Христова…

(воскресение)

***

Религиозный праздник в честь воскресения Христа.

(Пасха)

***

Сяду я тихонько,

Распишу яичко:

Божья коровка,

Цветок нарисую,

Но к счастью людям

Потом подарю.

(Писанка)