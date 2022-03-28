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Интересные загадки о Пасхе: для малышей и не только

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Интересные загадки о Пасхе: для малышей и не только

Загадки о Пасхе: подборка / Pexels

ТСН.ua подобрал для вас и ваших детей интересные загадки о Пасхе (с ответами). Они помогут поднять настроение в этот светлый праздник, а еще узнать что-нибудь новое о нем.

Пасха – один из самых больших церковных праздников. Празднуют его обычно с семьей. Загадки о Пасхе помогут развлечь малышей и весело провести время.

Загадки о Пасхе

Загадки о самом празднике Пасхи / © Pexels
Загадки о самом празднике Пасхи / Pexels

К нам пришел праздник из праздников лучше,
Самое главное, любимое, напевное,
Радуйтесь же, люди! Все вместе
Принимайте следующее известие:
Воскрес Христос! Это не сказка!
Вот она, долгожданная…!
(Пасха)

***

Весть летит во все концы:
Сурят ангелы-гонцы,
В небесах поют Христа:
Он от тления восстал!
Это не выдумка, не сказка,
Главный праздник – наша…!
(Пасха)

***

Мы выкрасили яички
Желтым, синим, красным.
Мама испекла палочку,
Она с изюмом, с маслом.
Вот какая вкусность!
Вот какая красота!
Светлый праздник – …
(Пасха)

***

Светлый день смотрит в окошко.
Радостно, как в сказке.
И ласкает землю солнце.
Наступило…
(Пасха)

***

Писанки разрисовали,
Пасхи хорошие напекли.
Дом хорошо всю убрали
Какого праздника мы ждем?
(Пасха)

***

Религиозный праздник в честь воскресения Христа?
(Пасха)

***

Писанки разрисовали,
Пасхи хорошие напекли.
Дом хорошо всю убрали
Какого праздника мы ждем?
(Пасха)

***

Светлый день заглядывает в окошко.
Радостно, как говорит "Добрый день".
И ласкает землю яркое солнце.
Наступил...
(Пасха)

***

Почему всем людям радость?
Потому что празднуем сегодня Христово…

(воскресение)

***

И звенят колокола:
«Пасха, Пасха к нам пришла!»
С весенней радостью
Христова…

(воскресения)

Загадки о пасхальных яйцах (крашенки и писанки)

Загадки о пасхальных яйцах / © Pexels
Загадки о пасхальных яйцах / Pexels

Божья коровка играет, и щебечут птички,
Украшение стола – ...
(яички)

***

Красочное яйцо
По столу катилось.
С колбасой подружилось,
У хрена покрутилось
И в храме освятилось.
(Писанка)

***

В доме на солнце
Сяду на скамейке.
Сяду я краюшку –
Распишу...
(яичко)

***

Бывают царапания,
Бывают рисованные,
Бывают капания,
И даже золотые!
(Пасхальные яйца)

***

Разрисованное яйцо на Пасху.
(Писанка)

Загадки о пасхальном столе и куличе

Загадки о пасхальном столе / © pixabay.com
Загадки о пасхальном столе / pixabay.com

Ни пирог, ни кекс, ни торт
На Пасху ни при чем.
Аппетитной горкой сдобной
Подадим ее к столу.
(Паска)

***

Напекли хозяйки к празднику в печи
Пышные румяные, чудо...
(куличи)

***

Что пекут на Пасху?
(Куличи)

***

Эту сдобную вкусность
Все пекут только раз в год.
В воскресенье, в светлый праздник
Подают его на стол.
(Паска)

***

Мешано, квашено, валяно, в праздник на стол поставлен.
(Паска)

***

Напекли хозяюшки у печи
Пышные, румяные чудеса – …
(куличи)

***

Продукт из мяса,
Без которого нет праздника.
(Колбаса)

***

Поздним вечером, в тишине
Закрыв все двери,
Собрались ученики
На Тайную…
(Вечерю)

***

Когда в церковь святить кулич идешь,
У него все складываешь и с собой берешь.
(Пасхальная корзина)

Пасхальные загадки

Большой перед Пасхой.
(Пост)

***

Весть о Воскресении поведав, подарила
Яичко – символ жизни – Мария…
(Магдалина)

***

Искупил нас из могилы
Потому что так любил.
Очищаясь, я спасусь:
За меня распят…
(Иисус)

***

Протянулся мост на семь верст, а в конце моста золотая верста.
(Пасхальная неделя)

***

Кто добровольно шел на крест
И Сам понес Свой крест?
Кто был распят, воскрес?
Конечно же,…
(Христос)

***

Намощен мост
На семь верст.
Под конец моста
Красная гора.
(Великий пост и Пасха)

***

Он был рожден человеком
И Он был крещен водою.
А когда пошел на небо,
Послал на землю Дух…
(Святой)

Пасхальные загадки / © Pexels
Пасхальные загадки / Pexels

***

Бог всех людей полюбил
Большой любовью.
Иисус грехи искупил все
Своей Святой…
(кровью)

***

Что символизирует красный цвет пасхального яйца?
(кровь Христа)

***

Общее моление,
Бога восхваления,
С нами вместе все Святые,
Вот, что значит…!
(Литургия)

***

Семь бумажных листов,
А восьмой – золотой.
(Пасхальная неделя)

***

Даже очевидность чуда
Видеть не хотел...
(Иуда)

***

Почему для всех людей радость и веселье? –
Потому что празднуем сегодня Христово...
(воскресение)

***

В этот день порядок в доме,
Дружно весь народ наводит,
Убирают и стирают,
Все от старья очищают!
Ванную до рассвета принимают.
(Чистый четверг)

***

Когда ее засветят под образами –
Она заплачет тихими слезами.
Слеза ее светлая и горячая, как печка…
Это белая пасха...
(Свеча)

***

"Христос воскрес!" – где-то прозвучало,
И на душе празднично стало.
Несут в церковь с ремнями.
Праздничные корзины из …
(полотенцами)

***

Котики ивовые! Нежные и пушистые...
Лички прикоснулись... Ой, какое это счастье!
Веткой вербицы ударю я слегка,
Чтобы были здоровы все мои родные...
О чем говорится?
(Вербное воскресенье)

***

Ангелы трубят о чуде
От земли и до небес.
Радуйтесь, радуйтесь, люди,
Знайте же: Христос...
(Воскрес)

***

Вот снова по всей земле, радость и везение,
Бурно радуемся все Христову...
(воскресению)

***

Чтобы молитва воспылала,
Пусть потрудится и тело,
И должно не полениться
Право рука …
(Креститься)

***

К нам снова спешит весна,
Будет снова веселье.
И несет она
Праздник…
(воскресение)

***

Почему всем людям радость?
Потому что празднуем сегодня Христово…
(воскресение)

***

Ангел белоснежный, вид его – как пламя,
Приступил к Гробу, чтобы отвалить…
(Каминь)

***

И звенят колокола:
"Пасха, Пасха к нам пришла!"
С весенней радостью
Христова…
(воскресение)

***

Религиозный праздник в честь воскресения Христа.
(Пасха)

***

Сяду я тихонько,

Распишу яичко:

Божья коровка,

Цветок нарисую,

Но к счастью людям

Потом подарю.

(Писанка)

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