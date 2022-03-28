Интересные загадки о Пасхе: для малышей и не только

ТСН.ua подобрал для вас и ваших детей интересные загадки о Пасхе (с ответами). Они помогут поднять настроение в этот светлый праздник, а еще узнать что-нибудь новое о нем.
Пасха – один из самых больших церковных праздников. Празднуют его обычно с семьей. Загадки о Пасхе помогут развлечь малышей и весело провести время.
Загадки о Пасхе
К нам пришел праздник из праздников лучше,
Самое главное, любимое, напевное,
Радуйтесь же, люди! Все вместе
Принимайте следующее известие:
Воскрес Христос! Это не сказка!
Вот она, долгожданная…!
(Пасха)
***
Весть летит во все концы:
Сурят ангелы-гонцы,
В небесах поют Христа:
Он от тления восстал!
Это не выдумка, не сказка,
Главный праздник – наша…!
(Пасха)
***
Мы выкрасили яички
Желтым, синим, красным.
Мама испекла палочку,
Она с изюмом, с маслом.
Вот какая вкусность!
Вот какая красота!
Светлый праздник – …
(Пасха)
***
Светлый день смотрит в окошко.
Радостно, как в сказке.
И ласкает землю солнце.
Наступило…
(Пасха)
***
Писанки разрисовали,
Пасхи хорошие напекли.
Дом хорошо всю убрали
Какого праздника мы ждем?
(Пасха)
***
Религиозный праздник в честь воскресения Христа?
(Пасха)
***
Писанки разрисовали,
Пасхи хорошие напекли.
Дом хорошо всю убрали
Какого праздника мы ждем?
(Пасха)
***
Светлый день заглядывает в окошко.
Радостно, как говорит "Добрый день".
И ласкает землю яркое солнце.
Наступил...
(Пасха)
***
Почему всем людям радость?
Потому что празднуем сегодня Христово…
(воскресение)
***
И звенят колокола:
«Пасха, Пасха к нам пришла!»
С весенней радостью
Христова…
(воскресения)
Загадки о пасхальных яйцах (крашенки и писанки)
Божья коровка играет, и щебечут птички,
Украшение стола – ...
(яички)
***
Красочное яйцо
По столу катилось.
С колбасой подружилось,
У хрена покрутилось
И в храме освятилось.
(Писанка)
***
В доме на солнце
Сяду на скамейке.
Сяду я краюшку –
Распишу...
(яичко)
***
Бывают царапания,
Бывают рисованные,
Бывают капания,
И даже золотые!
(Пасхальные яйца)
***
Разрисованное яйцо на Пасху.
(Писанка)
Загадки о пасхальном столе и куличе
Ни пирог, ни кекс, ни торт
На Пасху ни при чем.
Аппетитной горкой сдобной
Подадим ее к столу.
(Паска)
***
Напекли хозяйки к празднику в печи
Пышные румяные, чудо...
(куличи)
***
Что пекут на Пасху?
(Куличи)
***
Эту сдобную вкусность
Все пекут только раз в год.
В воскресенье, в светлый праздник
Подают его на стол.
(Паска)
***
Мешано, квашено, валяно, в праздник на стол поставлен.
(Паска)
***
Напекли хозяюшки у печи
Пышные, румяные чудеса – …
(куличи)
***
Продукт из мяса,
Без которого нет праздника.
(Колбаса)
***
Поздним вечером, в тишине
Закрыв все двери,
Собрались ученики
На Тайную…
(Вечерю)
***
Когда в церковь святить кулич идешь,
У него все складываешь и с собой берешь.
(Пасхальная корзина)
Пасхальные загадки
Большой перед Пасхой.
(Пост)
***
Весть о Воскресении поведав, подарила
Яичко – символ жизни – Мария…
(Магдалина)
***
Искупил нас из могилы
Потому что так любил.
Очищаясь, я спасусь:
За меня распят…
(Иисус)
***
Протянулся мост на семь верст, а в конце моста золотая верста.
(Пасхальная неделя)
***
Кто добровольно шел на крест
И Сам понес Свой крест?
Кто был распят, воскрес?
Конечно же,…
(Христос)
***
Намощен мост
На семь верст.
Под конец моста
Красная гора.
(Великий пост и Пасха)
***
Он был рожден человеком
И Он был крещен водою.
А когда пошел на небо,
Послал на землю Дух…
(Святой)
***
Бог всех людей полюбил
Большой любовью.
Иисус грехи искупил все
Своей Святой…
(кровью)
***
Что символизирует красный цвет пасхального яйца?
(кровь Христа)
***
Общее моление,
Бога восхваления,
С нами вместе все Святые,
Вот, что значит…!
(Литургия)
***
Семь бумажных листов,
А восьмой – золотой.
(Пасхальная неделя)
***
Даже очевидность чуда
Видеть не хотел...
(Иуда)
***
Почему для всех людей радость и веселье? –
Потому что празднуем сегодня Христово...
(воскресение)
***
В этот день порядок в доме,
Дружно весь народ наводит,
Убирают и стирают,
Все от старья очищают!
Ванную до рассвета принимают.
(Чистый четверг)
***
Когда ее засветят под образами –
Она заплачет тихими слезами.
Слеза ее светлая и горячая, как печка…
Это белая пасха...
(Свеча)
***
"Христос воскрес!" – где-то прозвучало,
И на душе празднично стало.
Несут в церковь с ремнями.
Праздничные корзины из …
(полотенцами)
***
Котики ивовые! Нежные и пушистые...
Лички прикоснулись... Ой, какое это счастье!
Веткой вербицы ударю я слегка,
Чтобы были здоровы все мои родные...
О чем говорится?
(Вербное воскресенье)
***
Ангелы трубят о чуде
От земли и до небес.
Радуйтесь, радуйтесь, люди,
Знайте же: Христос...
(Воскрес)
***
Вот снова по всей земле, радость и везение,
Бурно радуемся все Христову...
(воскресению)
***
Чтобы молитва воспылала,
Пусть потрудится и тело,
И должно не полениться
Право рука …
(Креститься)
***
К нам снова спешит весна,
Будет снова веселье.
И несет она
Праздник…
(воскресение)
***
Почему всем людям радость?
Потому что празднуем сегодня Христово…
(воскресение)
***
Ангел белоснежный, вид его – как пламя,
Приступил к Гробу, чтобы отвалить…
(Каминь)
***
И звенят колокола:
"Пасха, Пасха к нам пришла!"
С весенней радостью
Христова…
(воскресение)
***
Религиозный праздник в честь воскресения Христа.
(Пасха)
***
Сяду я тихонько,
Распишу яичко:
Божья коровка,
Цветок нарисую,
Но к счастью людям
Потом подарю.
(Писанка)