Стихи на Пасху для детей, которые легко запомнить

ТСН.ua предлагает читателям стихи на Пасху для детей и взрослых, которые можно быстро изучить.
Короткие стишки на Пасху для малышей
Привет, воробей!
Ты знaешь -
Xристос воскрес?!
Эта весть радужно звучит
Вплоть до небес!
(Звездная Живко)
***
На Пасху в деревне
Рады дети малы.
В церкви свечи горят,
Повсюду Божия благодать.
***
Пасха, Пасха,
Весенний праздник –
Радуются и дети,
И мама, и папа.
***
В светлое Христово Воскресенье
На душе пусть будет чисто и светло!
Будет хлебосольным угощенье,
Солнце дарит радость и тепло!
(Евгений Щелконогов)
***
Идет весна, веснушка –
Открою я окошко,
Я, девочка-Оксаночка,
Уж жду ее давно.
С ней – день погожий,
Солнце с небес,
Чтобы сказать каждому,
Что Христос воскрес!
***
Во славу жизни дал Создатель
Святой случиться благодати,
Чтоб в каждый дом сошел с небес
Спасенья свет! Христос Воскрес!
(Евгений Щелконогов)
***
Красим яйца яркой краской,
К празднику Христовой Пасхи,
Дружно испекли в печи
Кексы, булки, куличи!
(Т. Шемякина)
***
Праздник Пасхи — светлый, чистый,
День, когда Христос воскрес…
Радость солнышком лучистым
Улыбается с небес.
(И. Дарнина)
***
Словно яркая раскраска,
К нам домой, явилась пасха.
Принесла в своём лукошке,
Яйца, булочки, лепёшки,
Пироги, блины и чай.
Пасху весело встречай!
(Ирина Евдокимова)
***
Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки понесли домой.
Огонечки светятся,
прохожие крестятся, пахнет весной.
Ветерок удаленький, дождик,
дождик маленький, не задуй огня!
В Воскресенье Вербное, завтра
встану первым я для Святого дня!
Стихи на Пасху для детей и взрослых
Люблю я этот день весенний
Апрельский чудный день.
Христа Иисуса воскресение
Мне праздновать не лень.
Ведь он, разрушив все преграды,
Воскрес и для меня!
С Иисусом буду вечно рад я,
И вся моя семья.
(Сергей Тихонин)
***
Верба, верба, наша пальма —
Ты на вид совсем проста!
Но тобою мы встречаем
К нам грядущего Христа.
Потому и отдаем мы
Каждый год, весною, вновь
Белой вербе нашу нежность,
Нашу ласку и любовь.
***
Звенят, поют колокола!
Лучами греет всех весна.
Всё небо синее, как море,
И верба в белом вся уборе.
Весна надела украшения,
И в честь Святого Воскресенья.
Весь, пеньем птиц наполнен лес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Теплом лучей пришла весна,
Кулич и пасху принесла.
Красиво яйца расписала,
И с нами Бога прославляла!
И люди радуются пасхе!
Детей блестят от счастья глазки.
Весна цветёт, полна чудес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
(А. Харин)
***
Посмотрите, что за чудо
Положила мама в блюдо?
Тут яйцо, но не простое:
Золотое расписное,
Словно яркая игрушка!
Здесь полоски, завитушки,
Много маленьких колечек,
Звёзд, кружочков и сердечек.
Для чего все эти краски,
Словно в старой доброй сказке?
Мама всем дала ответы:
— Пасха – праздник самый светлый!
А яйцо, известно мне,
Символ жизни на земле!
(Т. Лаврова)
***
Проснулась я и слышу —
Весна стучит в окно!
Капель несется с крыши,
Везде светло-светло!
И кажется — не птицы,
А Ангелы летят.
О том, что скоро Пасха,
Они нам говорят.
(Н. Горчакова)
***
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
(А. Майков)
***
Свершилось чудо из чудес, пророчество с небес-
Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес!
И перезвон колоколов несёт благую весть:
Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес!
Народ ликует и поёт, и слышно до небес:
"Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес!"
(П. Довженко)
***
Пасху радостно встречаем
И поем: — "Христос воскрес!"
Мы все дружно отвечаем:
"Он во истину воскрес!"
Чередой проходят годы
Под лазурностью небес.
И поют везде народы:
"Он воистину воскрес!"
Всюду радость и обьятья:
"Брат, сестра, Христос воскрес!
Ад разрушен, нет проклятья:
Он воистину воскрес!"
(В. Кузьменков)
***
На Пасху
Колокольный звон.
Души — нараспашку!
Веет торжеством
Наступившей Пасхи.
Отворен алтарь
До конца недели —
Сам Небесный Царь
С нами радость делит.
В храме помолюсь
И пойду, утешась.
Хлынет в грудь мою
Утренняя свежесть.
Молодым ледком
Затянуло лужи.
На душе — легко
От Пасхальной службы!
(А. Коровин)
***
Я знаю точно — Он воскрес!
А знаю я не понаслышке.
Прочел в одной чудесной книжке,
В которой много есть чудес.
Но это чудо, вам скажу,
Под силу Богу одному.
Ведь только Бог Иисус Христос
Страдал за нас и смерть понес.
Но показав любви ученье,
Христос воскрес! И воскресенье –
Вот это чудо из чудес.
Я знаю точно, Он воскрес!
(С. Тихонин)
Христианские стихи на Пасху
Пророчество! Пророчества сбылись!
И люди радуются как дети!
Христос Воскрес! Чтобы все могли спастись!
И чтобы снова жила любовь на свете!
(Л. Королева)
***
Словно яркая раскраска,
К нам домой явилась Пасха.
Принесла в своей корзинке,
Яйца, булки, калачи,
Пироги, блины и чай.
Пасху весело встречай!
(Ирина Евдокимова)
***
Послушайте, все люди
Историю одну
О воскресенье Бога.
Хвала вовек ему!
Ведь Он воскрес из мертвых
И с нами Он всегда.
Уже не будет распят
Он больше никогда.
Воскрес великий Бог наш,
Из гроба Он восстал,
Надежду воскресенья
Нам всем Он даровал.
(С. Тихонин)
***
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уже темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна – пора чудес,
Звенит ручей – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
"Воистину Христос воскрес!"
***
Хорошо на колокольне
Позвонить в колокола,
Чтобы праздник был раздольней,
Чтоб душа запеть могла.
Будто ангельское пенье,
Этот дивный перезвон
Светлым гимном Воскресенья
Зазвучал со всех сторон.
(В. Шамонина)
***
Пасха. Празднично кругом.
Чистотой сверкает дом.
Вербы на столе и пасха…
Так светло и так прекрасно!
Яйца крашеные всюду,
И кулич стоит на блюде…
Мама в фартуке из ситца
Приглашает всех садиться
И отведать угощение
В честь Христова воскресения.
(Галина Антипина)
***
Звенят, поют колокола!
Лучами греет всех весна.
Всё небо синее, как море,
И верба в белом вся уборе.
Весна надела украшения,
И в честь Святого Воскресенья.
Весь, пеньем птиц наполнен лес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Теплом лучей пришла весна,
Кулич и пасху принесла.
Красиво яйца расписала,
И с нами Бога прославляла!
И люди радуются пасхе!
Детей блестят от счастья глазки.
Весна цветёт, полна чудес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
(А. Харин)
***
В это утро встал я рано,
В церковь с бабушкой пришел.
Потому, что праздник в церкви,
И мне тоже хорошо.
Пастор всех спешит поздравить,
Братья песни спеть хотят.
Все ликуют и сияют,
И мне тоже хорошо.
Чтобы стало всем понятно,
Для чего собрались здесь,
Так давайте скажем в рифму:
ИИСУС ХРИСТОС ВОСКРЕС!
(С. Тихонин)
***
Проснитесь, горы, долы, реки!
Хвалите Господа с небес!
Побеждена Им смерть навеки,
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка, зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый Тому,
Чья заповедь — любовь!
***
Пасха- это праздник правды,
Праздник чуда из чудес!
Божий Сын пришел с небес,
Перенес мученья, крест.
Ну а главное запомни -
Иисус Христос Воскрес!