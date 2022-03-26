Стихи на Пасху для детей, которые легко запомнить

Стихи на Пасху для детей, которые легко запомнить

Стихи на Пасху для детей, которые легко запомнить

ТСН.ua предлагает читателям стихи на Пасху для детей и взрослых, которые можно быстро изучить.

Короткие стишки на Пасху для малышей

Стишки на Пасху / pixabay.com

Привет, воробей!

Ты знaешь -

Xристос воскрес?!

Эта весть радужно звучит

Вплоть до небес!

(Звездная Живко)

***

На Пасху в деревне

Рады дети малы.

В церкви свечи горят,

Повсюду Божия благодать.

***

Пасха, Пасха,

Весенний праздник –

Радуются и дети,

И мама, и папа.

***

В светлое Христово Воскресенье

На душе пусть будет чисто и светло!

Будет хлебосольным угощенье,

Солнце дарит радость и тепло!

(Евгений Щелконогов)

***

Идет весна, веснушка –

Открою я окошко,

Я, девочка-Оксаночка,

Уж жду ее давно.

С ней – день погожий,

Солнце с небес,

Чтобы сказать каждому,

Что Христос воскрес!

Стихи на Пасху для детей / pixabay.com

***

Во славу жизни дал Создатель

Святой случиться благодати,

Чтоб в каждый дом сошел с небес

Спасенья свет! Христос Воскрес!

(Евгений Щелконогов)

***

Красим яйца яркой краской,

К празднику Христовой Пасхи,

Дружно испекли в печи

Кексы, булки, куличи!

(Т. Шемякина)

***

Праздник Пасхи — светлый, чистый,

День, когда Христос воскрес…

Радость солнышком лучистым

Улыбается с небес.

(И. Дарнина)

***

Словно яркая раскраска,

К нам домой, явилась пасха.

Принесла в своём лукошке,

Яйца, булочки, лепёшки,

Пироги, блины и чай.

Пасху весело встречай!

(Ирина Евдокимова)

***

Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки понесли домой.

Огонечки светятся,

прохожие крестятся, пахнет весной.

Ветерок удаленький, дождик,

дождик маленький, не задуй огня!

В Воскресенье Вербное, завтра

встану первым я для Святого дня!

Стихи на Пасху для детей и взрослых

Стихи на Пасху / pixabay.com

Люблю я этот день весенний

Апрельский чудный день.

Христа Иисуса воскресение

Мне праздновать не лень.

Ведь он, разрушив все преграды,

Воскрес и для меня!

С Иисусом буду вечно рад я,

И вся моя семья.

(Сергей Тихонин)

***

Верба, верба, наша пальма —

Ты на вид совсем проста!

Но тобою мы встречаем

К нам грядущего Христа.

Потому и отдаем мы

Каждый год, весною, вновь

Белой вербе нашу нежность,

Нашу ласку и любовь.

***

Звенят, поют колокола!

Лучами греет всех весна.

Всё небо синее, как море,

И верба в белом вся уборе.

Весна надела украшения,

И в честь Святого Воскресенья.

Весь, пеньем птиц наполнен лес,

Христос воскрес! Христос воскрес!

Теплом лучей пришла весна,

Кулич и пасху принесла.

Красиво яйца расписала,

И с нами Бога прославляла!

И люди радуются пасхе!

Детей блестят от счастья глазки.

Весна цветёт, полна чудес,

Христос воскрес! Христос воскрес!

(А. Харин)

***

Посмотрите, что за чудо

Положила мама в блюдо?

Тут яйцо, но не простое:

Золотое расписное,

Словно яркая игрушка!

Здесь полоски, завитушки,

Много маленьких колечек,

Звёзд, кружочков и сердечек.

Для чего все эти краски,

Словно в старой доброй сказке?

Мама всем дала ответы:

— Пасха – праздник самый светлый!

А яйцо, известно мне,

Символ жизни на земле!

(Т. Лаврова)

***

Проснулась я и слышу —

Весна стучит в окно!

Капель несется с крыши,

Везде светло-светло!

И кажется — не птицы,

А Ангелы летят.

О том, что скоро Пасха,

Они нам говорят.

(Н. Горчакова)

Стишки на Пасху / pixabay.com

***

Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес…

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

С полей уж снят покров снегов,

И реки рвутся из оков,

И зеленее ближний лес…

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Вот просыпается земля,

И одеваются поля,

Весна идет, полна чудес!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

(А. Майков)

***

Свершилось чудо из чудес, пророчество с небес-

Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес!

И перезвон колоколов несёт благую весть:

Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес!

Народ ликует и поёт, и слышно до небес:

"Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес!"

(П. Довженко)

***

Пасху радостно встречаем

И поем: — "Христос воскрес!"

Мы все дружно отвечаем:

"Он во истину воскрес!"

Чередой проходят годы

Под лазурностью небес.

И поют везде народы:

"Он воистину воскрес!"

Всюду радость и обьятья:

"Брат, сестра, Христос воскрес!

Ад разрушен, нет проклятья:

Он воистину воскрес!"

(В. Кузьменков)

***

На Пасху

Колокольный звон.

Души — нараспашку!

Веет торжеством

Наступившей Пасхи.

Отворен алтарь

До конца недели —

Сам Небесный Царь

С нами радость делит.

В храме помолюсь

И пойду, утешась.

Хлынет в грудь мою

Утренняя свежесть.

Молодым ледком

Затянуло лужи.

На душе — легко

От Пасхальной службы!

(А. Коровин)

***

Я знаю точно — Он воскрес!

А знаю я не понаслышке.

Прочел в одной чудесной книжке,

В которой много есть чудес.

Но это чудо, вам скажу,

Под силу Богу одному.

Ведь только Бог Иисус Христос

Страдал за нас и смерть понес.

Но показав любви ученье,

Христос воскрес! И воскресенье –

Вот это чудо из чудес.

Я знаю точно, Он воскрес!

(С. Тихонин)

Христианские стихи на Пасху

Христианские стихи на Пасху / pixabay.com

Пророчество! Пророчества сбылись!

И люди радуются как дети!

Христос Воскрес! Чтобы все могли спастись!

И чтобы снова жила любовь на свете!

(Л. Королева)

***

Словно яркая раскраска,

К нам домой явилась Пасха.

Принесла в своей корзинке,

Яйца, булки, калачи,

Пироги, блины и чай.

Пасху весело встречай!

(Ирина Евдокимова)

***

Послушайте, все люди

Историю одну

О воскресенье Бога.

Хвала вовек ему!

Ведь Он воскрес из мертвых

И с нами Он всегда.

Уже не будет распят

Он больше никогда.

Воскрес великий Бог наш,

Из гроба Он восстал,

Надежду воскресенья

Нам всем Он даровал.

(С. Тихонин)

***

Христос воскрес! Христос воскрес!

Сияет солнышко с небес!

Зазеленел уже темный лес,

Христос воистину воскрес!

Пришла весна – пора чудес,

Звенит ручей – Христос воскрес!

Светлее в мире нет словес –

"Воистину Христос воскрес!"

***

Хорошо на колокольне

Позвонить в колокола,

Чтобы праздник был раздольней,

Чтоб душа запеть могла.

Будто ангельское пенье,

Этот дивный перезвон

Светлым гимном Воскресенья

Зазвучал со всех сторон.

(В. Шамонина)

Христианские стишки для детей и взрослых / pixabay.com

***

Пасха. Празднично кругом.

Чистотой сверкает дом.

Вербы на столе и пасха…

Так светло и так прекрасно!

Яйца крашеные всюду,

И кулич стоит на блюде…

Мама в фартуке из ситца

Приглашает всех садиться

И отведать угощение

В честь Христова воскресения.

(Галина Антипина)

***

Звенят, поют колокола!

Лучами греет всех весна.

Всё небо синее, как море,

И верба в белом вся уборе.

Весна надела украшения,

И в честь Святого Воскресенья.

Весь, пеньем птиц наполнен лес,

Христос воскрес! Христос воскрес!

Теплом лучей пришла весна,

Кулич и пасху принесла.

Красиво яйца расписала,

И с нами Бога прославляла!

И люди радуются пасхе!

Детей блестят от счастья глазки.

Весна цветёт, полна чудес,

Христос воскрес! Христос воскрес!

(А. Харин)

***

В это утро встал я рано,

В церковь с бабушкой пришел.

Потому, что праздник в церкви,

И мне тоже хорошо.

Пастор всех спешит поздравить,

Братья песни спеть хотят.

Все ликуют и сияют,

И мне тоже хорошо.

Чтобы стало всем понятно,

Для чего собрались здесь,

Так давайте скажем в рифму:

ИИСУС ХРИСТОС ВОСКРЕС!

(С. Тихонин)

***

Проснитесь, горы, долы, реки!

Хвалите Господа с небес!

Побеждена Им смерть навеки,

Проснись и ты, зеленый лес.

Подснежник, ландыш серебристый,

Фиалка, зацветите вновь

И воссылайте гимн душистый Тому,

Чья заповедь — любовь!

***

Пасха- это праздник правды,

Праздник чуда из чудес!

Божий Сын пришел с небес,

Перенес мученья, крест.

Ну а главное запомни -

Иисус Христос Воскрес!