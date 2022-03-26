Вірші на Великдень для дітей, які легко запам'ятати

Вірші на Великдень для дітей, які легко запам'ятати

Вірші на Великдень для дітей, які легко запам'ятати

ТСН.ua пропонує читачам вірші на Великдень для дітей та дорослих, які можна швидко вивчити.

Короткі віршики на Великдень для малечі

Віршики на Великдень / pixabay.com

Пpивіт, гoробчику!

Ти знaєш –

Xристос вoскрес?!

Ця звiстка pайдужно лунaє

Aж дo нeбес!

(Зоряна Живка)

***

На Великдень у селі

Раді діточки малі.

В церкві свічечки горять,

Всюди Божа благодать.

***

Великдень, Великдень,

Веснянеє свято –

Радіють і діти,

І неня, і тато.

***

Радість з неба ся являє,

Паска красна день вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав радість всій родині,

Бог дав радість нам з небес,

Христос воскрес!

Христос воскрес!

***

Йде весна, весняночка –

Відчиню вікно,

Я, мала Оксаночка,

Жду її давно.

З нею – дня погожого,

Сонця із небес,

Щоб сказати кожному,

Що Христос воскрес!

Вірші на Великдень для дітей / pixabay.com

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Крашанки, крашанки

Пофарбую залюбки.

Ось зелена, ось червона,

А ось жовта, он бузкова.

Писанки, писанки –

Кольорові, мов ляльки.

З журавлями і з півнями,

Із хрестами, з ластівками.

***

Тішиться маленька паска,

Тішуся і я,–

Що несу її святити,

Що вона моя.

***

На Великдень у селі

Раді діточки малі.

В церкві свічечки горять,

Всюди Божа благодать.

***

Я з-за столу не вставала

На яєчку малювала

Роду нашого святиню —

Українську берегиню.

Гарна писанка у мене,

Бо вона для тебе, нене!

Вірші на Великдень для дітей та дорослих

Вірші на Великдень / pixabay.com

Завела нас веснянка у коло,

Красне сонце веде всіх за руки.

І квітки, наче струни, навколо

Таємничі розхлюпують звуки.

І земля – ніби писанка світла –

Кольорова, весела сьогодні.

В церкві люди – святкові й привітні.

Воскресаєм у дні Великодні.

(Христина Білоус)

***

Свято Пасхи недалечко,

Люди звичай бережуть, –

Розмальовують яєчка,

Пишні пасочки печуть.

Святкування йде віками, –

Це такі чудові дні:

В гості йти, під рушниками

Страви нести запашні.Доброзичливо, з любов’ю

Мати щирі почуття,

Людям зичити здоров’я

І щасливого життя.Святість – це чарівне слово,

Тільки треба так зуміть,

Щоб життя своє святково

У труді й добрі прожить.

(Н. Б. Куфко)

***

Ішов зайчик крізь лісок,

Ніс торбину писанок.

Вийшов зайчик на горбок,

Зачепився за пеньок.

Покотились на всі боки

Зайчик, торба, писанки.

Налякався зайчик: “Ах!”

Заховався у кущах.

Вийшли діти у лісок,

Назбирали писанок.

Залишили в лісі сміх,

Щоб радіти зайчик міг.

(Ніна Мудрик-Мриц)

***

Гарна писанка у мене,

мабуть, кращої й нема.

Мама тільки помагала,

малювала ж я сама.

Змалювала дрібно квіти,

вісім хрестиків малих

і дрібнесенько ялинку,

й поясочок поміж них

Хоч не зразу змалювала

(зіпсувала п’ять яєць),

та як шосте закінчила,

тато мовив: „Молодець!”

Я ту писанку для себе,

для зразочка залишу,

а для мами і для тата

дві ще кращих напишу.

(Катерина Перелісна)

***

Спекла мама на Велткдень

біленькі паски,

а я куплю собі краски,

спишу писанки.

Розпишу я на писанках

квітки, ялички,

розмалюю, роздарую

межи сестрички.

А братові маленькому

дам писанки дві,

щоби ними карбулявся (ред. - бавитися)

в шовковій траві.

(Марійка Підгірянка)

Віршики на Великдень / pixabay.com

***

Що за дивнії яєчка

наша курочка знесла!

Намальоване гніздечко,

ще й пташиночка мала,

навкруги – барвисті квіти,

жовті, сині гілочки…

Чи здогадуєтесь, діти,

що це? Певно – писанки!

Їх не курочка знесла,

їх матуся принесла,

ми гуртом розмалювали

для святкового стола:

сяють наші писанки,

як весняні квіточки!

(Леонід Полтава)

***

Чого всі радіють:

І мама, і тато,

Бабуні й дідуні,

І навіть малята?Ще й звуки чарівні

Нам ллються з небес —

Бо свято сьогодні,

Христос наш Воскрес!Давно вже звершив Він

Це диво із див —

Ціною життя всіх

Звільнив від гріхів.Ми славу підносим

Його до небес —

Христос наш Воскрес,

Він навіки воскрес!

(В. М. Герасимюк)

***

Весняне сонечко з небес —

О, незабутній нині час:

Христос воскрес! Христос Воскрес!

Це Той, хто любить нас,

Дарує нам життя нове,

Достойне похвали,

У серці нашому живе,

Щоб вічно ми жили.

Попри наруги всі і зло,

І біль нестерпний свій

У смерті вирвав Він жало,

Щоб врятувати світ.

Отож, хвала Йому і честь,

Уклін низький до ніг.

Христос воскрес! Христос воскрес!

Для кожного, для всіх.

(Сергій Рачинець)

***

Великий день!

Великий день!

Ясний Великдень

На землі!

Багато радості й пісень

Приніс нам янгол

На крилі…

Веснянку діти

Хороводять –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Сьогодні й сонце

Не заходить,

А сяє й сяє із небес.

(Микола Щербак)

***

Перлами та златом

Роси розлились,

У святкові шати

Яблуньки вдяглись.

Прокидайтесь, діти,

Ранок вже настав!

Горобець привітно

Пісню заспівав.

Божого творіння

Велич і краса

Славлять воскресіння

Господа Христа.

Хай цей хор дитячий —

Пісенька проста

Прославляє дзвінко

Славний день Христа.

(Віктор Борщ)

Християнські вірші на Великдень

Християнські вірші на Великдень / pixabay.com

Пророцтва! Пророцтва збулися!

І люди радіють немов діти!

Христос Воскрес! Щоб всі могли врятуватися!

І щоб знову жила любов на світі!

(Л. Королева)

***

Немов яскраве розфарбування,

До нас додому,з’явилася великдень.

Принесла у своєму кошику,

Яйця,булочки,калачі,

Пироги,млинці і чай.

Великдень весело зустрічай!

(Ірина Євдокимова)

***

Во славу життя дав Творець

Святий статися благодаті,

Щоб у кожен дім зійшов з небес

Рятунку світло! Христос Воскрес!

(Євген Щелконогов)

***

Христос воскрес! Христос воскрес!

Сяє сонечко з небес!

Зазеленів вже темний ліс,

Христос воістину воскрес!

Прийшла весна – пора чудес,

Дзюрчить джерело – Христос воскрес!

Світліше в світі немає словес –

“Воістину Христос воскрес!”

***

Нехай ще я дуже малий,

Але про Великдень знаю.

Всім скажу — Христос Воскрес!

Обійму, привітаю!

Християнські віршики для дітей і дорослих / pixabay.com

***

Співає жайворон з небес:

– Христос воскрес! Христос воскрес!

У небо дзвін гуде з села:

– Христос воскрес! Йому хвала!

В проміннях сонячна блакить:

Христос воскрес! Його хваліть!

Дзюрчить струмок – весняний дзвін:

– Воскрес Христос – Господній Син!

Радіють діти у вінках:

– Христос воскрес на небесах! І вся земля, мов той вінок,

з чудесних трав, дітей, квіток…

І в серці радість через край:

воскресли поле, річка, гай,

і лине пісня до небес:

– Христос воскрес! Христос воскрес!

(Катерина Перелісна)

***

Що за день чудовий Воскресіння,

Сповнений любові і надій!

За чиїмось мудрим повелінням

Світ довкола враз помолодів.

Прямо в хату ллється сонця повінь,

Вже давно такої не було,

А душа стає моя раптово,

Наче біле лебедя крило.

Хоче в небо визволення ради

Із пітьми, що застує мені…

Воскресіння — то велика радість,

Благодать Господня навесні.

(Сергій Рачинець)

***

Минали дні, віки минали,

Вставало сонце, дощ ішов,

А в небі ангели чекали,

Щоб день нарешті цей прийшов.

І відчинились неба брами,

Засяяв нам спасіння шлях.

«Воскрес!» — лунало над садами,

«Воскрес!» — співало у серцях.

Христос — у небо шлях єдиний,

Він переміг і смерть і гріх.

Нас розуміє, як Людина,

І любить нас, як Бог, усіх.

І в день святого Воскресіння

Знов сяє сонце з висоти —

Христос нас кличе до спасіння,

Як Він воскрес, воскреснеш ти!

(Степан Загорулько)

***

Як Ісус наш народився,

Знову світ благословився,

Бо Отець Всевишній Сина нам послав,

Щоб учив дітей як жити

І як ближнього любити,

Щоб життя ціною нам спасіння дав.

Люди Сина не пізнали,

Бо учитись не бажали

І тоді Його роняли на хресті.

«Що ж ви, люди наробили?

Ви ж Спасителя убили…»

І заплакали на небі всі святі.

Порадійте, добрі люди,

Бо на світі стало чудо,

І Христос, як і писалося, воскрес!

Він з’явився людям знову,

Звістку Він приніс чудову,

А тоді вознісся в славі до небес.

Научив нас всіх любити,

Залишив нам заповіти,

І сказав, що незабаром прийде знов.

Та прийде Він вже судити,

Тож покайтесь, любі діти,

І прийміть Його безмірную Любов.

Всі спасенні, всі співають,

Один одного вітають,

Як колись, в ту сиву давнину.

Там апостоли ходили,

Про Ісуса говорили,

Повіщали світу Добру новину:

«Христос Воскрес!»

(В. М. Герасимюк)

***

Христос любив усіх людей,

А особливо — хворих, грішних,

Кому здавався світ оцей

Такім похмурним і невтішним.

Хоч він любов, добро творив,

Та не усі це розуміли,

Через наклепи ворогів

Христа до страти засудили.

Ісус прийняв голгофській хрест,

Терпів наругу і страждання,

Мовчав, пізнавши зраду й смерть,

Хоч міг спинити ті знущання.

Він став заступником для нас

Перед святим Всевишнім Богом.

Яким нелегким був той час,

Що в небо нам відкрив дорогу!

Погасло сонце і пітьма

Журбою землю огорнула,

Та ніч недовго була

І у скорботі проминула.

Недільним ранком швидко в сад

Іде Марія Магдалина;

І облітає деревній град

«ХРИСТРС ВОСКРЕС!» — ця вістка дивна.

Воскрес, щоб більше не вмирать,

Щоб подолати владу пекла,

Щоб нас від смерті врятувать,

Щоб я також з Христом воскресла!

Мій шлях лежить у майбуття,

Ісус мене до неба кличе.

Він дарував мені життя

Щасливе, радісне і вічне!

(Мирослава Приходько)