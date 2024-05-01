Модні зачіски на випускний 2024: найстильніші варіанти для всіх

Ідеальна сукня, макіяж і, звісно ж, зачіска - ключові елементи бездоганного образу на випускний. Які найкрасивіші та найстильніші зачіски будуть популярними на випускний 2024 року і підійдуть дівчатам з різною довжиною та текстурою волосся — читайте далі.

Розкішні локони

Укладка локони / Фото: Instagram (hula_anastasia)

Укладка локони / Фото: Instagram (hula_anastasia)

Класичні локони завжди в тренді. Випускні 2024 не стали виключенням. Цьогоріч особливо актуальними будуть великі, м'які хвилі. Щоб створити таку зачіску, використовуйте плойку великого діаметру або бігуді. Не забудьте про термозахисний спрей, щоб зберегти здоров'я волосся. Для романтичного образу залиште локони вільно спадати на плечі, а для більш елегантного вигляду - додайте аксесуар.

Високий хвіст

Зачіска високий хвіст

Високий хвіст - універсальна зачіска, яка підійде для довгого волосся. Однак якщо ви маєте коротку зачіску, але мрієте про пишний хвіст - можна використовувати накладне волосся. Ретельно розчешіть пасма, зберіть їх у високий хвіст і закріпіть гумкою. Для додаткового об'єму злегка начешіть волосся основи хвоста. Щоб зачіска виглядала святково, обгорніть пасмо волосся навколо основи хвоста і закріпіть невидимкою.

Мальвінка

Зачіска мальвінка / Фото: Instagram (yuliia_hairstyles)

Зачіска мальвінка / Фото: Instagram (hula_anastasia)

Мальвінка - романтична і ніжна зачіска, яка ніколи не виходить з моди. Змінюються лише деталі її створення. Розділіть волосся горизонтальним проділом від вуха до вуха. Верхню частину волосся можна начесати для додаткового об'єму, зібрати у хвостик або закріпити невидимками. Нижню частину волосся залиште розпущеним або накрутіть на плойку для створення хвиль. Зачіску можна залишити, як є, або додати аксесуари, що пасуватимуть до образу.

Елегантний пучок

Зібрана зачіска / Фото: Credits

Зачіска гладкий пучок / Фото: Instagram

Для любительок класики й елегантності ідеальним вибором стане низький пучок. Його можна зробити гладким або структурним на основі локонів. Для гладкого пучка ретельно розчешіть волосся, зберіть його в хвіст і скрутіть у тугий джгут. Потім оберніть джгут навколо основи хвоста і закріпіть шпильками. Щоб надати зачісці блиску, використовуйте гель або спрей з ефектом мокрого волосся. Для структурного хвоста накрутіть волосся на плойку, розділіть волосся, як вам подобається, зберіть його в низький хвіст і так само обкрутіть навколо основи.

Бохо-шик

Зачіска в стилі бохо

Дівчатам, яким до душі природність і невимушеність, має сподобатись зачіска в стилі бохо. Створіть недбалі хвилі за допомогою плойки або косичок, розпушіть їх для додаткового об'єму. Потім заплетіть кілька тонких кісок і прикрасьте волосся аксесуарами. Така зачіска ідеально підійде до сукні з легкої тканини й додасть образу романтичності.

Розкішне афро

Афро-кучері / Фото: Credits

Дівчата з кучерявим волоссям можуть сміливо робити акцент на своїх природних локонах. Афро-зачіска з об'ємними, пружними завитками виглядає неймовірно ефектно. Використовуйте засоби для додаткового зволоження і блиску кучерів.

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