Модные прически на выпускной 2024: самые стильные варианты для всех

Идеальное платье, макияж и, конечно же, прическа — ключевые элементы безупречного образа на выпускной. Какие самые красивые и стильные прически будут популярны на выпускной 2024 года и подойдут девушкам с разной длиной и текстурой волос — читайте дальше.

Роскошные локоны

Укладка локоны/Фото: Instagram (hula_anastasia)

Укладка локоны/Фото: Instagram (hula_anastasia)

Классические локоны всегда в тренде. Выпускные вечера 2024 года не стали исключением. В этом году особенно актуальны большие, мягкие волны. Чтобы создать такую прическу, используйте плойку большого диаметра или бигуди. Не забудьте о термозащитном спрее, чтобы сохранить здоровье волос. Для романтического образа оставьте локоны свободно спадать на плечи, а для более элегантного вида — добавьте аксессуар.

Высокий хвост

Прическа высокий хвост

Высокий хвост — универсальная прическа, которая подойдет для длинных волос. Однако если у вас короткая прическа, но мечтаете о пышном хвосте — можно использовать накладные волосы. Тщательно расчешите пряди, соберите их в высокий хвост и закрепите резинкой. Для дополнительного объема слегка начешите волосы у основания хвоста. Чтобы прическа выглядела празднично, оберните прядь волос вокруг основания хвоста и закрепите невидимкой.

Мальвинка

Прическа мальвинка/Фото: Instagram (yuliia_hairstyles)

Прическа мальвинка/Фото: Instagram (hula_anastasia)

Мальвинка — романтическая и нежная прическа, которая никогда не выходит из моды. Изменяются только детали ее создания. Разделите волосы горизонтальным пробором от уха до уха. Верхнюю часть волос можно начесать для дополнительного объема, собрать в хвостик или закрепить невидимками. Нижнюю часть волос оставьте распущенными или накрутите на плойку для создания волн. Прическу можно оставить, как есть, или добавить аксессуары, подходящие к образу.

Элегантный пучок

Собранная прическа / Фото: Credits

Прическа гладкий пучок / Фото: Instagram

Для любительниц классики и элегантности идеальным выбором станет низкий пучок. Его можно сделать гладким или структурным на основе локонов. Для гладкого пучка тщательно расчешите волосы, соберите их в хвост и сверните в тугой жгут. Затем оберните жгут вокруг основания хвоста и закрепите шпильками. Чтобы придать прическе блеск, используйте гель или спрей с эффектом мокрых волос. Для структурного хвоста накрутите волосы на плойку, разделите волосы, как вам нравится, соберите их в низкий хвост и так же оберните вокруг основания.

Бохо-шик

Прическа в стиле бохо

Девушкам, которым по душе естественность и непринужденность, понравится прическа в стиле бохо. Создайте небрежные волны с помощью плойки или косичек, распушите их для дополнительного объема. Затем заплетите несколько тонких косичек и украсьте волосы аксессуарами. Такая прическа идеально подойдет к платью из легкой ткани и придаст образу романтичность.

Роскошное афро

Афро-кудри / Фото: Credits

Девушки с вьющимися волосами могут смело делать акцент на своих естественных локонах. Афро-прическа с объемными упругими завитками выглядит невероятно эффектно. Используйте средства для дополнительного увлажнения и блеска кудряшек.

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