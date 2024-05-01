Окупанти б'ють FPV- дронами по мирних жителях у Часовому Яру - МВА

У місті 682 особи залишається. Це люди 60+.
Російські війська працюють артилерією та FPV- дронами по цивільних у Часовому Яру Донецької області.
Про це в етері Громадського радіо повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.
Він наголосив, що станом на 1 травня 2024 місто контрольоване Україною.
"Це українське місто і окупантам тут не місце. Люди у місті зараз просто існують назвати це умовами складно, бо відсутнє тепло, електрика, вода. У місто більшість волонтерів вже не заїжджають і це показник. Основний ризик – артилерія та робота FPV- дронів, які працюють по цивільних", - розповів він.
За його словами, у місті 682 особи залишається. Це люди 60+. Дітей у місті немає.
Він додав, що немає у місті жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Більшість із них отримали критичні ушкодження.
"Уже близько місяця у нас пік обстрілів, на спад поки не пішов, хоча цього дуже хотілось би. Максимальна кількість обстрілів щодня йде. У місті не буває тихо", – додав Чаус.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія готує резерви до нового наступу на північ від Авдіївки.
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