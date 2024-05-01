У Рязані безпілотник атакував НПЗ: спалахнула пожежа

У ніч проти 1 травня 2024 року Рязанський НПЗ атакував дрон.

Про це інформують моніторингові канали.

Раніше у Росії повідомляли, що безпілотник атакував Рязанську область.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив голова регіону Павло Малков.

Тим часом у передмісті Воронежа було збито два безпілотники.

Але через падіння уламків БПЛА начебто були вибиті шибки в будинку, що будується. Про це повідомив голова регіону Олександр Гусєв.

Нагадаємо, дрони СБУ уразили НПЗ у Смоленській області РФ – спалахнуха потужна пожежа.

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