У Рязані безпілотник атакував НПЗ: спалахнула пожежа

Невідомі безпілотники влаштували росіянам гарячу ніч.
У ніч проти 1 травня 2024 року Рязанський НПЗ атакував дрон.
Про це інформують моніторингові канали.
Раніше у Росії повідомляли, що безпілотник атакував Рязанську область.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив голова регіону Павло Малков.
Тим часом у передмісті Воронежа було збито два безпілотники.
Але через падіння уламків БПЛА начебто були вибиті шибки в будинку, що будується. Про це повідомив голова регіону Олександр Гусєв.
Нагадаємо, дрони СБУ уразили НПЗ у Смоленській області РФ – спалахнуха потужна пожежа.
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