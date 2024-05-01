Астрологічний прогноз на 1 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли у будь-якій ситуації необхідно зберігати душевний спокій

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бежевий, персиковий, ясножовтий, теракотовий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити небезпеку, тому вживати необхідних заходів потрібно невідкладно.

Харчування дня: до раціону потрібно включити кисломолочні продукти, а м'ясо замінити овочами.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: працювати треба із наземною частиною рослин, коріння цього дня краще не чіпати.

Магія та містика дня: можна переписувати натальну карту, щоб змінити своє майбутнє на краще

Сни дня: розшифровуючи сюжет сну, треба пам'ятати, що він справдиться з точністю до навпаки.

Табу дня: необхідно уникати будь-яких навіть незначних сварок, до добра вони не доведуть.

Цитата дня: «Ми не завжди вільні від помилок, з приводу яких сміємося з інших» (Зигмунд Фрейд).

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