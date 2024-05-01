На Сумщині пролунало 286 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 30 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: ворог бив з АГС (30 вибухів), міномету (23 вибухів), ствольної артилерії (8 вибухів), РСЗВ (3 вибухи) та скинув з БПЛА боєприпаси ВОГ (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів).

Середино-Будська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (36 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи), артобстріли (48 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (20 вибухів), мінометів (11 вибухів) та з РСЗВ Град (15 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (8 вибухів), обстріл з мінометів (6 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи).

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів), обстріл з гелікоптера ракетами НАР (8 вибухів), артобстріли (12 вибухів).

Миколаївська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Юнаківська громада: були артобстріли (13 вибухів), скидання з БпЛА боєприпасів ВОГ (4 вибухи).

Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, від злочинних дій окупантів потерпає не лише південь і схід — росіяни продовжують знищувати Сумщину постійними ракетним ударами, обстрілами з артилерії та нальотами БПЛА. Протягом дня 29 квітня там пролунало 78 вибухів.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади.

Читайте також: