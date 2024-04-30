На Сумщині пролунало 78 вибухів

Ворог продовжує знищувати Сумщину
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 29 квітня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади.
- Середино-Будська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (28 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух).
- Краснопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: відбулися атака FPV-дронів (2 вибухи) та мінометний обстріл (30 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено пуск з літака ракет типу НАР (5 вибухів).
- Миколаївська громада: зафіксовано атаку FPV-дрону (1 вибух).
- Ямпільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи). Зруйновано приміщення школи.
Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 82 вибухи.
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