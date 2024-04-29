Україна і НАТО досягли найбільшого рівня відносин – Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив: очевидно, що Україна буде в НАТО, "бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України".

Україна і НАТО нині досягли найбільшого рівня відносин за часів незалежності нашої держави, але не найбільшого з можливих.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих", – зауважив він.

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Зеленський підкреслив: очевидно, що Україна буде в НАТО, "бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України".

"Нашу державу, наших людей і наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації всього європейського та євроатлантичного простору. І тому саме у захисті нашої держави є відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку", – підкреслив глава держави.

Президент зазначив, що вже довів свою ефективність формат взаємодії понад 50 держав заради забезпечення українських воїнів усім необхідним, серед яких також є держави Альянсу.

"Ми вже працюємо з державами НАТО один на один заради спільної сили, а також у багатосторонніх форматах", – зазначив він.

Водночас очільник держави наголосив, що ефективно працює Рада Україна-НАТО, "відбуваються засідання, дієві дискусії".

"Дійсно, ці інструменти, ця платформа дієві і все це працює", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що до України поки що надходить не все із розблокованої допомоги США.

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