У Німеччині судять офіцера Бундесверу за шпигунство на користь РФ

Німецького офіцера звинувачують в шпигунстві на користь Росії.
У Дюссельдорфі (Німеччина) Вищий земельний суд 29 квітня розпочав розгляд справи щодо колишнього офіцера Бундесверу (Збройні сили Німеччини) Томаса Х. за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.
Про це пише DW.
Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила 54-річного військового у "злитті" службової інформації для подальшого передавання до однієї із спецслужб Росії..
Йдеться про секретну інформацію, яку Томаса Х. отримав під час роботи у Федеральному відомстві з озброєнь, інформаційних технологій та використання Бундесверу, розташованому у німецькому місті Кобленц.
За даними прокуратури, від травня 2023 року Томас Х. з власної ініціативи звертався до генерального консульства РФ у Бонні та російського посольства в Берліні та пропонував їм співпрацю, а потім видав службову інформацію для її подальшого передавання одній з російських спецслужб. У слідства немає відомостей, що він одержав за це гроші.
Подробиці про те, яку саме інформацію він міг передати, не розголошуються.
Відомо, що підозрюваний є офіцером Бундесверу. Він відомий своєю прихильністю до правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", а також її політики щодо Росії.
Судові слухання у справі продовжаться до 24 червня.
Як зазначає DW, відомство, в якому працював обвинувачений, щороку укладає оборонні контракти на мільярди євро, купуючи необхідне обладнання для Збройних сил Німеччини.
Розслідування щодо Томаса Х. проводилося у тісній взаємодії зі Службою військової контррозвідки (MAD) та Федеральним відомством з охорони конституції, яке у ФРН виконує функції органів державної безпеки. Після арешту офіцера міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про посилення перевірок у держустановах.
Нагадаємо, у Німеччині спіймали двох російських шпигунів, які хотіли зірвати допомогу Україні від ФРН.
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