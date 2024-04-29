У Німеччині судять офіцера Бундесверу за шпигунство на користь РФ

У Дюссельдорфі (Німеччина) Вищий земельний суд 29 квітня розпочав розгляд справи щодо колишнього офіцера Бундесверу (Збройні сили Німеччини) Томаса Х. за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише DW.

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила 54-річного військового у "злитті" службової інформації для подальшого передавання до однієї із спецслужб Росії..

Йдеться про секретну інформацію, яку Томаса Х. отримав під час роботи у Федеральному відомстві з озброєнь, інформаційних технологій та використання Бундесверу, розташованому у німецькому місті Кобленц.

За даними прокуратури, від травня 2023 року Томас Х. з власної ініціативи звертався до генерального консульства РФ у Бонні та російського посольства в Берліні та пропонував їм співпрацю, а потім видав службову інформацію для її подальшого передавання одній з російських спецслужб. У слідства немає відомостей, що він одержав за це гроші.

Подробиці про те, яку саме інформацію він міг передати, не розголошуються.

Відомо, що підозрюваний є офіцером Бундесверу. Він відомий своєю прихильністю до правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", а також її політики щодо Росії.

Судові слухання у справі продовжаться до 24 червня.

Як зазначає DW, відомство, в якому працював обвинувачений, щороку укладає оборонні контракти на мільярди євро, купуючи необхідне обладнання для Збройних сил Німеччини.

Розслідування щодо Томаса Х. проводилося у тісній взаємодії зі Службою військової контррозвідки (MAD) та Федеральним відомством з охорони конституції, яке у ФРН виконує функції органів державної безпеки. Після арешту офіцера міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про посилення перевірок у держустановах.

Нагадаємо, у Німеччині спіймали двох російських шпигунів, які хотіли зірвати допомогу Україні від ФРН.

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