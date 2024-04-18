Під прицілом – допомога Україні: в Німеччині спіймали двох російських шпигунів

Затримані шпигували за базами США на корить РФ та планували атаки на військово-транспортні шляхи.

У німецькій Баварії затримали двох російських шпигунів, які стежили за полігоном, де навчають бійців ЗСУ, та планували диверсії на шляхах перевезення вантажів військового призначення. Один із них був бойовиком "ДНР".

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Федеральний генпрокурор Йенс Роммель 17 квітня заарештував двох підозрюваних, які могли планувати диверсії в Німеччині від імені російської спецслужби. Вони були затримані силам спеціальної поліції у баварському Байройті.

Головний підозрюваний – 39-річний росіянин німецького походження Дітер С. з Баварії. Федеральна прокуратура звинувачує його, зокрема, в діяльності як агент таємної служби для диверсійних цілей і фіксуванні "зображення" військових об'єктів у спосіб, який загрожує безпеці.

Слідчі переконані, що Дітер С. від жовтня 2023 року обмінювався думками через контакти зі зв’язковими російських спецслужб щодо диверсійних операцій у Німеччині. Кажуть, що він погодився здійснити підпали та атаки з вибухівкою на військову інфраструктуру, збройові заводи та промислові об’єкти.

У центрі уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовуються для перевезення вантажів військового призначення. Метою запланованих атак було зрештою підірвати німецьку підтримку України.

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За даними слідства, Дітер С. також розвідував і фотографував військові об’єкти США в Німеччині. Відповідні зображення він надсилав своїм російським клієнтам. Його у шпигунській діяльності підтримував 37-річний росіянин німецького походження Олександр Дж. Цього росіянина Федеральна прокуратура звинувачує в тому, що він є агентом розвідки. Дж. також був заарештований у Байройті 17 квітня.

Згідно з інформацією видання, військові об'єкти, за якими шпигували російські агенти, це військові об'єкти США в баварському Графенвері. Там, зокрема, розташований важливий військовий полігон, де американська армія тренує українських військових – наприклад, навчає на танках Abrams.

Зазначається, що підозрюваний Дітер С. вже був відомий німецьким органам безпеки: між 2014 і 2016 роками росіянин німецького походження належав до бойовиків "ДНР". Оскільки вона тепер класифікується німецьким правосуддям як терористична організація, Дітера С. також звинувачують у членстві в терористичній організації за кордоном. У зв'язку з тим, що шпигун міг мати вогнепальну зброю, то прокуратура також відкрила справу за підозрою в підготовці насильницького акту, який загрожує державі.

До слова, на початку березня тепер вже екссекретар РНБО Олексій Данілов заявив, що владу Німеччини неодноразово попереджали про нове поколінням російських шпигунів та про "вразливість" Берліна до шпигунства.

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