Буданов розкрив план зі знищення путінської армії в Україні

Україна має план на зменшення військового потенціалу російської армії.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американській газеті The Washimgton Post.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", - сказав Буданов.

Очільник розвідки пояснив, що мета полягає в тому, щоб показати, що Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни до Росії".

"Коли ти сидиш, скажімо, в Пітері і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт (падає - ред.) біля їхнього будинку", - сказав він.

Нагадаємо, відповідно до ранкового звіту Генштабу, станом на 18 квітня на Донеччині окупанти намагаються покращити своє положення і вибити ЗСУ із рубежів.

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