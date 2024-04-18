Буданов розкрив план зі знищення путінської армії в Україні

Україна хоче показати, що війна, яку розв'язав Путін, перекинулася на Росію.
Україна має план на зменшення військового потенціалу російської армії.
Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американській газеті The Washimgton Post.
"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", - сказав Буданов.
Очільник розвідки пояснив, що мета полягає в тому, щоб показати, що Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни до Росії".
"Коли ти сидиш, скажімо, в Пітері і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт (падає - ред.) біля їхнього будинку", - сказав він.
Нагадаємо, відповідно до ранкового звіту Генштабу, станом на 18 квітня на Донеччині окупанти намагаються покращити своє положення і вибити ЗСУ із рубежів.
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