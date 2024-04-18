В Івано-Франківську лунають гучні вибухи

Повітряні сили попередили про рухи БпЛА на Прикарпаття.

Зранку 18 квітня в Івано-Франківську та в області сталися вибухи. На Прикарпатті о 06:14 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.

"В Івано-Франківську чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Про перші вибухи в області почали повідомляти близько 06:45, а вже за кілька хвилин гучно було обласному центрі. Згодом вибухи пролунали близько 07:07.

До слова, після оголошення тривоги ПС ЗСУ попередили про рухи БпЛА на Прикарпаття та інформували про кілька дронів на території області.

Як повідомлялося, вночі ПС поінформували, що Україною рухаються ворожі безпілотники. Зокрема, дрони фіксували на півдні та в центрі країни.

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