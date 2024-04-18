Атака дронів: Україною рухаються ворожі безпілотники

У ніч проти 18 квітня 2024 року ворог запустив низку безпілотників на територію України.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Вони застерігаються, що

шахеди в напрямку через Вінницьку та Черкаську області курсом на північ.

Група ударних БПЛА вздовж кордону Миколаївської та Кіровоградської областей курсом на північний захід.

Шахед з Одеської області курсом на північ.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

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