Атака дронів: Україною рухаються ворожі безпілотники

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 18 квітня 2024 року ворог запустив низку безпілотників на територію України.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Вони застерігаються, що
- шахеди в напрямку через Вінницьку та Черкаську області курсом на північ.
- Група ударних БПЛА вздовж кордону Миколаївської та Кіровоградської областей курсом на північний захід.
- Шахед з Одеської області курсом на північ.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
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