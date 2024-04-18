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Атака дронів: Україною рухаються ворожі безпілотники

Атака дронів: Україною рухаються ворожі безпілотники

Дрони кружляють Україною / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 18 квітня 2024 року ворог запустив низку безпілотників на територію України.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Вони застерігаються, що 

  • шахеди в напрямку через Вінницьку та Черкаську області курсом на північ.
  • Група ударних БПЛА вздовж кордону Миколаївської та Кіровоградської областей курсом на північний захід.
  • Шахед з Одеської області курсом на північ.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

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