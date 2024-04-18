У Хмельницькій області було чути звуки вибухів

За попередньою інформацією, збили ворожий безпілотник.
У ніч проти 18 квітня 2024 року на Хмельниччині чутно звуки вибухів.
Про це пише Суспільне.
За інформацією моніторингових каналів, українські військові збили ворожого безпілотника.
Відразу після цього в області оголосили відбій повітряної тривоги.
Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ще одну групу шахедів з Херсонської області курсом на північний захід.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
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