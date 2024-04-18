У Хмельницькій області було чути звуки вибухів

У ніч проти 18 квітня 2024 року на Хмельниччині чутно звуки вибухів.

Про це пише Суспільне.

За інформацією моніторингових каналів, українські військові збили ворожого безпілотника.

Відразу після цього в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ще одну групу шахедів з Херсонської області курсом на північний захід.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

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