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У Хмельницькій області було чути звуки вибухів

У Хмельницькій області було чути звуки вибухів

Ворог продовжує використовувати безпілотники / Фото: ТСН.ua

За попередньою інформацією, збили ворожий безпілотник.

У ніч проти 18 квітня 2024 року на Хмельниччині чутно звуки вибухів.

Про це пише Суспільне.

За інформацією моніторингових каналів, українські військові збили ворожого безпілотника

Відразу після цього в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ще одну групу шахедів з Херсонської області курсом на північний захід.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

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