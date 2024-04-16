В Україні значно похолодає: коли будуть сильні дощі та де чекати на "мінус"

Дощова погода, що розпочалася в Україні, буде тривати протягом найближчих кількох днів. Крім того, в регіонах стане прохолодно та навіть буде "мінус".

Про це в інтерв'ю NV розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, протягом найближчих трьох діб - 16-18 квітня майже по всій Україні будуть опади. На дощову погоду вплинуть атмосферні фронти, пов’язані зі скандинавським циклоном.

"Дощі крокуватимуть поруч з похолоданням. У наступні два дні (17-18 квітня) денна температура знизиться до +7-14°. Південь та південний схід грітимуться довше: там до 18 квітня в день буде +22-29°. Потім і туди прийде похолодання, але дуже відносне - термометри показуватимуть до +24°", - розповіла Птуха.

Втім, від четверга, 18 квітня, стане ще прохолодніше. Середня температура повітря в усіх інших регіонах країни знизиться до денних +6-11°. Що більше - на високогір'ї Карпат 18 квітня буде мокрий сніг, а вночі та вдень стовпчики термометрів опустяться до близько 0°.

"Уся справа у циклоні, який прийде з південного заходу, з Балкан. Він принесе вологу. Проте, південний схід дощі оминуть. Вже 19 квітня балканський гість залишить Україну. Тож місцями ще можуть бути невеликі дощі, на півночі в нічний час — помірні, та 20 квітня пройде вже переважно без опаді", - додала Птуха.

Втім, температура суттєво не підніметься. Вночі проти 20 квітня буде лише +1-7°, а на заході і півночі на поверхні ґрунту - навіть 0-3°. Вдень 20 квітня на сході буде вдень до +23°, а на решті території України - 7-13° тепла. На карпатському високогір'ї вночі очікується до -2-7°, а вдень лише +1-6°.

"На стрімке потепління після цієї хвилі холоду теж чекати не варто. В неділю, 21 квітня, можлива поява нового циклону", - попередила синоптикиня.

Нагадаємо, метеорологиня Віра Балабух повідомила, що літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація.

Читайте також: