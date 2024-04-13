До України йде похолодання: синоптикиня повідомила, чи будуть заморозки

Протягом найближчих кількох днів в Україні очікується певне зниження температури. У регіонах переважатимуть повітряні потоки з північного заходу, які й принесуть відчутне похолодання. Втім, воно буде близьке до кліматичної норми квітня.

Про це в інтерв'ю для радіо NV розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

"Якщо до цього були максимуми 20-25°, подекуди до 26-27°, то надалі температура повітря буде в більшості областей 16-22°. Але ц понеділок (15 квітня) у західних і північних областях удень навіть 11-16°. Це вже відчутне зниження - на понад 10 градусів, у порівнянні з попередніми днями, коли в нас була тепла, майже літня погода", - наголосила вона.

За її словами, протягом наступних семи-десяти днів має тенденцію до певного зниження. Крім того, вже наступного тижня в Україні буде більше опадів.

"У ці дні на стику декад (на початку 20-х чисел і наприкінці, а також 18−19 числа) очікуємо, що подекуди можуть бути, ще ми їх не прогнозуємо, але за розрахунками на сьогодні температура по заходу і півночі подекуди короткочасно в нічні, передранкові години може короткотривало опускатися до нуля градусів. Це можуть бути певні заморозки, але поки що, на сьогодні, ще такого попередження ми не складаємо, бо все залежить від того, яка буде хмарність, скільки перед цим буде опадів.", - наголошує Птуха.

Синоптикиня наголошує, що похолодання, яке прийде до України, буде близько до кліматичної норми квітня: для цього місяця норма повертається. Птуха зауважила, що друга половина квітня - порівнянні з першою - буде прохолоднішою.

"У нас трошки в цьому місяці вийде так, що перша декада стовідсотково тепліша, набагато, рекордно тепліша, ніж третя чи навіть друга. Вони будуть прохолодніші. Але очікуємо, що все ж не критично, сподіваємося, що, може, і без заморозків буде", - наголосила вона.

Нагадаємо, кандидатка географічних наук Віра Балабух розповіла, чого очікувати цієї весни. За її словами, квітень буде теплим. Середня місячна температура повітря в різних центрах коливається, у прогнозах може бути від двох градусів вище норми до чотирьох і більше.

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