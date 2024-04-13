Іранський десант з вертольота захопив судно ізраїльського мільярдера

У суботу, 13 квітня, іранські військові біля Ормузької протоки захопили контейнеровоз MSC Aries під прапором Португалії, який пов’язаний із компанією ізраїльського мільярдера Еяля Офера. Напад на судно відбувся під час загострення між Іраном та Ізраїлем, яке може вилитися в масштабний збройний конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Судно вийшло з порту в Об’єднаних Арабських Еміратах та прямувало до Індії. Контейнеровоз пов’язаний з лондонською компанією Zodiac Maritime — філією Zodiac Group, якою керує ізраїльський мільярдер Еяль Офер та його сім’я.

“Наразі судно спрямовано до територіальних вод нашої країни”, — повідомило державне агентство IRNA.

Кадри з палуби судна, отримані агентством Associated Press у суботу, показали, як іранські солдати десантуються з вертольота Мі-17 радянської розробки, який експлуатується військово-морськими силами КВІР.

Морські торговельні операції Сполученого Королівства (UKMTO) заявили, що судно затримали за 50 морських миль (92 км) на північний схід від Фуджейри ОАЕ на водному шляху, життєво важливому для світової торгівлі.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у дописі в мережі X заявив, що Іран здійснив “піратську операцію з порушенням міжнародного права”.

“Я закликаю Європейський Союз і вільний світ негайно оголосити Корпус вартових іранської революції терористичною організацією та негайно застосувати санкції до Ірану”, - йдеться у дописі.

Нагадаємо, напередодні американські чиновники повідомили, що Іран готує велику атаку на Ізраїль 12 квітня. Того ж вечора на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги через десятки ракет, які були випущені з території Лівану проіранським угрупованням “Хезболла”.

Раніше Іран звернувся до Сполучених Штатів з проханням "не заважати та відійти в бік", оскільки країна збирається завдати удару по Ізраїлю у відповідь на атаку на іранське консульство в Сирії.

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