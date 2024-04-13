Иранский десант с вертолета захватил судно израильского миллиардера

В субботу, 13 апреля, иранские военные возле Ормузского пролива захватили контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии, связанный с компанией израильского миллиардера Эяля Офера. Нападение на судно произошло во время обострения между Ираном и Израилем, которое может вылиться в масштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Судно вышло из порта в Объединенных Арабских Эмиратах и направлялось в Индию. Контейнеровоз связан с лондонской компанией Zodiac Maritime — филиалом Zodiac Group, которой руководит израильский миллиардер Эяль Офер и его семья.

"Сейчас судно направлено к территориальным водам нашей страны", — сообщило государственное агентство IRNA.

Кадры с палубы судна, полученные агентством Associated Press в субботу, показали, как иранские солдаты десантируются с вертолета Ми-17 советской разработки, эксплуатируемого военно-морскими силами КСИР.

Морские торговые операции Соединенного Королевства (UKMTO) заявили, что судно задержали в 50 морских милях (92 км) к северо-востоку от Фуджейры ОАЭ на водном пути, жизненно важном для мировой торговли.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в сообщении в сети X заявил, что Иран совершил "пиратскую операцию с нарушением международного права".

"Я призываю Европейский Союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей иранской революции террористической организацией и немедленно применить санкции к Ирану", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне американские чиновники сообщили, что Иран готовит большую атаку на Израиль 12 апреля. В тот же вечер на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги из-за десятков ракет, выпущенных с территории Ливана проиранской группировкой Хезболла.

Ранее Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой "не мешать и отойти в сторону", поскольку страна собирается нанести удар по Израилю в ответ на атаку на иранское консульство в Сирии.

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