Зачем россияне непрерывно обстреливают Харьков: Терехов назвал цель

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, какую цель ставят россияне, обстреливая Харьков. По его словам, в начале полномасштабного вторжения они хотели захватить город.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал, что сегодня цель у оккупантов уже другая.

“Они хотят, чтобы люди не жили, не гуляли, не ремонтировали, не занимались городом, не работали – чтобы не было жизни в Харькове. Потому им нужно все разрушить, запугать. Но они не понимают, что сегодня невозможно запугать этих людей. Мы как никогда сплочены. И когда говорят, что это несгибаемый город, так и есть”, — сказал Игорь Терехов.

Городской голова добавил, что сегодня гордится каждым харьковчанином.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ТЕРЕХОВ о прилетах, новом "наступлении" на Харьков и сценарии окончания войны. ЭКСКЛЮЗИВ

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