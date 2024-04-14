Астрологический прогноз на 14 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросаться злыми словами и давать обещания, которые нельзя будет выполнить – за такую опрометчивость в свое время придется отвечать.
Символ дня: Эолова арфа.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, аметистовый, лавандовый.
Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, особенно если сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: любая начатая сегодня диета будет способствовать не только похудению, но и очищению организма.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи нельзя игнорировать – они часто бывают пророческими.
Табу дня: ложь – даже во спасение – может стать плохой приметой.
Цитата дня: "Верьте в то, что жизнь стоит того, чтобы жить" (Уильям Джеймс).
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