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Астрологический прогноз на 14 апреля

Астрологический прогноз на 14 апреля

Арфа - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя бросаться злыми словами и давать обещания, которые нельзя будет выполнить – за такую опрометчивость в свое время придется отвечать. 

Символ дня: Эолова арфа. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, аметистовый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, особенно если сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: любая начатая сегодня диета будет способствовать не только похудению, но и очищению организма. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни. 

Сны дня: сны нынешней ночи нельзя игнорировать – они часто бывают пророческими. 

Табу дня: ложь – даже во спасение – может стать плохой приметой. 

Цитата дня: "Верьте в то, что жизнь стоит того, чтобы жить" (Уильям Джеймс). 

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