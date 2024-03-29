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Зодиакальный гороскоп на апрель 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на апрель 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на апрель 2024 года / Фото: www.credits

Апрель – месяц бурных и непредсказуемых событий, к которым невозможно заранее подготовиться и последствий которых невозможно предусмотреть.

Солнечное затмение 8 апреля принесет в нашу жизнь много суеты и сумятицы, собрание небесных тел – Солнца, Венеры, Меркурия и Хирона – в знаке Овна – сделает нас чересчур импульсивными и создаст парадоксальные, не поддающиеся пониманию ситуации, а так называемая "Комета Дьявола", которую можно будет наблюдать в середине месяца, вполне в состоянии привести к ухудшению эпидемической обстановки и природным катаклизмам. Ну и вишенка на этом астрологическом торт – ретроградный Меркурий, как обычно, затрудняющий отсутствие взаимопонимания между людьми, тормозящий решение деловых вопросов и ломающий технику – от тостеров и кофеварок – до телефонов и компьютеров. 

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Овен 

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Судьбоносные события будут происходить во всех жизненных сферах, но особенно важно обратить внимание на личную жизнь и состояние здоровья – впрочем, как правило, два этих момента тесно связаны между собой – не зря любовь называют сердечным недугом. Финансовый прорыв, который произойдет в начале третьей декады месяца, позволит решить все материальные проблемы, стоящие перед представителями знака. 

Телец 

Телец / © Credits
Телец / Фото: Credits

В начале месяца появится ощущение связанных рук, когда есть желание активно действовать, но нет для этого ни сил, ни возможностей: в таком случае не стоит ничего предпринимать – лучше затаиться и подождать более благоприятных обстоятельств. Велика вероятность многочисленных сюрпризов, которые будут исходить преимущественно от близких людей – прежде всего, пожилых родственников и детей. 

Близнецы 

Близнецы / © Credits
Близнецы / Фото: Credits

Особое внимание необходимо обратить на события в профессиональной сфере – здесь возможен серьезный карьерный рывок, который приведет и улучшению материального положения, что для представителей знака в данный момент имеет важное значение. Правда, никому не стоит делегировать свои полномочия – коллеги могут серьезно их подвести, лучше следовать известной мудрости: хочешь сделать хорошо, сделай сам.  

Рак 

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

Решая любые вопросы – как в профессиональной, так и в личной жизни – необходимо прислуживаться к интуиции, которая у представителей знак является сильной стороной – она выручит даже в самых сложных ситуациях. Любые связи с зарубежными партнерами окажется не только результативными, но и приятными, поэтому можно отправляться как в командировки, так и в романтические поездки. 

Лев 

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

Главная тема месяца – судьбоносная встреча с человеком из другой, весьма отдаленной, страны, что может привести к смене места жительства – как временной, так и постоянной. Для бизнеса нынешнее время удачным не назовешь, поэтому форсировать его не стоит – лучше взять тайм-аут. От занятий экстремальными видами спорта лучше отказаться – помимо острых ощущений они могут принести нежелательные травмы. 

Дева 

Дева / © Credits
Дева / Фото: Credits

Максимальное внимание будет приковано к отношениям с партнерами: прежде всего, это коснется близких людей – любимых и друзей, но и коллег проигнорировать не удастся: в любом случае важно уважать не только свое, но и чужое мнение и пространство. Также жизнь может вернуть на "доработку" старые ситуации, которые не были завершены в свое время – сейчас для этого сложатся благоприятные условия. 

Весы 

Весы / © Credits
Весы / Фото: Credits

Успешными окажутся любые публичные выступления, которые, к тому же, могут иметь судьбоносные последствия, поэтому очень нужно максимально ответственно отнестись к каждому из них. Решение важных деловых и бизнес-вопросов лучше отложить – они будут тормозиться по самым разным причинам, поэтому ожидаемого результата такая работа все равно не принесет, а вот финансы будут радовать. 

Скорпион

Скорпион / © Credits
Скорпион / Фото: Credits

Успехи детей станут для представителей знака предметом гордости, но и потребуют раздумий о том, как развивать талан ребенка дальше – месяц создаст для этого массу условий, останется только решить, на чем именно сосредоточиться. Велика вероятность появления человека из прошлого – старого друга или былой любви, отношения с которыми могут заиграть новыми красками – возможно, стоит дать им второй шанс. 

Стрелец 

Стрелец / © Credits
Стрелец / Фото: Credits

Главные события месяца будут связаны с собственным домом – от ремонта до радикальной смены места жительства, о нем представители знака давно мычали, но решиться на него не могли – пришла пора активно действовать. Творческое отношение к решению самых разных – даже простых и примитивных – вопросов приведет к успеху, который никто нот них не ожидал, что не может не радовать. 

Козерог

Козерог / © Credits
Козерог / Фото: Credits

В новых делах вряд и можно будет рассчитывать на успех, поэтому имеет смысл завершить старые, приведя их в идеальное состояние. От крупных покупок, которые планировались на это время, тоже стоит отказаться – с большой долей вероятности они окажутся бракованными и прослужат недолго. Последняя декада месяца станет временем радости и приятных сюрпризов от любимых людей. 

Водолей

Водолей / © Credits
Водолей / Фото: Credits

Апрель станет месяцем общения на самых разных уровнях – оживленной деловой и личной переписки, телефонных переговоров, личных встреч: они помогут решить множество важных вопросов, с которыми без посторонней помощи правиться не удастся. Ожидающие в это время финансовые траты в большинстве окажутся приятными, хотя ресурсы придется перераспределить, купив совсем не то, что планировалось изначально. 

Рыбы 

Рыбы / © Credits
Рыбы / Фото: Credits

Нехарактерная для представителей знака повышенная раздражительность не лучшим образом подействует на отношения с окружающими, поэтому желательно ее сдерживать, а еще лучше – вообще скрывать. К финансовым поступлениям, вероятным в это время, нужно отнестись с бережливостью – не стоит тратить все и сразу, часть лучше отложить – на счастливый день. В деловых вопросах активности желательно избегать. 

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