Финансовый гороскоп на апрель 2024 года

В апреле ситуация в материальной сфере многих людей будет неудовлетворительной. Деньги находятся в постоянном движении, что никак не отражается на увеличении доходов. Имущественные вопросы совсем не решаются, срываются сделки купли-продажи.

Успех в финансовых делах зависит от способности чувствовать настроения общества, улавливать потребности других людей, понимать новые тенденции. Поэтому следует искать специалистов в этой области и не экономить на качестве получаемых консультаций и услуг. А лучше отложить разрешение материальных проблем на май.

В профессиональной сфере каждый подчиненный испытает на себе недовольство начальников. Вероятно, сильное давление руководства, а нежелание быть в подчиненном положении, толкают человека на решительные перемены. Хотя в апреле не стоит увольняться и устраиваться на новую работу, т.к. сейчас подобные действия не приведут к благоприятным переменам в материальном положении.

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ОВЕН

Имея четкий план и решимость, вы сможете осуществить задуманное и обеспечить свою финансовую стабильность. Однако накапливать материальные ресурсы вряд ли получится и не стоит ожидать высоких результатов. Но месяц подходит для профессиональной переориентации, анализа ошибок в бизнесе, что в будущем приведет к увеличению доходов. Хорошее время для пересмотра деловых отношений и принятия решений относительно целесообразности их продолжения.

ТЕЛЕЦ

В течение месяца существует тесная связь между накоплением денег и дружескими отношениями, материальным положением и общественной деятельностью. Чем шире круг единомышленников, чем активнее внешняя активность, чем больше контактов с иностранцами и зарубежными компаниями. А значит и выше собственная самооценка и больше уверенности в завтрашнем дне. Но избегайте дорогих покупок, поскольку в будущем, с высокой долей вероятности, они окажутся бесполезными.

БЛИЗНЕЦЫ

В апреле велик риск совершить множество ошибок, которые негативно отразятся на профессиональной сфере и денежных делах. Но вам могут неожиданно вернуть некоторую сумму денег за ранее выполненную работу, либо знакомый вспомнит о вас и порадует возвратом долга, на который вы уже даже не рассчитывали. Но сейчас не стоит рассчитывать на то, что деньги или собственность семьи вы сможете приумножить или улучшить положение дел в собственном бизнесе.

РАК

Если одна из тем для вас актуальна, то кто-то окажет вам помощь в получении наследства, содействие в иммиграции, в переездах и покупке недвижимости заграницей, помощь в получении образования или трудоустройства за границей, подготовки организация туристического агентства. Возможно получение крупной суммы денег, поступление денег из семьи. Но все доходы в апреле вам поступают ни как результат собственных действий, а за счет ресурсов близких и родных людей.

ЛЕВ

В вашем поле зрения могут появиться те люди, клиенты, партнеры, с которыми вы взаимодействовали в прошлом для обеспечения своей материальной стабильности. А еще лучше, если вы сами проявите инициативу и постараетесь возобновить давние полезные связи. Это люди, имеющие определенный достаток, деньги и знающие, как и для чего они их могут, и будут применять. Вы можете быть друг другу полезны в общем деле, поскольку большинство Львов лучше всех презентуют себя и продвигают дело, которым увлечены.

ДЕВА

Непростой месяц для вас в плане денег. Возможно получение денег в далекой стране или заработок, благодаря удаленному местонахождению. Поэтому ищите виды деятельности, позволяющие работать онлайн, если хотите чувствовать себя комфортно. Это могут быть как единичные проекты, так и с возможностью долгосрочных перспектив. Предоставление своих услуг, своего труда за небольшую цену, находясь в подчиненном положении, также принесет небольшой, но стабильный доход.

ВЕСЫ

Несмотря на коридор затмений, вы можете сделать качественную перезагрузку своей финансовой стороны жизни. Прекрасная возможность реализовать себя, проявить свои неординарные способности, применить на практике недавно полученные знания. Умение удовлетворять эстетические потребности других людей и знание иностранных языков, принесет вам хорошие заработки и укрепит ваше финансовое положение. Ваш талант ладить с людьми поможет получить денежные средства, если вам кто-то или что-то должен.

СКОРПИОН

Возможно, дом, земля или имущество, принадлежащее семье, будет переоформляться и в скором будущем станет вашей собственностью. Либо же ресурсы партнера, вашего повзрослевшего ребенка, помогут удовлетворить ваши жизненные потребности в плане комфорта. Будьте готовы к тому, что понадобится некоторая сумма денег на лечение кого-то из членов семьи. Предоставление стандартных товаров и услуг позволит заработать, либо заложить финансовый фундамент на ближайшие несколько месяцев.

СТРЕЛЕЦ

В доходах – кардиограмма, то вверх, то вниз. Ситуация в финансах нестабильная, но на мели вы не останетесь, может быть, даже удастся увеличить и расширить имеющийся бизнес или давний застопорившийся проект. В апреле главное без экспериментов. Но внимание к финансовым делам необходимо, поскольку могут быть обнаружены направления деятельности, которые позволят обеспечить себе и своей семье прочное и стабильное материальное благополучие в будущем.

КОЗЕРОГ

Если вы работаете в сфере питания или связаны со строительством, недвижимостью, автомобильным бизнесом, военным делом, то возможно значительное улучшение в финансовой сфере, поскольку бизнес расширяется. Правда эта ситуация временная и не связана с долгосрочными перспективами. Но в апреле возможны встречи с людьми из прошлого, с которыми можно эффективно поработать в апреле. Также успешна зарубежная деятельность, хотя договора придется переделать.

ВОДОЛЕЙ

Очень много суеты, постоянных корректировок, выяснения отношений с партнерами, что способствует сильной усталости и снижению удовольствия от полученных доходов за проделанную работу. Гораздо успешнее индивидуальная деятельность, желательно, онлайн. По крайней мере, не будет претензий к другим людям из-за споров, кто здесь главный и сделал больший вклад в общее дело. Если есть возможность, в первой декаде апреля возьмите отпуск и восстановите свое здоровье.

РЫБЫ

Работа в отеле для иностранцев либо в ресторане национальной кухни за рубежом, предоставление услуг покупки-продажи недвижимости за границей, могут быть вероятными сферами деятельности, которые будут приносить вам хороший доход в апреле. Способность находить общий язык и контакты с другими людьми, делает вас желанным сотрудником в любом коллективе. Придется потратить немало физических и психических сил, но и результат будет впечатляющим.

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