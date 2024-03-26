Фінансовий гороскоп на квітень 2024 року

У квітні ситуація у матеріальній сфері багатьох людей буде незадовільною. Гроші перебувають у постійному русі, що аж ніяк не відбивається на збільшенні доходів. Майнові питання не вирішуються, зриваються угоди купівлі-продажу.

Успіх у фінансових справах залежить від здатності відчувати настрої суспільства, вловлювати потреби інших людей, розуміти нові тенденції. Тому слід шукати фахівців у цій галузі та не економити на якості одержуваних консультацій та послуг. А краще відкласти вирішення матеріальних проблем на травень.

У професійній сфері кожен підлеглий зазнає невдоволення начальників. Ймовірно, сильний тиск керівництва, а не бажання бути у підпорядкованому становищі, штовхає людину на рішучі зміни. Хоча у квітні не варто звільнятися і влаштовуватися нову роботу, оскільки такі дії не призведуть до сприятливих змін у матеріальному становищі.

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ОВЕН

Маючи чіткий план та рішучість, ви зможете здійснити задумане та забезпечити свою фінансову стабільність. Однак накопичувати матеріальні ресурси навряд чи вдасться і не варто чекати на високі результати. Але місяць підходить для професійної переорієнтації, аналізу помилок у бізнесі, що у майбутньому призведе до збільшення доходів. Гарний час для перегляду ділових відносин та ухвалення рішень щодо доцільності їхнього продовження.

ТЕЛЕЦЬ

Протягом місяця існує тісний зв'язок між накопиченням грошей та дружніми взаєминами, матеріальним становищем та громадською діяльністю. Чим ширше коло однодумців, чим активніша зовнішня активність, тим більше контактів із іноземцями та закордонними компаніями. А отже і вища власна самооцінка та більше впевненості у завтрашньому дні. Але уникайте дорогих закупів, оскільки в майбутньому, з високою ймовірністю, вони виявляться марними.

БЛИЗНЯТА

У квітні великий ризик зробити безліч помилок, які негативно позначаться на професійній сфері та фінансових справах. Але вам можуть зненацька повернути деяку суму грошей за раніше виконану роботу, або знайомий згадає про вас і потішить поверненням боргу, на який ви навіть не розраховували. Але зараз не варто розраховувати на те, що гроші чи власність сім'ї ви зможете примножити чи покращити стан справ у власному бізнесі.

РАК

Якщо одна з тем для вас актуальна, то хтось надасть вам допомогу в отриманні спадщини, сприянні в імміграції, у переїздах та купівлі нерухомості за кордоном, в здобутті освіти чи працевлаштуванні за кордоном, підготовці організація туристичної агенції. Можливе отримання великої суми грошей, надходження грошей із сім'ї. Але всі доходи у квітні вам надходять не як результат власних дій, а за рахунок ресурсів близьких та рідних людей.

ЛЕВ

У вашому полі зору можуть з'явитися люди, клієнти, партнери, з якими ви взаємодіяли у минулому задля забезпечення своєї матеріальної стабільності. А ще краще, якщо ви самі виявите ініціативу і намагатиметеся відновити давні корисні зв'язки. Це люди, які мають певний достаток, гроші і знають, як і навіщо вони їх можуть і застосовувати. Ви можете бути одне одному корисні у спільній справі, оскільки більшість Левів найкраще презентують себе та просувають справу, якою захоплені.

ДІВА

Непростий місяць для вас у плані грошей. Можливе отримання грошей у далекій країні або заробіток завдяки віддаленому місцеперебуванню. Тому шукайте види діяльності, що дозволяють працювати онлайн, якщо хочете почуватися комфортно. Це можуть бути як поодинокі проєкти, так і з можливістю довгострокових перспектив. Надання своїх послуг, своєї праці за невелику ціну, перебуваючи у підлеглому становищі, також принесе невеликий, але стабільний дохід.

ТЕРЕЗИ

Незважаючи на коридор затемнень, ви можете зробити якісне перезавантаження свого фінансового боку життя. Прекрасна можливість реалізувати себе, проявити свої неординарні здібності, застосувати практично недавно отримані знання. Вміння задовольняти естетичні потреби інших людей та знання іноземних мов принесуть вам гарні заробітки та зміцнять ваше фінансове становище. Ваш талант жити з людьми допоможе отримати кошти, якщо вам хтось або щось винен.

СКОРПІОН

Можливо, будинок, земля або майно, що належить сім'ї, буде переоформлятися і незабаром стане вашою власністю. Або ж ресурси партнера, вашої дитини, що подорослішала, допоможуть задовольнити ваші життєві потреби в плані комфорту. Будьте готові до того, що знадобиться деяка сума грошей на лікування когось із членів сім'ї. Надання стандартних товарів та послуг дозволить заробити або закласти фінансовий фундамент на найближчі кілька місяців.

СТРІЛЕЦЬ

У доходах — кардіограма, то вгору, то донизу. Ситуація у фінансах нестабільна, але на мілині ви не залишитеся, можливо, навіть вдасться збільшити і розширити наявний бізнес або давній проєкт, що загальмував. У квітні головне – без експериментів. Але увага до фінансових справ необхідна, оскільки можуть бути виявлені напрями діяльності, які дозволять забезпечити собі та своїй сім'ї міцний та стабільний матеріальний добробут у майбутньому.

КОЗОРІГ

Якщо ви працюєте у сфері харчування або пов'язані з будівництвом, нерухомістю, автомобільним бізнесом, військовою справою, то можливе значне покращення у фінансовій сфері, оскільки бізнес розширюється. Щоправда, ця ситуація тимчасова і не пов'язана з довгостроковими перспективами. Але у квітні можливі зустрічі з людьми з минулого, з якими можна ефективно попрацювати у квітні. Також успішною є закордонна діяльність, хоча договори доведеться переробити.

ВОДОЛІЙ

Дуже багато суєти, постійних коригувань, з'ясування стосунків із партнерами, що сприяє сильній втомі та зниженню задоволення від отриманих доходів за виконану роботу. Набагато успішніша індивідуальна діяльність, бажано, онлайн. Принаймні не буде претензій до інших людей через суперечки, хто тут головний і зробив більший внесок у спільну справу. Якщо є можливість, у першій декаді квітня візьміть відпустку та відновіть своє здоров'я.

РИБИ

Робота в готелі для іноземців або в ресторані національної кухні за кордоном, надання послуг купівлі-продажу нерухомості за кордоном можуть бути можливими сферами діяльності, які будуть приносити вам гарний дохід у квітні. Здатність знаходити спільну мову та контакти з іншими людьми робить вас бажаним співробітником у будь-якому колективі. Доведеться витратити чимало фізичних і психічних сил, але і результат буде приголомшливим.

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