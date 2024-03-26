Гороскоп любви на апрель 2024 года

Психологически тяжелая атмосфера апреля не способствует гармонии в сфере любовных взаимоотношений. Проблемы могут возникать из-за того, что партнеры не четко формулируют то, чего ожидают друг от друга. Несдержанность и нетерпеливость в коммуникациях приводят к затяжным конфликтам.

До 9 апреля мы находимся в коридоре затмений, поэтому возникают разного рода искажения по всем жизненным областям, а особенно в сфере взаимоотношений, поскольку акцентирована ось кармических лунных узлов в знаках Овен – Весы (ось взаимоотношений). А к этому еще и добавляется период ретроградного Меркурия в Овне с 1 по 25 апреля. В этот период люди склонны к импульсивным высказываниям, которые воспринимаются окружающими с негативным подтекстом.

Транзит Венеры по Овну (статус изгнания планеты) с 5 по 29 апреля, не является благоприятным для личных взаимоотношений. Соответственно, в любовных и романтических связях может случиться серьезный дисбаланс. Поэтому лучше взвешивать каждое слово и считаться с мнением окружающих. Хотя многие пары испытают кризис отношений, причиной которого являются резкие слова, грубые выражения и излишний напор.

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ОВЕН

Ситуация в личной жизни может выглядит неоднозначной. В апреле можно сделать многое для улучшения существующих взаимоотношений, однако на этом сложном пути можно встретить немало препятствий. Так, у супругов могут быть разные взгляды на распределения бюджета или воспитание детей, поэтому возможны конфликты на этой почве. Вполне вероятно, возникнут проблемы с родителями или с пожилыми членами семьи. Активизируются отношения с дальними родственниками.

ТЕЛЕЦ

Ваши романтические отношения развиваются как качели: вы то сближаетесь с партнером, то отдаляетесь. Проблемы возникают часто из-за того, что вы ведете себя как собственник в отношениях. Ваши попытки контролировать партнера ни к чему хорошему не приведут. Поэтому стоит об этом помнить и проявлять больше чувств, эмпатии, вовлеченности в проблемы партнера. Может появиться желание изменить интерьер в доме, перекрасить стены, сменить мебель. Отлично, если вы сделаете это вместе с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ

Любые поездки ради встречи с близкими и любимыми людьми в те места, где были ранее, сложатся удачно. У многих представителей вашего знака главные интересы апреля могут быть сосредоточены на семейных вопросах или романтических отношениях. Хорошее время для того, чтобы повлиять на своего ребенка, вплотную заняться учебой детей, даже если придется вложить немало средств в их воспитание, здоровье, развитие. Во многих семьях есть большая вероятность планирования беременности, появления детей или внуков.

РАК

У многих представителей вашего знака главные события апреля могут происходить в семье, в любовных отношениях. Супруги чаще будут ссориться на бытовой почве, по вопросам воспитания детей. Но в конечном итоге желаемый компромисс будет непременно достигнут. Отношения у влюбленных стабилизируются, а молодые пары быстрыми шагами движутся к браку. В окружении ближнего круга идут важные перемены. Одиноким людям стоит почаще принимать приглашения от друзей, чтобы выходить в свет: это поможет отыскать «родную душу».

ЛЕВ

В личных отношениях любого характера возможны проблемы. В большей степени, конечно, под ударом вновь образовавшиеся пары. Они столкнутся с сомнительным поведением и невыполненными обещаниями со стороны близкого человека, что заставит усомниться в его надежности, подорвет существующее доверие. Вероятны и претензии финансового плана. Неспокойной выглядит и жизнь супругов со стажем. Возможны разногласия по поводу обустройства жилья, особенно статей расходов. Непросто складываются и отношения с детьми.

ДЕВА

Отношения с супругом или партнером выглядят чрезмерно эмоциональными и конфликтными. Возможно, придется решать проблемы любимого человека, вкладывать немалые деньги в их потребности. Искушению завести роман на стороне могут поддаться и семейные люди, но это станет роковой ошибкой. Одинокие смогут наладить свою личную жизнь только к концу месяца, когда положение планет достигнет гармонии, и появится шанс на судьбоносную встречу. Новые отношения смогут исцелить вашу израненную душу.

ВЕСЫ

В любовной сфере разыгрываются самые интересные сюжеты. Личная жизнь выходит на новый уровень – ваше сердце полно страсти. При этом спокойствия в этой сфере не ждите: для гармоничных отношений придется много трудиться, тщательно выверяя свои чувства. Любовь между вами и партнером по-прежнему сильна, но градус накала настолько высок, что малейшее недоразумение способно вызвать бурю. Семейные пары могут совершенно по-разному представлять обустройство дома и распределения бюджета.

СКОРПИОН

Ссоры, ревность и взаимные претензии, могут стать фоном всего месяца, хотя это можно спокойно обговорить. Во многих семьях будут обсуждаться планы, связанные с приобретением недвижимости для себя или для своих детей. Большинство конфликтов будут улажены с помощью вмешательства со стороны: друзей, родных, членов семьи старшего поколения. Возможно, благодаря их усилиям ситуация к урегулируется. Намного лучше складываются отношения у молодых влюбленных пар, хотя и здесь могут наблюдаться некие проблемы на почве старых обид.

СТРЕЛЕЦ

Возможны претензии со стороны партнера, и здесь трудно определить – обоснованы они или нет. В союзах молодых продолжат бушевать нешуточные страсти. Возлюбленные будут сходиться и вновь расставаться, а супруги будут пребывать на грани развода. Нервная обстановка может сказаться на детях, поэтому поберегите их тонкую психику от взрослых конфликтов. Если отношения больше не работают, то лучше решится на разрыв, чем мучить друг друга. В любом случае, перемены пойдут вам на пользу и дадут толчок к внутреннему саморазвитию.

КОЗЕРОГ

У одиноких людей возможен новый роман, скорее всего, чувства возникнут на работе. Притяжение настолько сильно, что вы можете даже потерять голову, забыв о моральных принципах. Особенно затруднительная ситуация у тех, кто «сидит на двух стульях». В этом случае турбулентность в отношениях может просто зашкаливать. Идиллия воцарится в отношениях с родней, близкой и дальней. От партнера или старших родственников вы можете получить финансовую помощь или наследство.

ВОДОЛЕЙ

Вам может не хватать чуткости, деликатности, скромности и смирения. Забудьте об эгоизме, так как это помешает гармонии и счастью. Люди семейные, чьи чувства к супругу уже несколько угасли, могут увлечься кем-то другим. Эмоции будут зашкаливать и здесь важно не наломать дров, чтобы потом не пришлось расхлебывать тяжелейшие последствия этой драмы. Планеты предупреждают, что ситуация может оказаться более серьезной, последствия будут непростыми для вас и вашего партнера.

РЫБЫ

Ситуация в любовных отношениях выглядит непредсказуемой и бурной. Высокая турбулентность, прежде всего, наблюдается у пар, которые в самом начале отношений или пока не зарегистрировали союз. Причиной конфликтов в большинстве случаев выступят финансовые проблемы, чья-то скупость, разногласия в распределении денежных средств. Вполне вероятен острый разрыв с обидами и претензиями. В любом случае звезды рекомендуют держаться золотой середины и найти общие точки соприкосновения с партнером.

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