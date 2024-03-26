Гороскоп кохання на квітень 2024 року

Психологічно важка атмосфера квітня не сприяє гармонії у сфері любовних взаємин. Проблеми можуть виникати через те, що партнери не чітко формулюють те, на що очікують один від одного. Нестриманість та нетерплячість у комунікаціях призводять до затяжних конфліктів.

До 9 квітня ми перебуваємо в коридорі затемнень, тому виникають різного роду спотворення по всіх життєвих областях, а особливо у сфері взаємин, оскільки акцентована вісь кармічних місячних вузлів у знаках Овен – Терези (вісь взаємин). До цього ще й додається період ретроградного Меркурія в Овні від 1 до 25 квітня. У цей час люди схильні до імпульсивним висловлюванням, які сприймаються оточуючими з негативним підтекстом.

Транзит Венери Овном (статус вигнання планети) від 5 до 29 квітня не є сприятливим для особистих взаємин. Відповідно, у любовних та романтичних зв'язках може статися серйозний дисбаланс. Тому краще зважувати кожне слово і зважати на думку оточуючих. Хоча багато пар зазнають кризи стосунків, причиною якого є різкі слова, грубі висловлювання та зайвий натиск.

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ОВЕН

Ситуація в особистому житті може бути неоднозначною. У квітні можна зробити багато для покращення існуючих взаємин, проте на цьому складному шляху можна зустріти чимало перешкод. Так, у подружжя можуть бути різні погляди на розподіл бюджету або виховання дітей, тому можливі конфлікти на цьому ґрунті. Цілком імовірно, виникнуть проблеми з батьками або з літніми членами сім'ї. Активізуються стосунки із далекими родичами.

ТЕЛЕЦЬ

Ваші романтичні стосунки розвиваються як гойдалка: ви зближуєтесь з партнером, то віддаляєтеся. Проблеми виникають часто через те, що ви поводитесь як власник у стосунках. Ваші спроби контролювати партнера нічого хорошого не приведуть. Тому варто про це пам'ятати і виявляти більше почуттів, емпатії, залучення до проблем партнера. Може з'явитися бажання змінити інтер'єр у будинку, перефарбувати стіни, змінити меблі. Відмінно, якщо ви зробите це разом із коханою людиною.

БЛИЗНЯТА

Будь-які поїздки заради зустрічі з близькими та коханими людьми в ті місця, де були раніше, складуться вдало. У багатьох представників вашого знака головні інтереси квітня можуть бути зосереджені на сімейних питаннях чи романтичних стосунках. Гарний час для того, щоб вплинути на свою дитину, впритул зайнятися навчанням дітей, навіть якщо доведеться вкласти чимало коштів у їхнє виховання, здоров'я, розвиток. Багато сім'ях є велика ймовірність планування вагітності, появи дітей чи онуків.

РАК

У багатьох представників вашого знака головні події квітня можуть відбуватися у сім'ї, у любовних стосунках. Подружжя частіше свариться на побутовому ґрунті, з питань виховання дітей. Але зрештою бажаний компроміс буде неодмінно досягнутий. Стосунки у закоханих стабілізуються, а молоді пари швидкими кроками прямують до шлюбу. В оточенні ближнього кола відбуваються важливі зміни. Самотнім людям варто частіше приймати запрошення від друзів, щоб виходити: це допоможе знайти «рідну душу».

ЛЕВ

В особистих стосунках будь-якого характеру можливі проблеми. Більшою мірою, звичайно, під ударом пари, що знову утворилися. Вони зіткнуться із сумнівною поведінкою та невиконаними обіцянками з боку близької людини, що змусить засумніватися у її надійності, підірве існуючу довіру. Імовірні й претензії фінансового плану. Неспокійним виглядає і життя подружжя зі стажем. Можливі розбіжності щодо облаштування житла, особливо статей видатків. Непросто складаються відносини з дітьми.

ДІВА

Стосунки з чоловіком чи партнером виглядають надмірно емоційними та конфліктними. Можливо, доведеться вирішувати проблеми коханої людини, вкладати чималі гроші у їхні потреби. Спокуса завести роман на боці можуть піддатися і сімейні люди, але це стане фатальною помилкою. Самотні зможуть налагодити своє особисте життя лише до кінця місяця, коли становище планет досягне гармонії, і з'явиться шанс на доленосну зустріч. Нові стосунки зможуть зцілити вашу поранену душу.

ТЕРЕЗИ

У любовній сфері розігруються найцікавіші сюжети. Особисте життя виходить на новий рівень – ваше серце сповнене пристрасті. Водночас спокою у цій сфері не чекайте: для гармонійних стосунків доведеться багато працювати, ретельно вивіряючи свої почуття. Кохання між вами і партнером, як і раніше, сильне, але градус напруження настільки високий, що найменше непорозуміння здатне викликати бурю. Сімейні пари можуть по-різному представляти облаштування будинку і розподілу бюджету.

СКОРПІОН

Сварки, ревнощі та взаємні претензії можуть стати тлом всього місяця, хоча це можна спокійно обговорити. У багатьох сім'ях обговорюватимуться плани, пов'язані з придбанням нерухомості для себе або для своїх дітей. Більшість конфліктів буде улагоджено за допомогою втручання з боку: друзів, рідних, членів сім'ї старшого покоління. Можливо, завдяки їхнім зусиллям ситуація врегулюється. Набагато краще складаються стосунки у молодих закоханих пар, хоч і тут можуть спостерігатися якісь проблеми на ґрунті старих образ.

СТРІЛЕЦЬ

Можливі претензії з боку партнера, і тут важко визначити – чи обґрунтовані вони чи ні. У спілках молодих продовжать вирувати неабиякі пристрасті. Улюблені сходитимуться і знову розлучатимуться, а подружжя перебуватиме на межі розлучення. Нервова обстановка може зашкодити дітям, тому убережіть їхню тонку психіку від дорослих конфліктів. Якщо стосунки більше не працюють, то краще зважиться на розрив, ніж мучити одне одного. У будь-якому випадку зміни підуть вам на користь і дадуть поштовх до внутрішнього саморозвитку.

КОЗОРІГ

У одиноких людей можливий новий роман, швидше за все почуття виникнуть на роботі. Притягнення настільки сильне, що ви можете навіть втратити голову, забувши про моральні принципи. Особливо скрутна ситуація у тих, хто сидить на двох стільцях. У цьому випадку турбулентність у стосунках може просто зашкалювати. Ідилія запанує у стосунках з рідною, близькою та далекою. Від партнера або старших родичів ви можете отримати фінансову допомогу чи спадщину.

ВОДОЛІЙ

Вам може не вистачати чуйності, делікатності, скромності та смиренності. Забудьте про егоїзм, оскільки це завадить гармонії та щастю. Люди сімейні, чиї почуття до чоловіка вже дещо згасли, можуть захопитися кимось іншим. Емоції зашкалюватимуть і тут важливо не наламати дров, щоб потім не довелося розхльобувати найважчі наслідки цієї драми. Планети попереджають, що ситуація може виявитися серйознішою, наслідки будуть непростими для вас та вашого партнера.

РИБИ

Ситуація в любовних стосунках виглядає непередбачуваною та бурхливою. Висока турбулентність, перш за все, спостерігається у пар, які на початку стосунків або поки не зареєстрували союз. Причиною конфліктів у більшості випадків виступлять фінансові проблеми, чиясь скупість, розбіжності у розподілі коштів. Цілком ймовірний гострий розрив з образами та претензіями. У будь-якому випадку зірки рекомендують триматися золотої середини та знайти спільні точки зіткнення з партнером.

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