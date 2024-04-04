Стрижки для круглого обличчя: що радять стилісти, щоб приховати щічки

Ідеальна зачіска — це та зачіска, яка підкреслює природну красу та унікальну форму обличчя. А якщо у вас кругле обличчя, воно також може бути привабливим, якщо підібрати правильну стрижку.

Визначити, чи у вас кругле обличчя, не важко. Воно найширше біля щік та має кругленьку форму. Відомо багато знаменитостей з круглим обличчям. Вони мають різну довжину волосся, текстуру, колір, але завдяки правильно підібраній стрижці, виглядають на всі сто. Експерти рекомендують основні типи зачісок для круглого обличчя та щічок.

Чубчик

Чубчик може повністю перетворити будь-яку зачіску та актуальний для тих, у кого кругле обличчя. "Чубчик може відвернути увагу від лінії щелепи, яка є найширшою частиною обличчя». Він може підкреслити найкращі риси обличчя, демонструючи очі та вилиці.

Чубчик для круглого лиця

Шеггі середньої довжини

Класичні шари допоможуть вашому волоссю виглядати модно та стильно, збалансують риси круглого обличчя. «Кудлате волосся середньої довжини, підкреслене чубчиком збоку, що спадає на вилиці, чудово підходить для круглого обличчя». Шари надають об’єм на маківці, видовжують обличчя, таким чином висота вгорі голови врівноважує риси обличчя та надасть йому витягнутий вигляд

Шегі для круглого лиця

Зачіски на бік

Значна бічна частина для володарок круглого обличчя - цк краще, ніж рівномірно розподілене волосся, оскільки може додати більше об’єму. Це найпростіший спосіб змінити свій стиль без фактичної стрижки.

Бічний проділ для круглого лиця

Шари волосся, що обрамлення обличчя

Як стверджують стилістиЮ шари, що обрамляють обличчя, чудово підходять для звуження круглих форм. Плюс цієї зачіски, що вона підходить для волосся будь-якої довжини. Таким чином округлість лиця не приховується, а обрамляється. «Будь-що, що створює бахрому або шари навколо обличчя» надають обличчю гарного вигляду

Зачіски для круглоло обличчя

Стрижка Піксі

«Скандально відома стрижка «піксі»... ідеально підходить для тих, у кого круглі обличчя, завдяки разючого контрасту, який вона створює», — каже знаменитий стиліст Ендрю Фіцсімонс. «Короткі шари навколо маківки та довші краї пом’якшують кути обличчя, а додана текстура на маківці створює об’єм для тих, у кого тонке волосся». Щоб додати об'єму, Фіцсімонс пропонує нанести крем для укладання, який забезпечить тривалу фіксацію та приборкає неслухняні кінчики на стрижці піксі.

Як бачите, варіантів зачісок для круглолицих дуже багато. Але що є найпривабливішим у будь-якому стилі? Впевненість. Тому вибирайте зачіску, що вам підходить та носіть її з гордістю.

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