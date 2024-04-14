Астрологічний прогноз на 14 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидатися злими словами та давати обіцянки, які не можна буде виконати – за таку необачність свого часу доведеться відповідати.

Символ дня: Еолова арфа.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий, аметистовий, лавандовий.

Щасливі камені дня: бірюза, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минуть без наслідків, особливо якщо одразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: будь-яка розпочата сьогодні дієта сприятиме не лише схудненню, а й очищенню організму.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садово-городніми роботами.

Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани, які залучають успіх у всіх сферах життя.

Сни дня: сни нинішньої ночі не можна ігнорувати – вони часто бувають пророчими.

Табу дня: брехня – навіть задля порятунку – може стати поганою прикметою.

Цитата дня: "Вірте в те, що життя варте того, щоб жити" (Вільям Джеймс).

Читайте також: