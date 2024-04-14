Євросоюз та Британія засудили атаку Ірану на Ізраїль

Боррель заявив, що. вона може призвести до серйозної небезпеки у регіоні.

Євросоюз засуджує атаку Ірану на Ізраїль, яка може серйозно вдарити по регіональній безпеці.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС рішуче засуджує неприпустимий напад Ірану на Ізраїль. Це безпрецедентна ескалація і серйозна загроза регіональній безпеці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, іранську атаку на Ізраїль засудив премʼєр Великої Британії Рікі Судак, назвавши її "безросудною".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Йорданія збиватиме іранські дрони над своєю територією.

Крім того, ми раніше інформували, що ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль, армія готується відбити атаку десятків дронів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.