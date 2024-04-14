Росія атакує Україну іранськими ударними безпілотниками: мапа тривог

Мер Харкова повідомив, що безпілотники рухаються в сторону міста.

Російські загарбники запустили по Україні групу ударних безпілотників з північного сходу.

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Про це інформують повітряні сили.

У повідомленні вказується, що загроза застосування ударних БпЛА існує для Сумської та Харківської областей.

Пізніше у військові повідомили, що декілька БпЛА перебувають у північній частині Харківської області і тримають курс на Харків.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські безпілотники атакують місто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники атакували південні області, під прицілом РФ енергетична інфраструктура.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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