Як іранські безпілотники змінюють характер війн у світі — Bloomberg

Іранські безпілотники стали одними з найбільш руйнівних і впливових технологій, які змінюють характер конфліктів у всьому світі.

Від Близького Сходу до Африки та Південної Америки дрони іранського виробництва або розроблені за іранськими технологіями дедалі частіше з'являються на полях битв, розпалюючи регіональну ворожнечу та кидаючи виклик США та їхнім союзникам.

Про це пише Bloomberg.

Чому іранські дрони стали популярними у світі

Іран, скутий понад 40 роками економічних санкцій, зумів розвинути свою індустрію безпілотників. Ця безпілотна база була розроблена Іраном в 1990-х роках та використовується багатьма воєнізованими угрупованнями Близького Сходу, які будують на її основі свої безпілотники. Іран зміг налагодити виробництво, використовуючи відносно низькотехнологічні моделі літаків, керовані компонентами, взятими з Інтернету та полиць роздрібної торгівлі.

Тож тепер ця здатність робить Іран потужним торговцем зброєю з потенціалом змінити природу конфлікту в усьому світі.

Використання безпілотників Іраном стало більш досконалим після виходу США з іранської ядерної угоди в 2018 році. Закінчення терміну дії обмежень ООН на продаж іранських ракет і безпілотників у 2020 році дало Ірану більше можливостей для експорту своїх технологій.

Іран поділився значною частиною своїх технологій безпілотників із Сирією, своїм найближчим союзником на Близькому Сході. Запчастини та інструкції з виробництва регулярно переправляються контрабандою із Сирії до збройних формувань Хезболли в Лівані, які виробляють ряд безпілотників для боротьби з Ізраїлем.

Допомагаючи союзникам виробляти безпілотники на їхній території, Іран отримує технології та робочі місця. Наприклад, Росія платить Ірану 1,16 мільярда доларів за виробництво в промисловому парку в Татарстані 6000 високоякісних безпілотних літальних апаратів-камікадзе Shahed-136 до 2025 року.

Іранські безпілотники також використовуються в Африці, зокрема в Ефіопії для придушення повстань та в Судані для боротьби з повстанцями. У Південній Америці Венесуела виробляє іранські безпілотники з 2007 року, потенційно загрожуючи своєму сусіду Гайані.

Як Іран обходить санкції

Заблокований експортним контролем від придбання західних технологій із можливим військовим застосуванням, Іран покладається на будь-які електронні компоненти, які він може купувати в азіатських постачальників або може продавати зі США та Європи через широку мережу підставних компаній.

Наприклад, найбільш смертоносний безпілотник Ірану дрон-камікадзе Shahed-136, який тероризує Україну, використовує комунікаційний чіп, виготовлений Analog Devices Inc. у Массачусетсі, та мікроконтролер Texas Instruments Inc., що базується в Далласі, доступні через дистриб'юторів електроніки в Азії.

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В Ірані іноземні підставні мережі, якими керують тисячі приватних компаній, постачають імпортні частини, а іноді й готові компоненти державним виробникам безпілотників. Описи цих зворотних каналів постачання з'явилися в щонайменше півдюжині обвинувальних актів США, поданих або розкритих з 2020 року, в яких стверджується, що іранці намагалися відмити виготовлені в США замовлення на запчастини для безпілотників та іншої зброї через підприємства в Китаї, ОАЕ, Туреччині та Європі.

Один випадок у США стосується іранського інженера Джалала Рохолланеджада, який працював над науково-дослідницькими проектами в Організації аерокосмічної промисловості Ірану, яка керує ракетною програмою країни. Пізніше він приєднався до приватного оборонного підрядника в Тегерані, проти якого США ввели санкції за постачання електронних частин для програми безпілотників Корпусу вартових революції.

Рохолланеджад був заарештований у Франції в 2019 році за звинуваченням у закупівлі заборонених технологій для Ірану, але пізніше обміняний на французького дослідника, ув'язненого в Ірані. Один з його ймовірних спільників визнав себе винним у США у порушенні санкцій, окресливши схему експорту до Ірану промислової мікрохвильової системи військового класу та системи електронної боротьби з дронами.

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Таким чином іранська дипломатія безпілотників заробляє іноземну валюту для фінансування своєї оборонної промисловості, зміцнення стратегічних альянсів і робить Іран могутнім торговцем зброєю. Здатність Ірану виробляти цінну зброю для Росії та інших країн підтверджує слова верховного лідера Алі Хаменеї, що санкції Заходу лише зміцнюють Іран.

Намагання придушити іранську індустрію безпілотників є складним завданням, особливо якщо Китай не захоче обмежити продаж технологій Ірану. Експерти вважають, що Заходу може знадобитися від п'яти до десяти років, щоб розробити ефективні військові засоби протидії іранським безпілотникам. Найкраще, що можуть зробити США та їхні союзники, – це спробувати уповільнити розвиток іранської програми безпілотників і зробити її дорожчою для Ірану.

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