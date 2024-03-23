Іран показав новий безпілотник Gaza: чим він небезпечний

На міжнародній виставці озброєнь у Досі (Катар) Іран вперше продемонстрував світу новий безпілотник Gaza. Він може нести до 13 бомб та здатен подолати відстань у понад 1600 кілометрів на висоті понад 10 кілометрів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Новий безпілотник "Газа", названий Іраном на знак солідарності з мешканцями анклаву після ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту в 2021 році, представляє посилену загрозу інтересам США та союзникам. Завдяки заявленій дальності польоту в 2 тисячі кілометрів, розмаху крил 21 метр і супутниковому зв’язку безпілотник може долетіти з Ірану в Ізраїль із 13 високоточними бомбами. Іран заявляє, що безпілотник готовий до використання", – пише WSJ.

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Для порівняння, Shahed-129, звичайний іранський безпілотник, здатен нести лише чотири бомби.

Зазначається, що після закінчення терміну дії обмежень Організації Об’єднаних Націй на експорт ракет і безпілотників Ірану в жовтні Тегеран дедалі більше продає свою військову продукцію на міжнародному ринку, що посилює занепокоєння США та їхніх союзників.

"На іранській виставці в Досі відвідувачі розглядали глянцеві російськомовні брошури, що рекламували різні продукти, у тому числі нову ракету протиповітряної оборони. Іспанською мовою була надрукована брошура з рекламою ракетно-космічної установки — нагадування про нещодавнє розгортання Венесуелою патрульних протикорабельних ракетних катерів іранського виробництва. Рекламні листівки фарсі та англійською мовами рекламували нові протикорабельні крилаті ракети та радіолокаційні системи - технології, які використовували єменські повстанці-хусити для націлювання на американські кораблі", – пише WSJ.

Раніше повідомлялось, що Іран таємно постачає зброю РФ Каспійським морем.

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