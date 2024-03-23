Донька Олени Кравець насмішила кумедними кадрами з молодшим братом вдома

Старша донька акторки та телеведучої Олени Кравець – Марія – поділилася рідкісними кадрами з молодшими братом Ванею й показала, як вони проводять своє дозвілля.

Так, у своєму фотоблогу Марія потішила шанувальників родинним контентом. Зокрема, 21-річна блогерка опублікувала фото з молодшим братом й показала, яка весела атмосфера панує у них вдома. Так, на першому кадрі Ваня лежить на підлозі, а Марія натякнула, що ця світлина описує актуальний емоційний стан і додала: "Навіть Ваня не витримує".

Син Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

На іншому зображенні син Олени Кравець у шортах і футболці також бавиться у себе вдома. Зокрема, хлопчик показав своє вміння триматися за допомогою рук і ніг між дверним отвором, не торкаючись підлоги. Цей кумедний момент зазнімкувала його старша сестра Марія й залишила у сторіз обнадійливий підпис: "Тримаємось".

Син Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Також Марія Кравець показала і себе. Вона опублікувала своє свіже селфі, зроблене у ліфті.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Олена Кравець показала рідкісне архівне фото зі старшою донькою-копією Марією й ніжно привітала її з 21-річчям.

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