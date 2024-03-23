Дочь Елены Кравец насмешила забавными кадрами с младшим братом дома

Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец – Мария – поделилась редкими кадрами с младшими братом Ваней и показала, как они проводят свой досуг.

Так, в своем фотоблоге Мария порадовала поклонников семейным контентом. В частности, 21-летняя блогерша опубликовала фото с младшим братом и показала, какая веселая атмосфера царит у них дома. Так, на первом кадре Ваня лежит на полу, а Мария намекнула, что эта фотография описывает актуальное эмоциональное состояние и добавила: "Даже Ваня не выдерживает".

Сын Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

На другом изображении сын Елены Кравец в шортах и футболке также играет дома. В частности, мальчик показал свое умение держаться с помощью рук и ног между дверным проемом, не касаясь пола. Этот забавный момент засняла его старшая сестра Мария и оставила в сторис обнадеживающую подпись: "Держимся".

Сын Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Также Мария Кравец показала себя. Она опубликовала свое свежее селфи, сделанное в лифте.

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, недавно телеведущая Елена Кравец показала редкое архивное фото со старшей дочерью-копией Марией и нежно поздравила ее с 21-летием.

Читайте также: