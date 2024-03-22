Как спасти после зимы дерево магнолии

Конечно, ухаживать за магнолией не очень просто, но ее волшебное цветение стоит ваших усилий.

Тот, кто хоть раз увидел цветение магнолии, не забудет это зрелище никогда. Понятно, что на своей приусадебной территории хоть один куст магнолии хотел бы видеть каждый. Значительная часть видов магнолий в естественных условиях произрастает в горах и характеризуется высокой зимостойкостью и к почвам неприхотлива. То есть растения не нуждаются в суперплодородной почве. В наших умеренных условиях уход достаточно прост, поэтому при желании можно позволить себе вырастить такое весеннее чудо, как магнолия, у себя во дворе.

На самом деле, магнолия в Украине благодаря мягкому климату приживается достаточно хорошо. Главное – выбрать правильный сорт и соблюдать правила посадки и ухода. В первые годы жизни кроны магнолии не стригут, иначе есть большая вероятность нарушить подготовку растения к цветению.

Выбор сорта

Перед тем, как выбрать саженцы магнолии, постарайтесь почитать отзывы тех садоводов, которые уже имели опыт выращивания определенного сорта в вашем регионе. Не все сорта могут спокойно перезимовать в открытом грунте.

О наиболее зимостойких разновидностях магнолии в комментарии "Суспільному" рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко.

Магнолия гибридная "Сюзан" . Высота взрослого дерева достигает 3 м. Цветки крупные, лавандово-розовые, ароматные. Выдерживает мороз до -27°C.

. Высота взрослого дерева достигает 3 м. Цветки крупные, лавандово-розовые, ароматные. Выдерживает мороз до -27°C. Магнолия звездчатая "Роял Стар" . Высота – примерно 3 м, диаметр кроны – до 2 м. Эффектные белые цветы с множеством узких лепестков. Выдерживает мороз до -35°C.

. Высота – примерно 3 м, диаметр кроны – до 2 м. Эффектные белые цветы с множеством узких лепестков. Выдерживает мороз до -35°C. Магнолия "Блэк Тюлип" . Огромные фиолетово-пурпурные округлые цветы. Выдерживает мороз до -30°C.

. Огромные фиолетово-пурпурные округлые цветы. Выдерживает мороз до -30°C. Магнолия "Хоней (Хани) Тулип" . Редкий сорт с нежными ванильно-желтыми цветами. Высота дерева – 3 м. Морозостойкость – до -27°C.

. Редкий сорт с нежными ванильно-желтыми цветами. Высота дерева – 3 м. Морозостойкость – до -27°C. Магнолия "Суланжа Галакси" . Растет высотой от 2 до 3 м. Чрезвычайно душистые цветы, окрашенные в насыщенный красно-розовый оттенок. Морозостойкость – до -25°C.

. Растет высотой от 2 до 3 м. Чрезвычайно душистые цветы, окрашенные в насыщенный красно-розовый оттенок. Морозостойкость – до -25°C. Магнолия "Суланжа Альба Супербо" . Нежно-розовые с перламутровым отливом крупные цветы. Высота растения колеблется от 2 до 3 м. Выдерживает мороз до -25°C.

. Нежно-розовые с перламутровым отливом крупные цветы. Высота растения колеблется от 2 до 3 м. Выдерживает мороз до -25°C. Магнолия лилиецветковая "Нигра". Большие цветы пурпурно-черного оттенка, высота дерева – до 3 м. Сорт относится к повторно цветущим. Несмотря на высокий порог минусовой температуры зимой (до -27°C), страдает от обледенения наземной части, поэтому в первые три года штамб дерева рекомендуется укрывать.

Какой бы сорт вы ни выбрали, лучше защищать наземную часть дерева от мороза в первые три года.

Выбор участка

Одно из важных условий успеха при посадке магнолии – выбор саженца с закрытой корневой системой, рассказала Виктория Осипенко.

"Ее нежные корни легко ломаются, а затем растение очень долго приживается на новом месте, плохо адаптируется. Лучше сразу выбирать для дерева постоянное место, чтобы обойтись без пересадок. Для посадки саженцев нужно выбрать участок, затененный от жарких солнечных лучей. В идеале магнолия должна расти в полутени половину светового дня. Растения не переносят сквозняков, поэтому магнолию высаживают в тихих местах.

Саженцы магнолии рекомендуется размещать вдали от взрослых деревьев или высоких садовых зданий / Фото: pixabay.com

Особое внимание следует уделить почве.

"Для магнолий подходит питательная рыхлая почва из смеси листовой земли, песка и торфа, взятых в пропорциях 3:2:2. Умеренная влажность почвы на участке благоприятна для молодых деревьев, поэтому саженцы магнолии можно высаживать у водоемов. Кислотность почвы варьируется от 6 до 7,5. Посадку саженцев проводят на ровных участках. Если естественная влажность почвы на участке слишком высока, магнолию высаживают на предварительно насыпанных холмах, а в посадочную яму укладывают слой дренажа", – объяснила кандидат биологических наук.

Как правильно посадить магнолию весной?

Высаживать магнолию лучше весной, за лето растения могут окрепнуть, что позволит перенести зимовку без потерь. Саженцы рекомендуется размещать вдали от взрослых деревьев или высоких садовых построек. Если молодые растения высаживают в тень, то их развитие будет сильно задерживаться.

На дно ямы помещают дренаж (15см), затем слой песка (10см), как органическое удобрение можно свежий навоз (15см), затем снова слой песка (15см). Ему заправляют перепревшим торфом, дерновой землей и песком (2:1:0,5). Растение помещается на бугорок грунта, в центре ямы, расправляется корневая система и засыпается почвой.

При посадке не углубляйте корневую шейку. Хорошо поливайте саженцы, молодые растения в жаркий период обильно поливайте раз в неделю. Весной используйте удобрения с большей долей азота, осенью – калийно-фосфорные.

Полив магнолии

Есть мнение, что магнолии невозможно перелить, но это не касается молодых саженцев. Излишнее количество воды может легко вызвать гниение корневой системы. В летнюю жару залитая корневая система просто сопримется, ведь корни располагаются поверхностно. Перелитые деревца страдают летом от ожогов коры, поэтому полив необходимо проводить дозированно, а верхнюю поверхность почвы рекомендуется аккуратно разрыхлять на глубину 1-2 см несколько раз в сезон.

Главное – выбрать правильный сорт и соблюдать правила посадки и ухода / Фото: pixabay.com

Виктория Осипенко дала совет: извне можно ориентироваться на количество воды, которую выливают под каждый саженец:

листья растения имеют яркую зеленую окраску и упругий тургор – при поливе достаточно всего 3-5 л воды на саженец;

листья желтеют – придется потратить до 7 л воды.

Приблизительное количество поливов за 1-2 недели – один-два раза. Если прошел дождь, то один полив пропускают до высыхания почвы.

Подкормка магнолии

Подкормка магнолии – очень важная процедура при ее выращивании. Поскольку магнолиям нужна слабокислая почва, они плохо реагируют на известковые удобрения. Однако их можно удобрять универсальными удобрениями или удобрениями для кислолюбивых растений.

Подкормку начинают ранней весной – под каждое растение вносят азотные удобрения. Хорошо зарекомендовала такая схема удобрений для магнолии:

коровяк – 1 кг;

аммиачная селитра – 25 г;

мочевина – 15 г.

Ближе к осени магнолии поливают раствором нитроаммофоски (20 г на 20 л воды).

Обрезка магнолии

Прелесть выращивания магнолий в том, что крона формируется красивым естественным образом, поэтому специальная обрезка – не нужна. Это значительно упрощает уход. Для некоторых сортов – вообще не производят формовочную обрезку. Цветущие почки появляются на концах веток и из-за чрезмерной обрезки – вы рискуете остаться без цветов в следующем сезоне.

Однако иногда делать санитарную обрезку все же надо: убирают, как обычно, поврежденные, засохшие ветки и переплевшиеся между собой. Делать это нужно летом, через некоторое время после того, как магнолия отцвела. Весной такую процедуру проводить нельзя, поскольку магнолия в этот период отличается обильным движением соков – ее можно просто обескровить.

В первые годы жизни кроны магнолии не стригут, иначе есть большая вероятность нарушить подготовку растения к цветению / Фото: pixabay.com

"В первые годы жизни кроны магнолии не стригут, иначе есть большая вероятность нарушить подготовку растения к цветению. Растение само регулирует количество отрастающих побегов, приобретая со временем кустовой формы в несколько рукавов или одинарного мощного штамба. После зимовки может потребоваться санитарная обрезка деревьев. если ветви были повреждены морозом", – объяснила кандидат биологических наук Виктория Осипенко.

С возрастом у магнолий слабый рост кончиков побегов и они очень медленно растут. Многопроводящие растения можно омолаживать, обрезав от 1/4 до 1/3 старых побегов на 60-100 см над уровнем земли.

Зимовка

Каким бы ни был морозостойким тот вид, который вы посадили, укрывать деревце на зиму необходимо. В первую очередь нужно защитить его от холодных ветров.

Нижнюю часть ствола и приствольное пространство засыпают торфом или соломой на высоту 20-30 см. Ствол обматывают в 2-3 слоя мешковиной или спанбондом. Крону очень аккуратно подвязывают и покрывают агротекстилем, который также обвязывают шнуром.

Проблемы и решения

Самые распространенные неприятности при выращивании можно собрать в три основные группы. Ответ на вопрос "почему не цветет магнолия" и "почему мало листьев" – обычно нужно искать в погрешности при посадке саженцев. Если вы углубили корневую шейку – откройте ее, отгребая от нее почву. Чтобы земля не осыпалась – закрепите приствольные круги специальной бордюрной лентой или декоративным кирпичом. Если саженец недостаточно защищен от ветров, растет на сквозняке – придется его пересадить. Необычно светлые листья магнолии – признак недостатка удобрений. Если у магнолии сохнут ветки или чернеют по краям листья – это признаки заболеваний, используйте фунгициды для лечения и защиты.

Рядом с магнолией можно посадить небольшие травянистые многолетники. Подбирайте и большие растения для больших садов и волшебные миниатюрные для небольших садовых композиций.

Корни магнолии – достаточно поверхностные, поэтому очень осторожно делайте прополку и рыхление.

Как спасти после зимы дерево магнолии

В период цветения магнолии даже профессионалы смотрят на огромные цветы на изящных деревцах, словно очарованные. Современные зимостойкие сорта и виды магнолии отлично растут в нашей климатической зоне. Однако иногда дерево после долгой зимы может зачахнуть.

Магнолия в Украине благодаря мягкому климату приживается достаточно хорошо / Фото: pixabay.com

Чтобы спасти магнолию, необходимо несколько раз обильно полить растение – это поможет вымыть часть удобрений. Также поможет подсыпание свежей земли, где нет большого количества минералов. Подсыпать землю нужно в сухую погоду, поскольку магнолия не очень хорошо переносит переувлажненную почву.

Кроме того, магнолии могут болеть. Чтобы понять, как вылечить растение, нужно разобраться, чем именно заболело ваше дерево.

Самые распространенные болезни

Рак

Одной из самых распространенных заболеваний магнолии является так называемый рак. Как мы можем его обнаружить? Лучший способ – регулярно делать осмотры растения. Если у вашего дерева магнолии вдруг высохла ветка, скорее всего, это рак. Чем раньше мы это обнаружим, тем быстрее сможем обрезать сухую ветку, чтобы помочь дереву. Кроме того, мы должны тщательно осмотреть дерево магнолии, пока не найдем место, где начала отслаиваться кора. Также могут появиться необычные узлы.

Рак – это заболевание, вызванное грибом, обычно являющимся частью родов Colletotrichum, Глоеоспорий или такого рода Coniothyrium fuckelii. Еще почаще встречается в теплых и влажных районах.

Грибки

Другой патологией, довольно часто поражающей магнолию, являются грибки. Они обнаруживаются через они образуют пятна на листьях растения. Эти пятна могут иметь разную форму, размер и цвет. Что касается их расположения, то их можно встретить как на верхней, так и нижней стороне листьев. Следует отметить, что грибки не являются серьезным заболеванием и бытует мнение, что лечить его необязательно. Однако все же лучше очистить и удалить отмершие листья для благополучия магнолии. Также желательно очищать листья и молодые ветки дерева, чтобы предотвратить дальнейшее поражение магнолии грибками.

Листья морских водорослей

Как и грибки, заболевание листьев водорослей также вызывает пятна на листьях деревьев. Эти пятна обычно очень похожи друг на друга, но отличаются от пятен, созданных грибками. В случае листьев водорослей, пятна – это в основном бархатные участки, цвет которых красновато-коричневый, как сверху, так и снизу, и с волосовидной структурой. Бороться с ним можно, обрабатывая поврежденные листья фунгицидом. Хотя растение может выглядеть неочень хорошо из-за этой болезни, но на самом деле это не страшно.

Древесная гниль

Одной из самых страшных болезней для магнолии является древесная гниль, также известная как бурая гниль. Мы сможем спасти дерево только в том случае, если быстро обнаружим ее и сможем предотвратить продвижение. Чтобы обнаружить это, мы должны посмотреть на появление небольшого увядания на кроне растения или участках с протеканиями. Древесная гниль может появиться внутри или вокруг дерева.

Когда древесина поражается гнилью, она приобретает коричневые пятна. Эта болезнь также образует плодовые тела, очень похожие на струпья, гтекстура которых деревянистая и жесткая, когда созревает.

Как вылечить магнолию?

Если мы подозреваем, что наше дерево заболело, нужно определить патологию.

Магнолия славится своей стойкостью / Фото: pixabay.com

Рак: Если мы хотим вылечить дерево с раком, лучшее, что мы можем сделать, это обрезать ветвь или пораженный участок и дополнительные два сантиметра ткани, которая находится вокруг него и не имеет симптомов. Таким образом, мы предотвращаем распространение рака на другие части растения. Также можна применять фунгициды.

Грибки: Лучший способ – предотвратить их с помощью правильной очистки и ухода.

Листья морских водорослей: Обработайте пораженные листья фунгицидом.

Гниль древесины: Спасти магнолию от этой болезни мы сможем только в том случае, если вовремя ее обнаружим. Но лучше обратиться к специалисту, чтобы он назначил правильное лечение.

Следует помнить, что магнолия – стойкое растение, и все эти заболевания можно вылечить.

Конечно, ухаживать за магнолией не очень просто, но ее волшебное цветение стоит ваших усилий.

Напомним, в Украину возвращается тепло, стало известно, когда изменится погода.

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