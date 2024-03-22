Як врятувати після зими дерево магнолії 

Звичайно, доглядати за магнолією не дуже просто, але її чарівне цвітіння варто ваших зусиль.

Той, хто хоч раз побачив цвітіння магнолії, не забуде це видовище ніколи. Зрозуміло, що на своїй присадибній території хоча б один кущ магнолії хотів би бачити кожен. Значна частина видів магнолій в природних умовах зростає в горах та характеризується високою зимостійкістю і до ґрунтів невибаглива. Тобто рослини не потребують суперродючого ґрунту. В наших помірних умовах догляд достатньо простий, тому за бажання можна дозволити собі виростити таке весняне диво як магнолія на власному подвір’ї.

Насправді магнолія в Україні завдяки м’якому клімату приживається досить добре. Головне – обрати правильний сорт і дотримуватися правил посадки та догляду. У перші роки життя крону магнолії не стрижуть, інакше є велика ймовірність порушити підготовку рослини до цвітіння.

Вибір сорту

Перед тим, як вибрати саджанці магнолії, постарайтеся почитати відгуки тих садівників, хто вже мав досвід вирощування певного сорту у вашому регіон. Не всі сорти можуть спокійно перезимувати у відкритому ґрунті.

Про найбільш зимостійкі різновиди магнолії у коментарі "Суспільному" розповіла кандидатка біологічних наук, доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко.

Магнолія гібридна "Сюзан" . Висота дорослого дерева сягає 3 м. Квіти великі, лавандово-рожеві, ароматні. Витримує морози до -27°C.

. Висота дорослого дерева сягає 3 м. Квіти великі, лавандово-рожеві, ароматні. Витримує морози до -27°C. Магнолія зірчаста "Роял Стар" . Висота – приблизно 3 м, діаметр крони – до 2 м. Ефектні білі квіти з безліччю вузьких пелюсток. Витримує морози до -35°C.

. Висота – приблизно 3 м, діаметр крони – до 2 м. Ефектні білі квіти з безліччю вузьких пелюсток. Витримує морози до -35°C. Магнолія "Блек Тюліп" . Величезні фіолетово-пурпурові округлі квіти. Витримує морози до -30°C.

. Величезні фіолетово-пурпурові округлі квіти. Витримує морози до -30°C. Магнолія "Хоней (Хані) Туліп" . Рідкісний сорт з ніжними ванільно-жовтими квітами. Висота дерева – 3 м. Морозостійкість – до -27°C.

. Рідкісний сорт з ніжними ванільно-жовтими квітами. Висота дерева – 3 м. Морозостійкість – до -27°C. Магнолія "Суланжа Галаксі" . Виростає висотою від 2 до 3 м. Надзвичайно запашні квіти, забарвлені в насичений червоно-рожевий відтінок. Морозостійкість – до -25°C.

. Виростає висотою від 2 до 3 м. Надзвичайно запашні квіти, забарвлені в насичений червоно-рожевий відтінок. Морозостійкість – до -25°C. Магнолія "Суланжа Альба Суперба" . Ніжно-рожеві з перламутровим відливом великі квіти. Висота рослини коливається від 2 до 3 м. Витримує морози до -25°C.

. Ніжно-рожеві з перламутровим відливом великі квіти. Висота рослини коливається від 2 до 3 м. Витримує морози до -25°C. Магнолія лілієквіткова "Нігра". Великі квіти пурпурово-чорного відтінку, висота дерева – до 3 м. Сорт належить до повторно квітучих. Попри високий поріг мінусової температури взимку (до -27°C), страждає від обмерзання наземної частини, тому в перші три роки штамб дерева рекомендується вкривати.

Який би сорт ви не обрали, бажано захищати наземну частину дерева від морозу в перші три роки.

Вибір ділянки

Одна з важливих умов успіху при посадці магнолії – вибір саджанця із закритою кореневою системою, розповіла Вікторія Осипенко.

"Її ніжне коріння легко ламається, а потім рослина дуже довго приживається на новому місці, погано адаптується. Краще відразу вибирати для дерева постійне місце, щоб обійтися без пересадок. Для посадки саджанців потрібно вибрати ділянку, затінену від спекотних сонячних променів. В ідеалі магнолія повинна рости в півтіні половину світлового дня. Рослини не переносять протягів, тому магнолію висаджують у тихих місцях".

Саджанці магнолії рекомендується розміщувати на віддалі від дорослих дерев або високих садових будівель

Особливу увагу варто приділити ґрунту.

"Для магнолій підходить поживний пухкий ґрунт з суміші листової землі, піску і торфу, взятих в пропорціях 3:2:2. Помірна вологість ґрунту на ділянці сприятлива для молодих дерев, тому саджанці магнолії можна висаджувати біля водойм. Кислотність ґрунту варіюється від 6 до 7,5. Посадку саджанців проводять на рівних ділянках. Якщо природна вологість ґрунту на ділянці занадто висока, магнолію висаджують на попередньо насипаних пагорбах, а в посадкову яму укладають шар дренажу", – пояснила кандидатка біологічних наук.

Як правильно посадити магнолію навесні?

Висаджувати магнолію краще навесні, за літо рослини можуть зміцніти, що дозволить перенести зимівлю без втрат. Саджанці рекомендується розміщувати на віддалі від дорослих дерев або високих садових будівель. Якщо молоді рослини висаджують в тінь, їх розвиток буде сильно затримуватися.

На дно ями поміщають дренаж (15см), потім — шар піску (10см), як органічне добриво — можна свіжий гній (15см), потім — знову шар піску (15см). Яму заправляють торфом, що перепрів, дерновою землею і піском (2:1:0,5). Рослина поміщається на горбок ґрунту, в центрі ями, розправляється коренева система та засипається ґрунтом.

Під час посадки не заглиблюйте кореневу шийку. Добре поливайте саджанці, молоді рослини в спекотний період рясно поливайте раз на тиждень. Навесні використовуйте добрива з більшою часткою азоту, восени — калійно-фосфорні.

Полив магнолії

Побутує думка, що магнолії неможливо перелити, але це не стосується молодих саджанців. Зайва кількість води може легко викликати гниття кореневої системи. У літню спеку залита коренева система просто зіпріє, адже коріння розташовується поверхнево. Перелиті деревця страждають влітку від опіків кори, тому полив необхідно проводити дозовано, а верхню поверхню ґрунту рекомендується акуратно розпушувати на глибину 1-2 см кілька разів за сезон.

Головне – обрати правильний сорт і дотримуватися правил посадки та догляду / Фото: pixabay.com

Вікторія Осипенко дала пораду: ззовні можна орієнтуватися на кількість води, яку виливають під кожен саджанець:

листя рослини має яскраве зелене забарвлення і пружний тургор – під час поливу достатньо лише 3-5 л води на саджанець;

листя жовтіє – доведеться витратити до 7 л води.

Приблизна кількість поливів за 1-2 тижні – один-два рази. Якщо пройшов дощ – один полив пропускають до висихання ґрунту.

Підживлення магнолії

Підживлення магнолії – дуже важлива процедура під час її вирощування. Оскільки магноліям потрібний слабокислий ґрунт, вони погано реагують на вапняні добрива. Однак їх можна удобрювати універсальними добривами або добривами для кислолюбних рослин.

Підживлення починають ранньою весною – під кожну рослину вносять азотні добрива. Добре зарекомендувала така схема добрив для магнолії:

коров’як – 1 кг;

аміачна селітра – 25 г;

сечовина – 15 г.

Ближче до осені магнолії поливають розчином нітроамофоски (20 г на 20 л води).

Обрізка магнолії

Принадність вирощування магнолій в тому, що крона формується красивою природним чином, тож спеціальна обрізка не потрібна. Це значно спрощує догляд. Для деяких сортів взагалі не роблять формувальну обрізку. Квітучі бруньки з'являються на кінцях гілок і за надмірної обрізки – ви ризикуєте залишитися без квітів в наступному сезоні.

Однак, іноді робити санітарну обрізку все ж треба: прибирають, як зазвичай, пошкоджені, засохлі гілки та ті, які переплелися між собою. Робити це потрібно влітку, за деякий час після того, як магнолія відцвіла. Навесні таку процедуру проводити не можна, оскільки магнолія у цей період відрізняється рясним рухом соків – її можна просто "знекровити".

У перші роки життя крону магнолії не стрижуть, інакше є велика ймовірність порушити підготовку рослини до цвітіння / Фото: pixabay.com

"У перші роки життя крону магнолії не стрижуть, інакше є велика ймовірність порушити підготовку рослини до цвітіння. Рослина сама регулює кількість пагонів, що відростають, набуваючи з часом кущової форми в кілька рукавів або одинарного потужного штамба. Після зимівлі може знадобитися санітарна обрізка дерев, якщо гілки були пошкоджені морозом", – пояснила кандидатка біологічних наук Вікторія Осипенко.

З віком у магнолій слабкий ріст кінчиків пагонів і вони дуже повільно ростуть. Багатопровідні рослини можна омолоджувати, обрізавши від 1/4 до 1/3 старих пагонів на 60-100 см над рівнем землі.

Зимівля

Яким би не був морозостійким той вид, який ви посадили, вкривати деревце на зиму необхідно. Насамперед потрібно захистити його від холодних вітрів.

Нижню частину стовбура та пристовбурний простір засипають торфом або соломою на висоту 20-30 см. Стовбур обмотують у 2-3 шари мішковиною або спанбондом. Крону дуже акуратно підв'язують та вкривають агротекстилем, який також обв'язують шнуром.

Проблеми та рішення

Найпоширеніші неприємності під час вирощування можна зібрати в три основні групи. Відповідь на питання "чому не цвіте магнолія" і "чому мало листя" – звичайно треба шукати в погрішності під час посадки саджанців. Якщо ви заглибили кореневу шийку – відкрийте її, відгрібаючи від неї ґрунт. Щоб земля не обсипалася — закріпіть пристовбурні кола спеціальною бордюрною стрічкою або декоративною цеглою. Якщо саджанець недостатньо захищений від вітрів, росте на протягу – то доведеться його пересадити. Незвично світле листя магнолії – ознака нестачі добрив. Якщо у магнолії сохнуть гілки або чорніє по краях листя – це ознаки захворювань, використовуйте фунгіциди для лікування та захисту.

Поруч з магнолією можна посадити невеликі трав'янисті багаторічники. Підбирайте і великі рослини для великих садів і чарівні мініатюрні для невеликих садових композицій.

Коріння магнолії – досить поверхневе, тому дуже обережно робіть прополювання і розпушування.

Як врятувати після зими дерево магнолії

У період цвітіння магнолії навіть професіонали дивляться на величезні квіти на витончених деревцях, ніби зачаровані. Сучасні зимостійкі сорти і види магнолії прекрасно ростуть в нашій кліматичній зоні. Однак іноді дерево після довгої зими може зачахнути.

Магнолія в Україні завдяки м’якому клімату приживається досить добре / Фото: pixabay.com

Щоб врятувати магнолію, необхідно кілька разів рясно полити рослину – це допоможе вимити з землі частину добрив. Також допоможе підсипка свіжої землі, в якій немає великої кількості мінералів. Підсипати землю потрібно в суху погоду, оскільки магнолія не дуже добре переносить перезволожений грунт.

Крім того, магнолії можуть хворіти. Щоб зрозуміти, як вилікувати рослину, треба розібратися, чим саме захворіло ваше дерево.

Найпоширеніші хвороби

Рак

Однією з найпоширеніших хвороб магнолії є так званий рак.Як ми можемо його виявити? Найкращий спосіб — регулярно робити огляди рослини. Якщо у вашого дерева магнолії раптом висохла гілка, швидше за все, це рак. Чим раніше ми це виявимо, тим швидше зможемо обрізати суху гілку, щоб допомогти дереву. Крім того, ми повинні ретельно оглянути дерево магнолії, поки не знайдемо місце, де почала відшаровуватися кора. Також можуть з'явитися незвичайні вузли.

Рак – це захворювання, викликане грибом, який зазвичай є частиною пологів Colletotrichum, Глоеоспорій або такого роду Coniothyrium fuckelii. Набагато частіше зустрічається в теплих і вологих районах.

Грибки

Іншою патологією, яка досить часто вражає магнолію, є грибки. Вони утворюють плями на листі рослини. Ці плями можуть мати різну форму, розмір і колір. Що стосується їх розташування, то їх можна зустріти як на верхній, так і на нижній стороні листя. Варто зазначити, що грибки не є серйозним захворюванням, й існує думка, що лікувати його необов’язково. Хоча краще очистити та видалити відмерле листя для благополуччя магнолії. Також дуже бажано очищати листя та молоді гілки дерева, щоб запобігти подальшому ураженню магнолії грибками.

Листи морських водоростей

Як і грибки, хвороба листя водоростей також викликає плями на листках дерев. Однак ці плями зазвичай дуже схожі одна на одну, але відрізняються від плям, створених іншими грибами. У випадку листків водоростей, плями – це переважно оксамитові ділянки, колір яких червонувато-коричневий, як зверху, так і знизу, і з волосоподібною структурою. Боротися з ним можна, обробляючи пошкоджене листя фунгіцидом. Хоча рослина може мати не дуже гарний вигляд через цю хворобу, насправді це нестрашно.

Деревна гниль

Однією з найстрашніших хвороб магнолії є гниль деревини, також відома як бура гниль. Ми зможемо врятувати дерево лише в тому випадку, якщо швидко виявимо її та зможемо запобігти просуванню. Щоб виявити це, ми повинні подивитися на появу невеликого в’янення на кроні рослини або ділянках з протіканнями. Гниль деревини може з’явитися всередині або навколо дерева.

Коли деревина уражається гниллю, вона набуває коричневих плям. Ця хвороба також утворює плодові тіла, дуже схожі на струпи, текстура яких дерев’яниста і тверда, коли дозріває.

Як вилікувати магнолію?

Якщо ми підозрюємо, що наше дерево захворіло, треба визначити патологію.

Магнолія славиться своєю стійкістю / Фото: pixabay.com

Рак: Якщо ми хочемо вилікувати дерево з раком, найкраще, що ми можемо зробити, — це обрізати гілку або уражену ділянку та додаткові два сантиметри тканини, яка розташована навколо неї і не має симптомів. Таким чином ми запобігаємо поширенню раку на інші частини рослини. Також можна застосовувати фунгіциди.

Грибки: Найкращий спосіб запобігти їм — за допомогою правильного очищення та догляду.

Листи морських водоростей: Обробіть уражені листя фунгіцидом.

Гниль деревини: Врятувати магнолію від цієї хвороби ми зможемо лише в тому разі, якщо вчасно її виявимо. Але найкраще звернутися до фахівця, щоб він призначив правильне лікування.

Слід пам'ятати, що магнолія – стійка рослина, і всі ці захворювання можна вилікувати.

Звичайно, доглядати за магнолією не дуже просто, але її чарівне цвітіння варто ваших зусиль.

Нагадаємо, до України повертається тепло, стало відомо, коли зміниться погода.

Читайте також: