До України повертається тепло: коли зміниться погода

Синоптикиня дала прогноз до кінця тижня.
До України повертається тепла погода.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, 21 березня температура повітря очікується протягом дня в межах +8...12℃.
22 березня прогнозують +10...14℃. А 23 березня та 24 березня передають +12...17℃.
У четвер опади ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода.
У Києві 21 березня опадів не очікується, максимальна температура повітря сягатиме до +8...10℃.
У столиці вихідними, 23 та 24 березня, передбачається чудова весняна погода - буде сухо, багато сонця та +14...16℃.
Коли прийде весняне тепло - читайте у новині.
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