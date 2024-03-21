До України повертається тепло: коли зміниться погода

До України повертається тепла погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 21 березня температура повітря очікується протягом дня в межах +8...12℃.

22 березня прогнозують +10...14℃. А 23 березня та 24 березня передають +12...17℃.

У четвер опади ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода.

У Києві 21 березня опадів не очікується, максимальна температура повітря сягатиме до +8...10℃.

У столиці вихідними, 23 та 24 березня, передбачається чудова весняна погода - буде сухо, багато сонця та +14...16℃.

Коли прийде весняне тепло - читайте у новині.

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