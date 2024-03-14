До України йде потепління: прогноз погоди до кінця тижня

В Україні зміниться погода. Після незначного похолодання повернеться тепло.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, п'ятниця, 15 березня, очікується найтеплішою в західних областях. Там прогнозують до +9...14°С.

На півдні України градуси очікуються стриманішими. Там буде +8...11°С.

"У більшості областей температурна картинка досить однобарвна, протягом дня +6...9 градусів. 15 березня опади більш ймовірні у центральній частині України, на півдні та сході - дощ, де свіжіше, з мокрим снігом. На півночі без істотних опадів. А на заході завтра навіть із сонечком", - написала вона.

У Києві 15 березня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Найближчої ночі +1...3°С, завтра вдень очікується +6...8°С.

У неділю потеплішає в більшості областей, проте в західних областях 17 березня навпаки - стане холодніше і пройдуть дощі.

Раніше повідомлялося, що зима в Києві була рекордно теплою і вологою. Середня температура повітря становила 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою в рейтингу найтепліших зим від 1881 року.

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